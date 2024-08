Juana Repetto cruzó a una fanática que criticó a su hijo por el aspecto de sus dientes: “No lo condenes”

Juana Repetto expuso el hate que recibe en las redes sociales

Conocida por enfrentar y exponer los comentarios de los haters en redes sociales, Juana Repetto volvió a protagonizar un cruce con una seguidora cuando esta opinó sobre el aspecto de su hijo. “Es evidente que necesita brackets. No lo condenes a ir por la vida con esas paletas torcidas”, expresó una fanática sobre el pequeño Toribio a través de su mensaje privado. Al ver esto, la actriz decidió no quedarse callada y enfrentar a la agresora. Como si fuera poco, también expuso el cruel mensaje que había recibido en sus stories de Instagram.

En la captura que Repetto había compartido también se leía que la mujer opinaba sobre cómo la imagen de Toribio impactaría en su confianza: “Sé que lo harás porque lo amás, pero él lo necesita. Sería muy malo para su autoestima, te lo digo de onda”. Ante este panorama, Juana defendió al menor de ocho años y argumentó por qué no usaba los conocidos aparatos ortopédicos: “No tiene edad aún para brackets, y por suerte su hermosura va mucho más allá de sus paletas, las cuales no le han traído ni medio tema, ni siquiera le llama la atención su forma”.

El descargo de Juana Repetto contra una fanática que opinó del aspecto de su hijo

Juan Repetto cruzó a una fanático que criticó a su hijo por el aspecto de sus dientes

Luego, la artista continuó hablando sobre la percepción que tiene el pequeño sobre su imagen: “¿Y su autoestima? Quien pudiera. La personalidad que tiene este leonino es tan atractiva y alucinante que nadie ha reparado en sus paletas. Salvo yo, claro. Que ya lo llevé al ortodoncista, quien me ofreció aparatos movibles”.

En ese sentido, Repetto hizo otra aclaración, destacando por qué no siguió el consejo del profesional: “¿Podrán imaginar cuánto le durarían los aparatos movibles? Esperaremos a los brackets sin ningún tipo de ansiedad, pues luce sus paletas con orgullo”. Luego, en otra story, la actriz publicó la parte final de su descargo. “Entre nos, para las que están desde el principio. ¡No le debe haber visto las paletas de leche!”, lanzó Juana. Y aclaró: “Nos reímos porque ya pasó y ahora las tiene divinas y sanas”, comentó junto a una foto suya que reflejaba el enojo que el mensaje le producía.

Toribio, el hijo mayor de Juana Repetto

A principios de agosto, Repetto vivió una situación similar cuando una seguidora la tildó de “desagradable”. La situación tuvo lugar recientemente cuando Repetto decidió no ignorar una crítica ofensiva y, en cambio, respondió públicamente, generando un debate en redes.

El incidente comenzó cuando una seguidora escribió en una de las historias de Instagram de Repetto un comentario despectivo: “¿Por qué sos tan desagradable? Es algo que ya no se entiende”. Sorprendentemente, Repetto no sólo no dejó pasar el comentario, sino que seleccionó y respondió públicamente para visibilizar la agresión que muchas personas enfrentan en estas plataformas.

“El 90% de sus mensajes son positivos, hermosos...”, afirmó antes de proceder a abordar el tema. Repetto hizo referencia a la reciente decisión de la cantante María Becerra de alejarse temporalmente de las redes sociales debido al sostenido odio y las críticas que recibía. “Hoy leí que María, que es una cantante mega exitosa, se retira de las redes sociales porque no se está bancando emocionalmente toda la mier... que recibe”, indicó, subrayando la gravedad del daño emocional que pueden causar estos ataques.

Para visibilizar aún más el problema, Repetto optó por mostrar algunos de los insultos que ha recibido, incluyendo agravios personales y sexistas. “Ridícula, estúpida”, y “¿De qué trabajás? Porque con lo fea que sos, ni para prostituta” son algunos de los ejemplos que evidencian el nivel de violencia verbal presente en estas interacciones.