En fotos y videos: la primera comunión de Malaika, la hija de Zaira Nara

Malaika, la hija de Zaira Nara, tomó la comunión (Video/@zaira.nara)

Tras varias semanas viajando por la ciudad de París, Zaira Nara regresó al país para reencontrarse con su familia y sus hijos. En ese contexto, la modelo usó sus redes sociales para mostrar el especial momento que vivió su hija mayor, Malaika, fruto de su relación con Jakob Von Plessen, de quien se separó en 2022, luego de 8 años de relación.

La pequeña de ocho años dio un paso importante en su vida y tomó la comunión en una íntima ceremonia. A través de sus historias de Instagram, Zaira compartió con sus 8 millones de seguidores algunos de los detalles del evento, primero con una fotografía de Malaika sentada en el banquillo de la Iglesia, con una vela de color amarillo en la mano.

Junto a esa foto puso un emoji de corazón, mostrando cómo se sintió durante la celebración especial. En la siguiente postal mostró a su hija mayor parada fuera de la Iglesia junto a su hermano, Viggo, de cuatro años. Para esta ocasión, madre e hija eligieron un vestido de color blanco, como dicta la tradición. Se trata de un diseño sencillo, de una tela con vuelo y en la cintura tiene un pequeño detalle en otra gama de blanco, creando contraste.

Zaira mostró los detalles del evento íntimo

En la última imagen que compartió con sus followers se puede ver el interior del recinto, con el cura frente a un atril, el altar y flores blancas en el fondo. Sentada en el primer banco con su hermano menor a su lado, la pequeña Malaika vivió la ceremonia religiosa. En esta historia, Zaira etiquetó a Wanda Nara, su hermana mayor y madrina de Malaika, que hasta esta la tarde, no subió ninguna postal de la comunión de su ahijada.

Pro el momento Von Plessen compartió nada en sus redes sociales de esta reunión familiar y Zaira no detalló si asistió o no. Desde su separación, el hombre comenzó a dedicarse a organizar viajes por Argentina y por Kenia, pero cada vez que puede, comparte videos o fotos junto a sus dos hijos.

Zaira es una figura con una gran actividad en las redes sociales, haciendo partícipes a todos sus seguidores de su día a día, compartiendo los distintos eventos de trabajo, las mañanas con sus hijos, las idas al colegio y los viajes en familia a diferentes partes del mundo, como fue el caso de las paradisíacas vacaciones en España en compañía de Facundo Pieres, su actual pareja, con quien mantiene un vínculo desde hace varios meses y que provocó su pelea con Paula Chaves.

Zaira Nara, Malaika y Viggo en un viaje a Londres (Foto/@zaira.nara)

Si bien su separación del barón austriaco es un tema superado, durante el primer programa de Zaira en tu casa (La Casa) se quebró al hablar de sus hijos y lo que siente cada vez que regresa a su casa y ellos no están. ”Estoy separada y me cuesta mucho. Entro a casa y me faltan el ruido y los chicos”, contó con la voz entrecortada y reveló que Pampita fue su gran consejera en este duro momento de su vida.

“Me dijo: ‘Nunca te acostumbrás’. No te acostumbrás a tener que compartirlos. Es como que decís ‘si son míos...’. O sea, uno es muy egoísta. Realmente pensás: ‘Son míos, mis hijos, ¿por qué tengo que tenerlos la mitad del tiempo?’. ¡Es muy duro!”, acotó, pero sin dudar en agregar que está feliz de tener una buena relación con el padre y que los niños “puedan crecer en el lugar donde está”. Incluso, meses atrás, reveló que cuando tiene que hacer viajes al exterior por trabajo y no puede llevarlos, se quedan con Jakob y con Nora Colossimo, la madre de las hermanas Nara.