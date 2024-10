Un participante de Bake Off Famosos abandonó el reality tras hacerle un reproche al jurado y cantar un tango de Carlos Gardel

Con 13 participantes aún en competencia, este martes, Bake Off Famosos (Telefe) vivió una nueva jornada que puso a prueba las habilidades pasteleras de figuras del espectáculo, la música, las redes y el deporte como concursantes. Así las cosas, tras la eliminación de Karina Jelinek, una de las celebridades se convirtió en el segundo eliminado del reality.

Todo comenzó cuando Wanda Nara anunció el primer desafío del día: “La prueba de hoy tiene que ver con el “abc” de la pastelería, lo básico que tienen que saber. Hoy vamos a empezar por la prueba técnica, todos van a tener los mismos ingredientes y seguirán una misma receta. El jurado no estará presente y la degustación será a ciegas. Tendrán 1:45 para finalizar la preparación”. De esta manera, la conductora anunció que las celebridades debían preparar un lemon pie.

Bake Off: La reacción de los jurados al ver los lemon pie de los participantes (Video: Bake Off/Telefe)

Al escuchar a la influencer, muchos de los participantes no pudieron ocultar sus gestos de sorpresa.”Esto es una pavada, son tres cosas”, sostuvo Javier Calamaro antes de comenzar la prueba. A diferencia de sus compañeros. Marcos Milincovic contaba con cinco minutos más por haber ganado el desafío anterior.

Mientras observaba y recorría cada uno de los puestos, Nara se detuvo en la cocina de Javier Calamaro. Pero lejos de preguntarle por el paso a paso de su lemon pie, la conductora le pidió que cantara una canción. Sin dudarlo, el músico tomó su guitarra e interpretó “Quitapenas”, al tiempo que la empresaria batía el curd. “El señor Calamaro empieza a cantar y me dan ganas de partirle la guitarra en la cabeza”, comentó Vero Lozano luego de que el artista interrumpiera su concentración.

Gastón Edul fue uno de los participantes apuntados por el jurado

Javier Calamaro fue eliminado de Bake Off Famosos

Una vez que las celebridades terminaron sus preparaciones, los jurados evaluaron cada lemon pie. “El merengue no está bien, la masa está muy rica. Cuando se despega el merengue es que no está bien”, expresó Damián Betular. Aún así, el artista no coincidía con la decisión de los expertos, quienes ubicaron su trabajo en el 12° puesto de la competencia. “No estoy muy conforme con lo que dijeron. No pasó nada, ¿cómo que qué pasó? ¿La probaste?”, dijo Calamaro reprochando el análisis de los expertos.

Tras la prueba técnica, Nara dio paso al segundo desafío del día: “Hoy vamos a seguir con el “abc”, van a hacer una preparación que la pueden acompañar con una infusión. Algo que se conoce mucho en Argentina: galletitas rellenas, lunettes”. Con el objetivo de orientar a los participantes, Betular aseguró: “Las tradicionales están rellenas con mermelada de frutos rojos, ahí está el tema, ustedes tienen que inventar el relleno. Tiene que ser elaborado, que los identifique, que tenga sabores. Toda su creatividad tiene que estar ahí, pero la consistencia tiene que ser perfecta, porque al momento de juntar las dos masas y el relleno, tiene que quedar prolijo y no salirse por los costados”.

Wanda Nara le hizo un especial pedido a Javier Calamaro en Bake Off (Video: Bake Off/Telefe)

Antes que el reloj se ponga en marcha, comiencen las dos horas que las celebridades tenían, Christophe Krywonis expresó: “Las tapas tienen que ser bañadas para que podamos ver su relleno en el centro, si no van a parecer simples alfajores”. Con el objetivo de superarse, Calamaro comentó: “El desafío creativo me encanta, un poco menos matemático y más de usar la conexión astral”. El músico buscó hacer lunettes de cacao, rellenas con buttercream de café y cubiertas de chocolate blanco con nibs de cacao.

Cande Molfese, otra de las celebridades que había quedado en la cuerda floja, buscó lucirse al preparar lunettes de masa sablé de pistacho, rellenas de mermelada de mango y albahaca, con baño de chocolate blanco. De igual forma, tras no haber tenido éxito en la primera prueba, Mariano Iudica preparó una masa sablé de pistacho, relleno de mermelada de tomate, naranja y albahaca, con glaseado de limón.

La reacción de Camila Homs cuando una de sus galletitas fue criticada por el jurado

Wanda Nara es la conductora de la nueva temporada de Bake Off Famosos

Una vez que el tiempo se consumió, el jurado evaluó las galletitas de los participantes. “Hiciste 12, que no es poco. Para todos los problemas que tuviste está bien presentado. La galleta está quemada, muy amarga, el tema del baño con los nibs me encanta, y al relleno le falta”, afirmó Betular al probar la comida de Javier Calamaro. En una línea similar habló Maru Botana: “Para mí la cobertura de chocolate blanco de arriba tiene grumos, la presentación está complicada. El conjunto está logrado, pero si vamos al detalle, hay que mejorar bastante”.

Otra de las participantes que se encontraba en la cuerda floja era Cande Molfese: “Me quise reivindicar con el merengue y decidí volver a hacerlo. Me puede salir muy bien o muy mal porque pueden decir que no era parte de la consigna, o pueden decir que aprendí. El aprendizaje es lo importante”. Así las cosas, Christophe comentó: “No le pasaste un tamiz al relleno para sacarle la fibra. La galleta está rica, el tema del mango es muy difícil de trabajar en sabor y relleno, pero lo lograste”. De esta manera, tras dos pruebas, los participantes que quedaron bajo la mirada del jurado fueron Javier Calamaro, Verónica Lozano y Gastón Edul.

Después de unos minutos, el jurado decidió que el nuevo eliminado sea Javier Calamaro. “Me sentía tan cómodo acá que no quería irme. Las palabras del condenado no se podrían definir mejor que de esta manera”, dijo el músico para luego recitar “Yira, yira”, un tango de Carlos Gardel. Una vez que todos lo aplaudieron, Wanda lo abrazó: “Sos un gran artista y tenerte acá fue un placer”. Por su parte, Betular felicitó al artista por su entrega: “La verdad que desde el principio que empezaste a hacer tu receta y a cambiar ingredientes, todas esas aventuras fueron muy reconfortantes, más para uno que se dedica a esto. Fuiste muy respetuoso presentando las cosas, creando. Por ahora es un paso por la carpa, el futuro dirá”. Para despedirse, el cantante expresó: “La verdad me voy contento, tuve un aprendizaje, que era lo que yo buscaba. Aprendí pastelería, tuve un mal día, pero aprendí pastelería”.