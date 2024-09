Yuyito González festejó las 200 emisiones de su programa y adelantó cuándo se mudará con Javier Milei a la Quinta de Olivos

Yuyito González arribó al bar junto a sus hijos (Crédito: RS FOTOS)

Un bar y restaurante en Godoy Cruz al 1700 en el barrio porteño de Palermo fue el lugar elegido para que Empezar el día, el ciclo que Yuyito González conduce en Ciudad Magazine, tire la casa por la ventana por sus 200 programas. La conductora fue la encargada de reservar el sector de arriba del local gastronómico para el festejo, que no tuvo a Javier Milei como invitado, pero en donde la exvedette adelantó que será enero la fecha en la que planea mudarse con el presidente a la Quinta de Olivos.

Cuando el reloj marcó las 21.25, Yuyito llegó al lugar con un look total black. “Estoy muy contenta, feliz. Era un sueño para mi tener la conducción de un magazine”, comenzó diciendo la conductora con respecto a al celebración. Luego, ante la consulta por la posible llegada del Presidente, la exvedette explicó con desilusión por qué este no estaría presente: “No viene porque él está trabajando, después me encuentro con él cuando terminamos el festejo”.

El look de Yuyito González para su festejo por los 200 programas de su ciclo (Crédito: RS FOTOS)

Ante este panorama, Yuyito habló de los planes que tiene con el mandatario tras su celebración. “El plan va a ser quedarnos en Olivos, porque va a ser tarde. Él está trabajando, yo acá vengo al festejo y después nos encontramos. Él no tiene horario para trabajar”, dijo ante la pregunta de este medio.

Según pudo saber Teleshow, en el festejo del bar, que tiene como particularidad un baño secreto que se convierte en boliche, hubo alrededor de 30 personas como invitados, incluidos Brenda Dialoy, la hija de Amalia, y los panelistas del ciclo, Facundo Ventura y Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame. El menú de entrada contó con pinchos de pollo y langostinos, mientras que como platos principales había milanesa de entraña con puré, risotto con estrachatela y cazuela de pollo.

Yuyito González (Crédito: RS FOTOS)

Minutos antes de que su madre llegara al restaurante, Brenda Di Aloy llegó al lugar y habló con Teleshow. “Estoy muy bien, feliz por ella. Siempre fue su sueño tener su magazine a la mañana, me acuerdo cuando ya hace más de un año más o menos que empezó y ella estaba re feliz, así que el hecho de que ahora esté haciendo los 200 programas es impresionante. Obviamente tenía que estar acá festejando con ella este gran logro”, dijo la participante del cantando.

Más allá de su alegría, la joven confesó que no conocía los detalles de la celebración: “No tengo idea qué vamos a hacer. Yo vine a acompañarla, unos minutos, estoy con ella, comparto. Después tengo planes, así que no me quedo, pero quería estar sí o sí aunque sea un ratito, para estar con ella”.

