La reacción de Yuyito González cuando le preguntaron por el tema de Lali Espósito a Javier Milei

Yuyito González habló de la canción de Lali a Javier Milei

La noche del viernes, Amalia “Yuyito” González celebró los 200 programas de Empezar el día, el ciclo que conduce en la pantalla de Ciudad Magazine. Junto a sus compañeros de cada día, más la presencia de sus hijos Stefano y Brenda, la novia del presidente Javier Milei se mostró muy animada disfrutando de este gran momento profesional y afectivo.

Aunque no estuvo presente en el festejo, la relación con el primer mandatario fue tema de conversación durante la velada celebrada en un restaurante de Palermo. En un móvil con LAM, la exvedette contó que tiene planeado mudarse a la residencia de Olivos después de las fiestas de fin de año. También se refirió a la visita de Susana Giménez a la Casa Rosada para entrevistar al líder libertario. Y tuvo una curiosa reacción cuando le preguntaron por “Fanático”, el último tema de Lali Espósito, con alusiones más o menos veladas a su pareja.

“Quiero saber qué opinas sobre la obra de arte que hizo Lali Espósito contra Javier Milei” indagó Pepe Ochoa desde el estudio. “No la vi, no la vi. ¿Una obra de arte hizo?”, respondió la conductora algo confundida. Yanina Latorre, a cargo de la conducción debido a un viaje de Ángel de Brito, tomó la palabra para ponerle contexto al asunto. “Es un tema, hoy largó un tema donde arranca hablando de Javier. Le responde a Javier”, explicó la rubia. “Está buenísimo el tema”, acotaron desde el piso.

Lali Espósito presentó su nueva canción con videoclip titulada “Fanático”

“Ni idea chicos, no lo vi”, insistió González, lo que motivó la pregunta de Latorre. “¿La estás ninguneando o no lo viste posta?”. Amalia se mantuvo en su postura, y el movilero, Rodrigo Bar, aportó más elementos: “Le había dicho Lali Depósito y lo grabó en un depósito”. “Es muy gracioso, chicos me tengo que ir, les mando un beso y nos vemos pronto”, cerró, quitándose el retorno y sin hablar más del tema.

El videoclip que lanzó Lali aparece dirigiendo una especie de casting en el que van audicionando distintos personajes: una chica que parece llevar el look de Lali en su etapa anterior, un chico vestido de monja muy al estilo Esperanza Mía, otro con un estilo rolinga glam que lleva una remera con la leyenda “Who The Fuck is Lali?”, también un muchacho grandote y tatuado con bombo a la usanza sindicalista pero con un “LALI” plotteado.

Si bien esta mención a su pasado llamó la atención de los fanáticos, lo que se llevó todas las miradas fue un personaje en particular: un hombre que viste campera de cuero, patillas y que habla a los gritos mientras gesticula nervioso. Entra en acción justo en el momento en que Espósito está leyendo un diario que la tiene en portada bajo el título “Escándalo”. En su rol castinero, la cantante primero le presta atención, luego se come un pancho y finalmente se duerme, hasta que el hombre del bombo es quien lo retira. ¿La escena es un guiño a su disputa pública con Javier Milei?

El actor que interpretó a Milei en el videoclip de Lali

Otra escena que se podría considerar un guiño al mandatario nacional, involucra a un joven vestido de traje que ingresa al casting fumando, con poca paciencia y constantemente está viendo el reloj. Muchos de los fanáticos de la cantante lo interpretaron como Santiago Caputo, el asesor de Milei. El joven fue retirado de la escena por la Lali de la era de Disciplina.

Algunas de las frases de la letra parecería encajar en todo ese momento en que la tuvo a Lali en el ojo de la tormenta entre agosto del año pasado y febrero del corriente, cuando se posicionó ante el resultado de las elecciones PASO (la recordada frase “Qué peligroso, qué triste” ante la victoria de La Libertad Avanza) y a partir de allí recibió el ataque público tanto del presidente electo como de sus seguidores.