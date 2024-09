Alfredo Casero se enojó y abandonó un móvil en vivo: “No tiene la menor idea de nada”

Alfredo Casero se enojó y abandonó en vivo el móvil de Poco Correctos (Video: El Trece)

Este miércoles el actor Alfredo Casero se molestó durante una nota y decidió abandonar el programa en el que estaba dando un móvil. El episodio ocurrió al aire de El Trece cuando interactuaba con el ciclo Poco Correctos que conducen El Pollo Álvarez y El Chino Leunis y se disponía a hablar de su regreso al teatro con una obra vinculada a su histórico programa Cha Cha Cha.

Durante el móvil, Leunis hizo un comentario que no le gustó a Alfredo y lo manifestó en plena nota. “Cha Cha Cha generó todo un universo pero ¿tuvieron que modificar algunas cuestiones? Porque siento que envejeció muy bien el humor de esta obra a diferencia por ahí de otros humores, que cuando el tiempo fue pasando fueron quedando demodé”, planteó el conductor.

“Pará, pará, pará, guardá los fierros que ya te banqué lo que dijiste de los tipos que te hacían reír, no te mando a cagar porque está ella”, reaccionó Casero haciendo mención a la cronista que estaba a su lado. “Y yo te voy a explicar, Cha Cha Cha no fue una cosa que envejeció, no hubo una mier… que fuera mejor que Cha Cha Cha, no hubo gente que la hiciera, hicieron lo imposible los put… canales de televisión para que no estuviera Cha Cha Cha, y tampoco terminaron habiendo otros programas de humor, de la misma época, que te pido que los veas”, continuó visiblemente el actor.

“Vos a lo mejor no lo viste, pero fue un canal donde nunca hubo una risa grabada ni gente riéndose atrás, nunca maltratamos a una mujer, nunca las tratamos de trolas, y nunca en la vida hicimos algo de lo cual no estuviéramos orgullosos”, siguió el actor, mientras en el piso lo escuchaban sorprendidos y se preguntaban si realmente estaba enojado o si era una broma.

Alfredo Casero y su Batman en "Cha Cha Cha"

“Por eso Cha Cha Cha sigue siendo vigente, porque estuvo pensado un montón de tiempo antes por un montón de artistas, no de locos que fumaban faso y salían, nos rompíamos el orto”, opinó el actor defendiendo al histórico ciclo que compartió con Diego Capusotto y Fabio Alberti, entre otros humoristas. Así que ni éramos tipos que hacían reír a alguien, y por favor, tu generación, que es tan genial, quiero que haga un programa de humor, porque lo que hacen la verdad es una cagada. Te mando un abrazo”, cerró el artista y abandonó el móvil mientras la movilera lo perseguía por los pasillos del teatro para continuar con la entrevista.

“Pero no, pará vení Alfredo, sigamos hablando”, le manifestó la cronista a lo que el actor le contestó: “No tiene la menor idea de lo que yo hice, no tiene la menor idea de nada. No quiero seguir, porque me decís viejo, que envejecí, todo lo demás, hacelo vos, hacé algo nuevo, viejos son los trapos. Terminemos esto porque va a ser peor”, concluyó Casero tras varios intentos de convencerlo de seguir con el móvil.

Sorprendido por la reacción del actor y sin ánimos de continuar con la polémica, el Chino justificó su comentario y explicó qué fue lo que le quiso decir a Alfredo: “Yo pretendía hacerle un elogio. Sinceramente pensé que era una broma”, se lamentó el conductor por el malentendido al aire.

En una entrevista con Teleshow, Casero reveló qué motivó este regreso del que participará Alberti pero no Capusotto. “Era un sueño que teníamos con mi amigo del alma, Fabio, y que se basa en la esencialidad de hacer reír al ser humano”, contó el protagonista de Vulnerables, quien adelantó algunos aspectos del show. “Va a haber detalles de sonido, arreglos y tendremos la participación de una cantante japonesa. Uno de nuestros principios es trabajar por lo bello. Estamos armando funciones completamente distintas una de la otra; con lo cual, el público no va a ver lo mismo dos veces.