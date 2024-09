La relación de La Tota Santillán con el Potro Rodrigo y el dolor de su muerte: “Se me vino el mundo abajo”

Hace un tiempo, el conductor y productor musical se refirió a su estrecha relación con el cantante cordobés (Video: Cortá por Lozano - Telefe)

El mundo del espectáculo se vistió de luto tras conocerse la muerte de Daniel La Tota Santillán. El conductor y productor musical de 57 años fue encontrado sin vida en su hogar, de acuerdo con la información a la que accedió Teleshow. En medio del impacto que dejó su abrupta partida, sus fanáticos comenzaron a recordar su amistad con Rodrigo El Potro Bueno, a quien recordó en varias ocasiones. “Los ídolos quedan en el corazón de la gente. Puede pasar el tiempo, pero son ellos”, aseguró en su mano a mano con Verónica Lozano, en Cortá por Lozano (Telefe), a mediados de 2022

El exconductor de Pasión de sábado y el cantante cordobés realizaron su carrera casi a la par. Si bien pasaron los años desde su muerte, la Tota no pudo olvidar el fuerte vínculo que los unía.“Lo único que les puedo decir a los jóvenes que empiezan es que no se dejen endulzar el oído, o cuando les dicen ‘soy tu papá’, no es cierto. A él no lo cuidaron lo suficiente”, reflexionó en aquella entrevista.

Su primer encuentro con el artista se dio de la siguiente manera, según Daniel: “Yo lo conocí en el Complejo Monumental de Merlo. Su papá laburaba en el sello discográfico PolyGram y me regaló el primer disco de RCA que había cantado Sebastián el Monstruo cordobés”. También aseguró que Rodrigo le dio su “primer par de zapatos de charol a través de su mamá, Beatriz Olave”. La emoción no pudo ser ocultada por la Tota en esa nota, por lo que no se guardó nada para sí mismo. “Tenía algo distinto arriba del escenario. Por ejemplo, cuando él grabó ‘Tirá para arriba’ se notaba que tenía esa magia”, explicó.

"A él no lo cuidaron lo suficiente", aseguró la Tota en aquella entrevista (Instagram)

Con sinceridad, la Tota recordó que veló por la carrera de su amigo: “En ese momento, estaba la música colombiana y no apostaban por él. Entonces, con Rubén Roldán, en el Scombro bailable de José C. Paz y en la radio, repartimos 8 mil volantes con el tema ‘840′. Le pedí a Ramiro Mayol, que era un visionario en esto, que venga a ver a mi amigo”, comentó la Tota respecto al conocido productor que presenció el talento del referente del cuarteto. Sosteniendo esa línea, él agregó: “Al hacerlo, Ramiro quedó impactado porque quedaron 3 mil personas afuera, sin poder ver el recital. Sin embargo, estaban todos cantando sus temas. Mientras, Rodrigo, desde Córdoba, decía que iba a triunfar con esto y nadie le creía”.

En otro momento, Daniel recordó la debilidad de Rodrigo por la droga. “La única vez que me animé a hablar con él fue en Miami. Estábamos esperando que Alejandra (Romero) se comprara unos zapatos y yo me animé. Era un tabú, pero creía que tendría que haberlo charlado. Me hacía mal que los amigos del Campeón se le rodearan con eso… Yo también en los 90 probé la droga y, gracias a Dios, pude salir”, aseguró el productor.

“Por ejemplo, le decían a Rodrigo: ‘Vos sos mi hijo’. Si era tu hijo, ¿por qué no lo cuidaste? Sabés a quién le digo. Sabiendo que es el hijo, y diciendo que era su ‘segundo papá, no le importó nada. A los artistas se los cuida, se los respeta sobre todas las cosas. A veces, no es todo el dinero sino llevarlos, o sobreexigirlos”, expresó la Tota en el diván de la conductora.

El Potro Rodrigo y la Tota junto a otras figuras de la música tropical, entre ellas la Mona Jiménez (Instagram)

En cuanto a la muerte del artista, el productor musical comentó cómo vivió ese hecho. “La última vez que lo vi fue en una gira, yo había estado con Rodrigo en Ushuaia. Tiempo más tarde, él decidió irse a comer a El Corralón con Fernando Olmedo”, recordó respecto a los planes que tenía su amigo con el actor. En esa misma línea, el animador continuó con su relato: “En el momento que ocurrió el accidente, yo estaba en Morón, en una discusión con mi pareja y, de alguna manera, lo predije. Me llamó Ricardo Casquero, después el más crudo de los llamados fue el de Mayol que me dijo: ‘Se murió tu amigo’”.

“Ahí se me vino el mundo abajo. Lo abracé en el asfalto, le dije que se tenía que levantar para irnos a trabajar”, cerró la Tota respecto al fatal accidente que se cobró la vida del cuartetero.

Su relación con la familia del cantante

La Tota se refirió a su vínculo con la familia de Rodrigo, tras su muerte (Cortá por Lozano - Telefe)

En esa misma entrevista, Daniel se refirió al círculo cercano de Rodrigo, específicamente a su hermano, Ulises Bueno. “Estoy feliz que le vaya bien. Yo grabé su primer disco, pero después no fui a ver ninguno de sus shows. Quiero quedarme con ese recuerdo que me quedó de Rodrigo y de la gente“, explicó en alusión a los temas de su hermano que Ulises canta en sus funciones.

“Yo siempre le hice homenajes en el Luna Park, cuando tuve el dinero y cuando lo pude conseguir. Incluso, hablé con Darío Arellano para hacerlo en el Auditorio de Belgrano, pero no se pudo. Sin embargo, sé que la gente lo tiene presente porque era un gran artista”, comentó en el estudio.

Ulises y Ramiro Bueno, el hermano e hijo del Potro Rodrigo (Instagram)

Ante sus palabras, la conductora lo interrumpió y consultó: “¿Y con la familia tenés relación?”. Sin dar vueltas, el productor expresó: Sí, igual yo dejo que cada uno haga su camino. Respeto a cada uno de ellos y veo el crecimiento artístico que tuvo puntualmente Ramiro. Lo mismo con su mamá Patricia y con la de Rodrigo, Beatriz”.

También demostró su preocupación ante el éxito que cosecha Ramiro. “Por eso le digo a los artistas jóvenes que me pasan y charlan conmigo: ‘Hay que cuidarse con los representantes’. No tengo nada con ellos y los respeto a todo. Pero a veces pasan cosas y no los cuidan”.