Arranca el Festival de San Sebastián: las películas y series más esperadas

Algunas de las películas (y series) más esperadas del Festival de San Sebastián

La 72 edición del Festival de San Sebastián está lista para empezar y lo hace con una de las programaciones más contundentes de los últimos años.

En la sección oficial encontramos títulos tan esperados como Cónclave, la nueva película del ‘oscarizado’ director de Sin novedad en el frente, Edward Berger, que se sumerge en el Vaticano para contar desde dentro las reuniones que llevan a cabo los líderes más poderosos de la Iglesia Católica para elegir a un nuevo Papa. Está protagonizada por Ralph Fiennes y Stanley Tucci.

También encontramos nombres históricos, como el del especialista en thrillers políticos Costa Gavras, que presentará El último suspiro, basado en el libro de Régis Debray y Claude Grange que habla de cómo acompañar el final de una vida. Un tema que también se convierte en la espina dorsal de Los destellos, la película de Pilar Palomero, protagonizada por Patricia López Arnaiz y Antonio De la Torre, que habla del reencuentro de una ex pareja durante los últimos días de uno de ellos, que se encuentra en fase terminal después de una larga enfermedad.

Pilar Palomero dirige a Patricia López Arnaiz en 'Los destellos', producida por Mod Producciones, Misen Producciones, Inicia Films y distribuida por Caramel Films

Presencia de cine en español

Entre las presencias españolas destaca Soy Nevenka, en la que Icíar Bollaín pone en imágenes el mediático caso de Nevenka Fernández, que sentó un precedente judicial al denunciar a su jefe, el alcalde de Ponferrada por violencia machista. A su lado, una ópera prima que se inserta dentro del género de terror, El llanto, protagonizada por Ester Expósito y que habla de una maldición que persigue a varias mujeres en diferentes líneas temporales.

Siguiendo con la variedad de propuestas, nos encontramos con el documental taurino que ha hecho Albert Serra, Tardes de soledad, que sigue al torero Andrés Roca Rey durante un día de corrida, desde que se viste hasta que se quita el traje de luces. Un trabajo que ya ha empezado a generar polémica por la violencia que se supone que incluyen sus imágenes hacia los animales.

Dentro del espectro latinoamericano encontramos la película que representará a Chile en los Oscar, El lugar de la otra, la primera obra de ficción de Maite Alberdi, responsable de títulos tan galardonados como El agente topo y que aquí se basa en la historia real de una escritora que asesinó a su amante en los años cincuenta.

'El hombre que amaba los platos voladores'. Leo Sbaraglia como José Zerde en la película de Diego Lerman Cr. Federico Romero / Netflix ©2024

Otro documentalista experto que se pasa a la ficción es Joshua Oppenheimer, que tras obras tan contundentes como The Act of Killing, compone un musical con Tilda Swinton llamado The End que también es una ‘distopía’ apocalíptica.

Desde Argentina llega El hombre que amaba los platos voladores, producción de Netflix que se centra en la figura del periodista José de Zer (encarnado por Leonardo Sbaraglia), que a finales de los años ochenta se convirtió en una figura televisiva y que creó toda una mitología en torno a la presencia alienígena.

Además, la Gia Coppola trae la que supone la película de reivindicación como actriz de Pamela Anderson, titulada La última showgirl, en la que una veterana bailarina debe replantearse su vida después de treinta años de profesión.

La apuesta por las series de calidad

Tráiler de la serie 'Yo, adicto' de Javier Giner para Disney

También encontramos dos series dentro de la sección oficial: Querer, de Alauda Ruiz de Azúa, que tras Cinco lobitos se sumerge en la ficción televisiva para abordar la violación dentro del matrimonio, y Yo, adicto, de Javier Giner, basada en su propio libro en el que narraba cómo fue su proceso de desintoxicación para salir de las drogas. Además, Diego San José, presentará Celeste, la historia de una inspectora de hacienda (interpretada por Carmen Machi), que se dedicará en cuerpo y alma a la tarea de demostrar que una estrella de la música latina está estafando millones en nuestro país.

La programación de las secciones paralelas es inabarcable. En ‘Perlak’ encontramos algunos de los hits de la temporada que han pasado por otros certámenes, desde la Palma de Oro del pasado Festival de Cannes, Anora, de Sean Baker, a otras sensaciones valientes e indescriptibles como La sustancia, de Coralie Fargeat o Emilia Pérez, de Jacques Audiard.

Entre los Premios Donostia de este año, se le entregará a Javier Bardem el que le correspondía de la pasada edición (que no pudo recoger por la huelga de actores), a Cate Blanchett y a Pedro Almodóvar, que presentará por primera vez en España La habitación de al lado, después de ganar el León de Oro de Venecia.