El divertido video de Leo Sbaraglia en el Festival de San Sebastián: “Nunca me sentí tan elegante”

El divertido festejo de Leo Sbaraglia en el auto de camino a la avant premiere “El Hombre que amaba los platos voladores” (Video: Instagram)

El cine argentino continúa pisando fuerte en el exterior. Durante una nueva edición del Festival de Cine de San Sebastián, se realizó la avant premiere de “El hombre que amaba los platos voladores”, el filme protagonizado por Leo Sbaraglia. La película dirigida por Diego Lerman e inspirada en la vida del periodista Jose de Zer se estrena este jueves en el cine Atlas de Buenos Aires y podrá verse desde el 18 de octubre en la plataforma Netflix.

En este panorama, Sbaraglia compartió un video a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 400 mil seguidores, y se mostró muy alegre bailando en un automóvil al ritmo de la canción “That’s The Way I Like It de KC & The Sunshine Band. “Acá con Nico Avruj yendo a la premiere mundial de la hermosa peli El hombre que amaba los platos voladores en competencia oficial en San Sebastián. Creo que nunca me sentí tan elegante”, escribió el actor que lució un impecable smoking.

Tal como se mencionó anteriormente, el filme cuenta la historia de José de Zer, un periodista argentino que alcanzó la fama en los años ochenta con sus participaciones en Nuevediario y que terminó convirtiéndose en una estrella popular gracias a un espacio donde se encargó de investigar (a su manera) una serie de ‘avistamientos’ de OVNIS en el Cerro Uritorco, en la provincia de Córdoba.

La presentación de El hombre que amaba los platos voladores en San Sebastián

En diálogo con Infobae España, Leo expresó cómo se sintió al interpretar al periodista, que promete sumar a la lista de sus papeles más reconocidos. “Le estoy cogiendo el gusto a esto de las caracterizaciones. En los últimos tres años he sido el representante de Maradona, un director, el expresidente de Argentina y todas han sido buenísimas experiencias que, de alguna manera me han sacado de mi zona de confort”, contó.

“Siempre están bien los desafíos y, en este caso, implicaba una transformación. Es curioso porque con estos personajes he tenido más libertad de la que me esperaba. Los puedes investigar, analizar cómo se mueven, sus gestos, pero después también hay un espacio grande para el juego”, agregó el actor.

Uno de los temas que aborda la película es la invención de los circos mediáticos a través de la utilización de la mentira. Un asunto que resuena inevitablemente en nuestros días a través de las fake news. En este sentido, el director de la película expresó que “José de Zer fue un adelantado a su época, un visionario porque, de alguna manera, introdujo en la televisión argentina el concepto de la posverdad, la manipulación informativa que ha derivado en la crisis del periodismo”.

José Sbaraglia como José de Zer en El hombre que amaba los platos voladores (Netflix)

“Creo que, en ese aspecto, este hombre marcó un punto de inflexión para la sociedad argentina y estableció un dilema ético al pasar a televisar hechos un poco dudosos”, le comentó Lerman a este medio.

Para lograr una caracterización lo más acabada posible, el equipo encabezado por Sbaraglia, Lerman y el productor Nicolás Avruj visitó a Paula, la hija del periodista, para vivir de primera mano el universo mágico de de Zer. “Vimos fotos, videos y ropa de mi padre, para conocer sus gestos y averiguar diferentes aspectos de su vida. Porque el filme trata un poco de la vida laboral de mi padre y otro de la vida personal”, le contó Paula a Teleshow, además de elogiar al protagonista: “La caracterización de Leo me pareció maravillosa. Él se metió mucho en el personaje, consultó por sus gestos, los movimientos de las manos, cómo agarraba el micrófono, cómo se vestía, mandó copiar los sacones que usaba. Es una gran persona, se involucró muchísimo y eso me dio una enorme satisfacción”.