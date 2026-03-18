Ganadores y perdedores de la última lista de Scaloni antes del Mundial: los que reservan pasaje y los que pelean desde atrás

El Gringo afina la lista definitiva. La última citación dejó varias señales (AP Foto/Gustavo Garello)

La selección argentina presentó la última convocatoria antes de definir los 26 futbolistas que integrarán el plantel para el Mundial 2026. El entrenador Lionel Scaloni optó por utilizar la semana de entrenamientos y el amistoso programado ante Guatemala el 31 de marzo en La Bombonera como última oportunidad para evaluar alternativas y tomar decisiones clave para la defensa del título conseguido en 2022. La reciente cancelación de la Finalissima ante España por la situación geopolítica en Medio Oriente y la falta de acuerdo para reemplazar a Qatar como sede obligó a un replanteo de la preparación, por lo que esta Fecha FIFA se vuelve determinante en la configuración final del equipo argentino.

Entre los datos destacados de la nómina divulgada este miércoles 18 de marzo, sobresale la incorporación de Tomás Palacios, defensor del Inter de Milán actualmente a préstamo en Estudiantes de La Plata, y Gabriel Rojas, lateral izquierdo de Racing Club. Además, aparecen nombres como Valentín Barco (Racing Estrasburgo), Máximo Perrone (Como), Gianluca Prestianni (Benfica) y José López (Palmeiras), quienes habían participado en citaciones anteriores bajo la conducción de Scaloni y ahora obtienen un nuevo respaldo de cara a la cita mundialista. Las ausencias de Joaquín Panichelli, segundo máximo goleador de la Ligue 1 con 14 goles, solo uno por debajo de Mason Greenwood, y de Franco Mastantuono -hoy suplente del Real Madrid- son dos de los detalles que llamaron la atención de la nómina, que dejó ganadores y perdedores.

Hay una base que no deja demasiadas dudas, excepto que sus componentes sufran una lesión. De los 28 convocados para la concentración de la semana próxima y el choque ante Guatemala en La Bombonera, hay un grupo que tiene el pasaje asegurado: lo componen Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia), Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).

Rojas viene siendo seguido por Scaloni desde hace varios meses (REUTERS/Rodrigo Valle)

A ellos se suman tres que cursan lesiones musculares, pero que no faltarán: Lisandro Martínez (Manchester United), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Gio Lo Celso (Betis). Luego está el batallón que da pelea por su plaza. Y ahí se dio el sube y baja más importante.

A la lista entró Juan Musso, arquero del Atlético de Madrid. Si bien es suplente de Jan Oblak, cada vez que le tocó saltar al campo, rindió. Es uno de los “ganadores”: pelea por el cupo de tercer portero con Walter Benítez (Crystal Palace), quien esta vez no fue citado.

Hay dos rostros nuevos: los citados Palacios y Rojas. El marcador central del Pincha, de 22 años, le gusta mucho al cuerpo técnico por porte (1,96 metro), fortaleza y técnica. Lo viene siguiendo desde hace tiempo: en Italia no tuvo el rodaje que consiguió en La Plata. Y el lateral, de 28 años, también viene siendo evaluado desde hace varios meses y logró una chance gracias a su regularidad.

Scaloni apuesta a afinar quién será la alternativa a Tagliafico. En la citación también está Marcos Acuña, campeón del mundo y bicampeón de América, pero con vaivenes físicos y de rendimiento en River. Su historia en la Albiceleste y capacidad probada llevó a querer verlo in situ, más allá de que sabe que tiene que levantar.

En el bando “ganador” aparece Marcos Senesi (Bournemouth), quien comenzó a aparecer con asiduidad. Y Leo Balerdi, a pesar de sus vaivenes en el Olympique de Marsella, también está, aunque pujará por un lugar con Palacios.

Musso pelea por la plaza de tercer arquero con Walter Benítez

También se puede incluir allí a Valentín Barco (hoy mediocampista en Racing de Estrasburgo, pero con el plus de la polifuncionalidad, dado que puede actuar por izquierda) y Máximo Perrone (Como). Y el Flaco José López, atacante del Palmeiras, quien parece estar un paso adelante en la batalla por el tercer 9.

Entre los “perdedores”, aunque la dinámica del fútbol los puede ubicar en la lista a falta de dos meses y medio para su definición, surgen el citado Panichelli, Mastantuono -a la espera de lo que suceda en las próximas semanas-, Facundo Medina (Olympique de Marsella), Emiliano Buendía (Aston Villa), Mariano Troilo (Parma) y Alejandro Garnacho (Chelsea), quienes hoy corren desde atrás.

Hay un nombre que no sale natural porque está lesionado, pero retiene esperanzas: Germán Pezzella. El central sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en agosto de 2025 y recién se espera que reaparezca en abril. Referente en la intimidad del vestuario de La Scaloneta, habrá que ver si alcanza a sumarse a la carrera. Una carrera a la que le faltan pocos metros, pero la historia de los Mundiales siempre ha demostrado que hay lugar para las sorpresas y los imponderables.

Barco es mediocampista en Racing de Estrasburgo, pero también puede hacer el carril izquierdo (REUTERS/Antonio Bronic)

LA LISTA COMPLETA DE SCALONI

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).