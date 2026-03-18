Cerró una fábrica que producía un insumo eléctrico clave y hay cautela en el sector

Los aisladores eléctricos son componentes clave para el funcionamiento seguro de la red y evitan fugas de energía en líneas de alta tensión

Luego del cierre definitivo de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), la única productora en la Argentina de aisladores eléctricos, el gobierno nacional suspendió durante seis meses los aranceles antidumping que gravaban la importación de estos productos.

La decisión responde a la urgencia de abastecer a la red eléctrica nacional tras la salida de escena de un actor fundamental y busca evitar que la imposición de tributos aduaneros, vigentes desde 2015, se transforme en un obstáculo inmediato para el sistema energético argentino, según informó la resolución oficial publicada en el Boletín Oficial.

El caso adquiere particular relevancia dado que, según información de la agencia de noticias NA, fue la propia industria la que solicitó al Ministerio de Economía el levantamiento de las medidas que limitaban el ingreso de este insumo, que resulta fundamental para evitar fugas de electricidad y asegurar el funcionamiento seguro de la red.

FAPA procedió entonces a la liquidación total de su planta y el remate de toda su maquinaria. De acuerdo con la Cámara de la Industria Electrónica, Electromecánica y Luminotécnica (Cadieel), la firma cubría la totalidad de la producción argentina de aisladores de porcelana y abastecía aproximadamente el 70% del consumo aparente. Con su cierre, el mercado quedó completamente dependiente de la oferta extranjera, dado que ningún otro socio de CADIEEL elabora actualmente estos productos.

La resolución oficial que lleva la firma del ministro de Economía Luis Caputo, destaca que los aranceles, concebidos inicialmente para proteger a la industria local, ahora carecen de sentido, ya que la ausencia completa de oferta argentina convierte su aplicación en un factor de riesgo para la infraestructura eléctrica.

Es por eso que, por recomendación de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), se optó por suspender los derechos antidumping para evitar demoras en obras energéticas esenciales y reducir costos injustificados.

La red de alta tensión depende de aisladores para evitar fallas y garantizar el transporte seguro de la energía

El documento oficial advierte: “La permanencia de la medida no solo carecería de objeto ante la inexistencia de producción nacional, sino que podría transformarse en un obstáculo para la estabilidad del servicio público eléctrico, afectando en forma notoria e injustificada el funcionamiento de una infraestructura crítica como lo es la red eléctrica”, conforme consignó la CNCE en la resolución.

A partir de la entrada en vigor de la Resolución 345/2026, las empresas dedicadas a la construcción y mantenimiento de redes eléctricas y transformadores en la Argentina pueden acceder a estos insumos sin los recargos que estuvieron vigentes desde 2015.

La decisión gubernamental involucra a los aisladores de porcelana de montaje rígido, de suspensión y pasantes para transformadores, productos cuyo ingreso ahora quedará liberado de penalidades aduaneras por seis meses para los orígenes China, Brasil y Colombia, precisamente en las posiciones arancelarias dirigidas a tensiones de hasta 60 kV.

Impacto sectorial

De acuerdo con el último reporte trimestral publicado por Cadieel que data de diciembre de 2025, el 44% de las empresas del sector experimentó una baja en su nivel de producción, con una merma promedio del 31% respecto al trimestre previo. Solo el 16% de las compañías logró incrementos y el 40% se mantuvo sin variaciones.

La tasa de utilización de la capacidad instalada (UCI) reflejó esta disparidad: durante el cuarto trimestre de 2025, cerca de un tercio de las firmas operaron entre el 41% y 60% de su potencial.

Respecto al empleo, el 68% de las compañías consiguió sostener el número de trabajadores, mientras que el 32% reportó recortes en su plantilla. Sin embargo, no se generaron nuevas fuentes laborales durante ese periodo.

Para los primeros dos meses de 2026, el sector anticipaba un horizonte de prudencia: el 57% de las firmas proyectaba mantener la producción, un 22% esperaba incrementarla y un 21% preveía descensos. En cuanto al empleo, el 72% de las empresas esperaba sostener la dotación, el 21% pronosticó bajas y, por primera vez en los últimos trimestres, un 7% aseguró que podría incorporar personal.