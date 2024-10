Lali habló por primera vez de su tuit viral contra Javier Milei

Por primera vez Lali Espósito habló de su tweet hacia Javier Milei (Video: Pop FM/La Negra en la Pop)

En el marco del lanzamiento de su nuevo tema “Fanático”, Lali Espósito comenzó a dar una serie de entrevistas con el objetivo de promocionarlo. Durante la mañana del día miércoles fue como invitada a La Negra en la Pop (Pop FM), conducido por la Negra Vernaci, donde habló por primera vez del tweet que generó el enojo del presidente Javier Milei y los seguidores del partido.

Este conflicto tuvo su inicio el 13 de agosto del año 2023, el día que el partido de la Libertad Avanza se convirtió en la fuerza política más votada de las PASO. Ante esta noticia, Lali usó su cuenta de X para expresarse al respecto y escribió: “Qué peligroso. Qué triste”. En el video que encabeza esta nota, más de un año después, hizo referencia a esta discusión, que tuvo varias idas y vueltas, y compartió el gran consejo que recibió de parte de Fito Páez.

Las palabras de Lali Espósito que generaron su disputa con el presidente Javier Milei (Foto: Captura X)

Con mucha soltura y sin dudas en su voz, Lali comenzó su explicación, qué fiel a su estilo tuvo una pequeña broma: “Yo me había expresado, como todos podemos hacer, el año pasado, algo que sabemos todos, chicos, mi tweet que la verdad, me quiero hacer una remera con eso. Pero se arma ese quilombo y empieza a crecer”. Ante esto, Vernaci no dudó en defenderla y aseguró que “no era un tweet tan tremendo y que si quisiera poner algo tremendo tenías toda la libertad porque estamos en democracia”.

Sin dar detalles acerca de por qué esa elección de palabras, habló de la gran división que hay en cuestiones políticas y adjudicó a esto el enojo: “Me expresé, pero esta cosa del binarismo en el que vivimos, el que sí yo digo esto entonces es por qué pienso eso. Las veredas y las veredas de enfrente”. Teniendo esto en cuenta, la cantante de “Disciplina” pudo comprender el uso de su mensaje “para generar su propia espuma”, sin embargo, la situación fue escalando a gran velocidad y su mentalidad cambió.

“Veo el funcionamiento y digo ´Ah mira, cuando alguien o algo les molesta funciona así sea quien sea el que esté enfrente´. Te operan de esta manera, es re fuerte vivirlo en primera persona, cuando te sacan el velo de algo y decís: ´Qué fuerte´”, relató. Por otro lado, confesó que este episodio no le pasó inadvertido: “Era un lugar nuevo para mí, me suelo reír y te mando a la mier… cuando algo no es verdad, no te toca la fibra íntima, pero estaba realmente sorprendida con la situación”.

Lali contó lo que sintió tras sus declaraciones políticas: "Era un lugar nuevo para mí" (Foto: Captura de video)

Cabe recordar que cuando todo esto estaba sucediendo, la actriz de Casi Ángeles se encontraba en las grabaciones de El fin del amor, una producción que hizo en conjunto con una de las grandes plataformas de streaming. Quien la sorprendió en aquel momento fue Fito Páez. El reconocido cantante no tardó en solidarizarse con Mariana y le ofreció sus consejos: “Me mandó un mensaje y me pone ´Necesito hablar con vos´, yo estaba en el rodaje y le digo ´Bueno, cuando salga´ y me dice ´No, ahora. Pedí cinco minutos´”, recordó.

Los artistas tuvieron una llamada telefónica que marcó un antes y después en las respuestas de Lali: “Me llama y me dice algo muy de alguien que lo ha vivido y me dice: ´Tu campo de batalla siempre será el arte, si vos te vas a pelear a otro lado, perdés y lo hacés porque no es tu campo de batalla. El tuyo, el de los artistas, es decir las cosas a través de la música, de una entrevista´. Para mí ese llamado fue muy importante, se lo agradezco siempre”.

“Todo hacia adelante fue un gran aprendizaje, de una mirada muy compasiva sobre mí misma, de mucho amor conmigo misma y decir ´Sigo adelante, soy esto, estoy segura de quién soy, estoy segura de lo que hago, segura de lo que muevo, de por qué la gente me quiere y voy hacia adelante´, todo ese año fue crear este disco”, cerró su descargo la cantante de “Fanático”, tema que tiene algunas referencias hacia el mandatario nacional.