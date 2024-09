El increíble cumpleaños de Rosalía en París: un extraño souvenir, estrellas internacionales y la presencia de Emilia Mernes

La cantante cumplió 32 años y sopló las velitas de su torta en presencia de varias celebridades (Video: Instagram)

El miércoles 25 de septiembre, Rosalía recibió sus 32 años en una exclusiva fiesta en la ciudad de París, Francia. Con gran alegría, la cantante española se ocupó de todos los detalles y preparó desde la decoración, la comida y hasta los recuerdos para los invitados. Incluso, se codeó con varias celebridades internacionales en esa noche especial, entre los que se destacaron Emilia Mernes, y acaparó la atención en las redes sociales.

“Me lo pasé genial en mi cumple. Muchas gracias, no se puede pedir más”, escribió la artista en un posteo que recopiló algunos momentos de la velada. La primera foto en destacarse fue uno de sus looks. Ataviada en un corset negro y una falda marrón, la productora musical posó en el medio de una habitación repleta de ramos de flores. Pero este no fue su único vestuario, ya que luego optó por una remera blanca con dos conos en el pecho, una minifalda del mismo color y una boa de piel que lució incluso al soplar las velas de su torta negra de tres pisos y decorada con varias cerezas.

En cuanto a la comida, la intérprete de “Despechá” les dio a sus invitados mariscos, entre los que resaltó un plato lleno de almejas, y se notaron varios limones a un lado, papas fritas y pedazos de pan. También otorgó regalos a los presentes como una fuente de cigarrillos, una cajita de fósforos con su rostro, e incluso puso un sector de remeras con las temáticas de sus canciones. Desde diseños con frases a imágenes que hacían alusión a su último lanzamiento con el compositor de pop urbano y flamenco, Ralphie Choo, fueron algunas de las opciones que pudieron elegir los presentes aquella noche.

Rodeada de flores, la compositora española celebró la llegada de su cumpleaños (Instagram)

Emilia y Rosalía, el encuentro internacional de dos artistas (Instagram)

Cigarrillos y cajas de fósforos con el rostro de la cumpleañera, uno de los souvenirs de la velada (Instagram)

Otro detalle que llamó la atención de los fanáticos fue la invitación de figuras como las hermanas Kendall y Kylie Jenner, Anya Taylor Joy, Gigi Hadid, Camila Cabello, Irina Shayk, entre otros. Pero la presencia de Emilia se hizo resonar entre los fanáticos argentinos, ya que le dedicó una publicación a su amiga y mostró algunos de los mejores momentos de su paso por París. “Noche parisina. Feliz cumpleaños, Rosi. Te amo”, fueron las palabras que eligió para acompañar una postal donde lució un short y una polera con la espalda descubierta y transparencia que hizo un gran contraste con las tonalidades claras del outfit de la agasajada.

Las remeras tematizadas con las canciones de la artista destacaron en el encuentro (Instagram)

Mariscos, limones y papas fritas, algunas de las delicias que disfrutaron los presentes en la fiesta (Instagram)

La presencia de la cantautora argentina emocionó a sus fanáticos. En especial a semanas de sus conciertos en el estadio de Vélez Sársfield por su gira Mp3.tour. “Madre Emilia y Santa Rosalía”; “La combinación perfecta”; “Me muero, se juntaron dos madres”; “Ahora necesito que saquen un tema”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron por parte de los seguidores de la dupla

El nuevo tema de la cantante

Rosalía lanzó su más reciente tema "Omega" en las primeras horas de su cumpleaños (Video: Instagram)

En las primeras horas de su cumpleaños, la compositora compartió su más reciente proyecto. “Omega es el permiso”, escribió al inicio de la presentación de su balada. En esa misma línea, continuó describiendo este nuevo tema: “Es dártelo y dejarte sentir hacia algo o alguien, es ir hasta el final. Omega es el final y la libertad es la celebración del deseo que te lleva hasta un sitio del que no querés irte”.

A la par del clip donde se la pudo ver en una montaña rusa, la artista agregó: “Es la firmeza con la que uno ama y el descaro, o el atrevimiento que uno abandona lo demás en la decisión de quedarse. Es el aire acariciándote el pelo en las curvas y el brillo en los ojos que te sale cuando no querés estar en otro lado que no sea ahí”. Y, en alusión a su compañero en esta canción, Ralphie, expresó: “Gracias a vos y a todos ustedes por compartir esto. Mi regalo de cumpleaños es poder hacer música y que haya alguien al otro lado sintiéndola. Con amor, Rosi”.

Los looks de las celebridades en la fiesta

La agasajada de esa noche, Rosalía, con un look total white: remera con un par de conos y una mini a juego (Crédito: The Grosby Group)

Gigi Hadid y Kendall Jenner optaron por lucir vestidos pegados al cuerpo y en tonalidades claras (Crédito: The Grosby Group)

Otra de las asistentes a la fiesta, Anya Taylor Joy, optó por un blazer y falda de color gris con una polera negra (Crédito: The Grosby Group)

Kylie Jenner resaltó con un vestido de cuero negro, unos zapatos a juego y un peinado recogido que dejó descubierto su rostro (Crédito: The Grosby Group)

La modelo Irina Shayk destacó con un vestuario asimétrico y jugó con con los estampados (Crédito: The Grosby Group)

Camila Cabello apostó por un outfit total-black al igual que otros invitados (Crédito: The Grosby Group)