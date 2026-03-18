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Fernando Gago asumirá como entrenador de un grande de Sudamérica

Pintita asumirá las riendas de la Universidad de Chile, que no tendrá competencia internacional en 2026 y está obligado a repuntar en el plano local

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Fernando Gago dirigió a Aldosivi,
Fernando Gago dirigió a Aldosivi, Racing, Chivas, Boca y Necaxa

Fernando Gago será el próximo entrenador de Universidad de Chile tras una etapa de búsqueda acelerada en el club, marcada por el objetivo de reconstrucción tras la eliminación internacional y la reciente destitución de Francisco Meneghini. Su llegada supone una apuesta de la directiva chilena por devolver protagonismo local a la institución, mientras persiste la presión interna por resultados inmediatos.

La información fue confirmada por el periodista César Luis Merlo, especialista del mercado de pases sudamericano, y detalló que Pintita viajará al país trasandino en las próximas horas para firmar contrato hasta diciembre de 2027. El portal RedGol y el diario La Tercera de Chile precisaron que le ganó la pulseada a Martín Lasarte, Eduardo Berizzo y Jorge Fossati. El periódico valoró la experiencia del DT como uno de los puntos fuertes de la consideración para dirigir a jugadores de talla internacional como Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

El anuncio se produce después de que la dirigencia rescindiera este mes el contrato de Meneghini. Paqui, quien asumió sobre finales de 2025, dirigió al equipo apenas siete partidos y sumó una sola victoria, junto a cuatro empates y dos derrotas. Esta breve gestión aceleró la búsqueda de un reemplazo para el banquillo universitario.

La elección de Gago responde a una política de urgencia por parte de la dirigencia, que también evaluó alternativas como Esteban Solari, técnico de Pachuca, y Javier Gandolfi, ex entrenador de Atlético Nacional y Talleres de Córdoba. Sin embargo, Gago encabezó la lista de preferencias tras un proceso de selección orientado a fortalecer la estructura deportiva y devolver solidez al plantel.

La eliminación ante Alianza Lima
La eliminación ante Alianza Lima en la Fase II de la Libertadores y la derrota contra River Plate condenaron su ciclo en Boca Juniors (Crédito: Reuters/Gonzalo Colini)

En los últimos cuatro meses, el ex volante central se mantuvo alejado de la actividad profesional, luego de haber dejado Necaxa en noviembre de 2025. Su ciclo en México duró cinco meses: dirigió 17 partidos, sumando cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas. Los resultados adversos determinaron su salida, situación que sirvió de antesala para el ofrecimiento formal de Universidad de Chile, institución que hoy prioriza la estabilidad competitiva en el campeonato nacional.

La incertidumbre institucional y deportiva que atraviesa Universidad de Chile se intensificó tras la eliminación sufrida en el repechaje de la Copa Sudamericana 2026 a manos de Palestino. Este revés significó la ausencia del club en el plano internacional y la necesidad de reorientar los objetivos hacia la competencia local, con vistas a un retorno continental recién en 2027.

Además de las urgencias deportivas, la dirigencia enfrenta desafíos sociales derivados de incidentes protagonizados por hinchas en el encuentro ante Independiente por los octavos de final de la anterior edición de la Copa Sudamericana, disputado en Avellaneda; estos episodios derivaron en numerosos heridos y detenidos.

Antes de aceptar la propuesta de Universidad de Chile, Fernando Gago emprendió una carrera como entrenador con etapas de expectativas altas y desenlaces abruptos. Se hizo cargo de Boca Juniors a fines de 2024, donde disputó 31 partidos y sumó 18 triunfos, 6 empates y 7 derrotas. Su salida se produjo tras la eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores ante Alianza Lima y una caída en el Superclásico frente a River Plate. Estos resultados llevaron a la dirigencia Xeneize a rescindir su contrato antes de completar una temporada.

Fernando Gago solo duró 6
Fernando Gago solo duró 6 meses en la dirección técnica de Boca Juniors (Crédito: EFE)

El paso anterior por Chivas de Guadalajara también fue relevante: dirigió al club entre 2023 y 2024 a lo largo de 38 partidos, en los que obtuvo diecisiete victorias, once empates y diez derrotas. Logró la clasificación directa a la Liguilla del Clausura y alcanzó las semifinales, aunque su salida estuvo marcada por los rumores sobre su inminente llegada a Boca Juniors, confirmada días después de su desvinculación del club mexicano.

En esa trayectoria se observa que Gago ha afrontado desafíos de alto perfil tanto en el fútbol argentino como en el mexicano, con cifras que reflejan rendimientos marcados por la irregularidad pero también por la capacidad de llegar a instancias decisivas. Sus únicos títulos fueron el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional 2022 con Racing, que confió en él después de su primera experiencia como técnico en Aldosivi de Mar del Plata.

El presente de Universidad de Chile, que llegó a ser campeón de la Copa Sudamericana 2011, lo obliga a afrontar objetivos inmediatos. El club, marginado de las competiciones internacionales, debe estabilizar su rendimiento en el torneo doméstico, donde marcha octavo con 10 puntos en siete presentaciones. La gestión técnica recién iniciada cristaliza la única meta institucional vigente: finalizar entre los primeros puestos de la liga y encarar un proceso de reconstrucción sustentado tanto en resultados deportivos como en la solidez estructural del club.

Por lo pronto, RedGol informó que Jhon Valladares seguirá al frente del plantel profesional de la U, al menos de manera interina, para los partidos de este sábado 21 contra Deportes La Serena y el martes 24 contra Unión La Calera. Se espera que Pintita comience a trabajar a partir de la próxima semana.

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