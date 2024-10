Ivana Icardi le hizo frente a las críticas a su nueva canción: “Ahora es mi momento”

El último tema de Ivana fue criticado y ella respondió con una profunda reflexión (Video: Instagram)

Desde hace tiempo que Ivana Icardi logró cultivar su carrera en el ámbito artístico. Además de su contenido en las redes sociales, la modelo de 29 años supo hacerse notar en la pantalla chica, en especial tras su paso por la versión italiana y española de Gran Hermano. Tan solo unos meses atrás, decidió apostar por convertirse en cantante y, luego de anunciarlo ante sus seguidores, sacó su tema “Mentiras”. Sin embargo, esto causó el efecto contrario en los usuarios y se vio ante una gran cantidad de mensajes negativos.

“Ayer subí un pedacito de mi canción y no me han parado de llover críticas desde el momento en que empecé a cantar”, comenzó a decir Ivana en su último posteo en Instagram. Sosteniendo esa misma línea, la hermana de Mauro Icardi expresó: “Espero que este mensaje sea de apoyo para las personas que intentan ridiculizar, menospreciarlas y reírse por estar cumpliendo un sueño, lo que quieren en la vida”.

Como prueba de los comentarios negativos, la artista rosarina adjuntó algunos en el clip. “No, sos un desastre. Dedicate a otra cosa”; “Hacé otra cosa porque cantás fatal”; “Viva el autotune”; “No transmitís nada, desafinás corazón y, aparte, te crees que cantás bien”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron. En alusión a estos, Icardi expresó: “No se vengan abajo, hagan oídos sordos, aunque se lo repitan hasta la saciedad. Si ustedes tienen una idea crean en ella. Las personas que consiguieron algo en la vida no pararon de creer en sí mismos y lo que su corazón les dictó. Que cada uno haga su vida”.

Como broche de oro de su reflexión, la modelo sentenció: “No me considero más que nadie, sino que estoy cumpliendo un sueño que tenía desde pequeña y que me permito concretarlo. Al que le moleste tiene la puerta abierta. Acá solo quiero gente soñadora, que quiere renacer y hacer algo en su vida. Vayan a escuchar mi canción y los quiero”.

A través de las redes, la flamante cantante mostró fragmentos de su último proyecto

Al finalizar sus palabras se pudo oír un fragmento de su tema musical. “No me llames en la madrugada que yo estoy sola en mi cama; con tu frío yo te apago la llama; tu promesa no vale nada”, fueron las palabras que se apreciaron del último proyecto de Ivana. A su vez, ella compartió un breve video donde se la pudo apreciar entonando las estrofas de otra parte de la canción: “Lo que hiciste conmigo, siento que perdí el tiempo y ahora es mi momento; siempre que hablabas decías mentiras; no te quiero en mi vida; no me llames en la madrugada que yo estoy mejor sola en mi cama”.

Cabe recordar que esta nueva etapa en su carrera se conoció a principios de abril de este año. En ese entonces, ella mostró un adelanto de sus dotes vocales con su interpretación de “Luna” del compositor colombiano Feid y el productor estadounidense ATL Jacob. “Es una canción que me trae recuerdos muy bonitos de momentos y de mi persona especial que me motivó y me hace tan bien”, comentó sobre el video. Esto abrió paso a que sus fanáticos le consultaran sobre este nuevo desafío.

“La verdad es que es un camino que quiero recorrer y disfrutarlo", aseguró la influencer a principios de este año (Instagram)

“¿Tu reto más importante es ser cantante?”, le consultaron en la caja de preguntas de Instagram. Sin dar vueltas, ella contestó: “La verdad es que es un camino que quiero recorrer y disfrutarlo. No sé si sería un desafío, porque si no consigo hacer realidad lo que tengo en mente voy a seguir cantando porque me di cuenta de que me hacía feliz de pequeña y también ahora”. A corazón abierto, Ivana concluyó su respuesta: “Así que digamos que, actualmente, estoy inmersa en este mundo y poniéndole muchísima energía”.