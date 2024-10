El incómodo momento de Wanda Nara y L-Gante en Bake Off Famosos: por qué dejaron de hablarse

El incómodo momento entre Wanda Nara y L-Gante en Bake Off Famosos (Bake Off Famosos)

Este jueves, L-Gante sorprendió a los participantes de Bake Off Famosos (Telefe) al unirse como invitado al ciclo. Tras ser presentado por Wanda Nara, el joven ingresó en la carpa del programa. Sin embargo, minutos después de su aparición, una llamativa pregunta provocó un incómodo momento en el reality. La empresaria y el cantante tuvieron que aclarar cuál era su relación.

“Yo invité a un amigo, que, hablando un poco del amor y el desamor, estuvimos siempre en las buenas y en las malas. Y quiero que me acompañe, como me voy a quedar sola. Le damos la bienvenida a L-Gante”, dijo Nara para darle la bienvenida al cantante. Al ver la reacción de la empresaria, Betular agregó: “Me alegra que tengas compañía porque siempre te quedás sola”.

Sin embargo, la pregunta más picante estuvo a cargo de Vero Lozano, quien alzó la mano y preguntó delante de todos sus compañeros: “Quería saber si son novios o fueron novios?”. Tras unos segundos de risa y sorpresa, el cantante respondió en tono humorístico: “Estuvimos de novios un montón de años”.

Así las cosas, la conductora respiró con tranquilidad y explicó cómo había conocido a L-Gante: “Lo voy a contar. Nosotros nos conocimos haciendo una publicidad que él no me quiso cobrar, bueno, no le quiso cobrar a la empresa, y después yo le devolví el favor participando en un videoclip. Y desde ahí quedó una muy buena amistad”.

Cami Homs es otra de las participantes que intentó indagar en la relación entre Wanda Nara y L-Gante (Gentileza Prensa Telefe)

Más allá de la divertida anécdota, la empresaria también confesó uno de los momentos más incómodos en su relación con el cantante y contó cómo se originó: “Un día, como en todas las historias lindas, hubo una situación que a mí me dolió mucho, está muy bueno lo que hablábamos del corazón partido, y nos dejamos de hablar y de ver porque se sacó una fotito con otra persona”.

Luego, Wanda cerró el tema destacando que más allá de cualquier enojo, ella y el cantante retomaron su amistad: “A mí me pareció una traición en la relación, y nos dejamos de hablar. Ahora somos muy amigos”.

Tras ello, en momentos en que la conductora del ciclo y el cantante se acercaron a la estación de trabajo de Cami Homs. el tema del corazón partido y las cuestiones emocionales volvió a ser un tema a tratar, y fue entonces cuando la modelo intentó indagar aún más sobre el vínculo entre ambos, una relación que estuvo en el foco mediático desde el primer día.

“Es re íntima la amistad entonces”, destacó la participante, instante en que Wanda aprovechó para resaltar la unión que mantiene con el intérprete de cumbia 4-20: “Sí, somos reamigos. Yo lloraba y le contaba a él un montón de cosas”. En esa línea, el joven cerró: “Ahí estuvimos en los peores momentos”.

Gastón Edul fue el último eliminado de Bake Off Famosos (Gentileza Prensa Telefe)

Más allá del emotivo momento, la competencia siguió llena de tensión. Fue así como después de una dura prueba, Gastón Edul y Eliana Guercio quedaron en la cuerda floja. En un momento de nervios, tras la decisión del jurado, Wanda Nara comunicó: “Quien se va de la carpa de Bake Off Famosos es Gastón Edul”. De esta manera, el periodista siguió los pasos de Karina Jelinek y Javier Calamaro. “Venía zafando. Que esté acá en tres de las últimas cuatro pruebas, quiere decir que evidentemente es porque algo me faltaba”, comenzó diciendo el joven, visiblemente triste por esta decisión.

Por último, Edul expresó: “A mí lo que me pasa es que, quizás, trabajo en otros lugares un poco más hostiles o con más competencia, y yo lo que sentí acá es que fue como un refugio de todo eso”.