Amenaza del líder supremo iraní: dijo que los “asesinos criminales” de Ali Lariyani pagarán con sangre

FOTO DE ARCHIVO. El nuevo líder supremo de Irán, Mojtabá Jamenei, segundo hijo del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, asiste a una reunión en Teherán, Irán. 13 de octubre de 2024 Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, advirtió este miércoles que los “asesinos criminales” de Ali Lariyani pagarán con sangre su crimen, en un nuevo mensaje escrito difundido a través de su cuenta en X y recogido por medios iraníes. La declaración llegó casi un día después de que el propio Consejo Supremo de Seguridad Nacional confirmara la muerte de su secretario, el funcionario de mayor rango eliminado por Israel desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero.

“Con profundo pesar recibí la dolorosa noticia del martirio de Ali Lariyani”, escribió Khamenei, que describió al funcionario fallecido como un “erudito, visionario, inteligente y comprometido” con extensa experiencia en los ámbitos político, militar, de seguridad, cultural y administrativo. “Los antiislamistas deben saber que derramar esta sangre a los pies del sistema islámico solo lo fortalece y, por supuesto, toda sangre tiene un precio que los asesinos de los mártires deberán pagar pronto”, advirtió.

Lariyani, de 67 años y ex presidente del Parlamento iraní, era considerado el funcionario más influyente del régimen tras el asesinato del ayatolá Alí Khamenei el primer día de la ofensiva israelí-estadounidense. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional confirmó su muerte junto a su hijo Morteza Lariyani, el director de su despacho, Alireza Bayat, y varios escoltas, en un ataque israelí en la periferia oriental de Teherán en la noche del lunes al martes. En la misma jornada, Israel también eliminó al comandante de las Fuerzas Basij, el general de brigada Gholamreza Soleimani, en un golpe que diezmó dos pilares del aparato de seguridad iraní.

Ali Lariyani

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reivindicó la operación en un comunicado televisado. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que “los líderes del régimen están siendo eliminados y sus capacidades, aniquiladas”. El canciller iraní, Abbas Araghchi, rechazó que las sucesivas bajas en la cúpula vayan a desestabilizar el sistema. “La República Islámica de Irán tiene una estructura política sólida con instituciones consolidadas. La presencia o ausencia de un solo individuo no afecta a esa estructura”, declaró en una entrevista con Al Jazeera.

Lariyani llevaba décadas en el centro del poder iraní. Fue el principal negociador nuclear de Irán ante Occidente entre 2005 y 2007, presidió el Parlamento durante doce años y cultivó vínculos profundos con los Guardianes de la Revolución y con los círculos clericales más conservadores. Su familia es considerada una de las más influyentes del régimen: sus hermanos ocuparon la presidencia del poder judicial y escaños en la Asamblea de Expertos. The New York Times señaló que fue el hombre que dirigió de facto el país desde enero de 2026 y coordinó la represión de las protestas que precedieron al inicio de la guerra. Lariyani fue visto por última vez en público el 13 de marzo, marchando junto al presidente Masud Pezeshkian en la manifestación del Día de Al Quds en Teherán.

El nuevo mensaje de Mojtaba Khamenei, al igual que sus comunicaciones anteriores, no fue pronunciado en persona ni acompañado de imagen o audio del líder. Desde su nombramiento por la Asamblea de Expertos el 8 de marzo —con 59 de 88 votos, tras la muerte de su padre— no realizó ninguna aparición pública. El presidente Donald Trump sugirió el lunes que quizás estuviera muerto. Teherán negó que se encuentre en Rusia en tratamiento, y el embajador iraní en Moscú calificó esa versión de “guerra psicológica”. Fuentes citadas por CNN y Euronews señalaron que sobrevivió al ataque del 28 de febrero con heridas en una pierna y posibles lesiones en el rostro.

Su ausencia en un momento de crisis refleja tanto las amenazas físicas que enfrenta —Katz declaró que cualquier sucesor del ayatolá sería “un blanco inequívoco”— como la transformación del poder en la República Islámica hacia un modelo en el que el líder supremo opera más como símbolo que como comandante operativo. Con Lariyani muerto, el régimen pierde al hombre que articuló su respuesta desde el inicio de la ofensiva. La pregunta sobre quién detenta el mando real en Teherán sigue sin respuesta mientras los bombardeos no cesan.