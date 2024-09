Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale se preparan para recibir a un nuevo grupo de invitados

Ante la inminente llegada del fin de semana, los televidentes se preparan para volver a ver a Mirtha Legrand y Juana Viale. Como cada sábado por la noche y domingo al mediodía, las anfitrionas recibirán en sus mesas a una serie de invitados para brindar sus puntos de vista y debatir sobre diferentes rubros del país. Fieles a sus estilos, en esta oportunidad ocuparán los asientos invitados que pertenecen al ámbito de la política, el espectáculo y el deporte.

La primera en la grilla televisiva será La noche de Mirtha (El Trece). Este sábado 28 de septiembre desde las 21.30, la conductora estará acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, que le dará su tinte político a la charla, y el actor Fabián Vena para llevar consigo su mirada del ambiente artístico. A la par de este se sumará Eleonora Wexler, quien regresa al estudio luego de haber sido invitada por Juana en junio pasado.

Para completar la mesa, la Chiqui tendrá al periodista especializado en criminología y policiales, Ignacio González Prieto. Con una larga trayectoria en los medios, el especialista podrá sacar a relucir sus conocimientos respecto a los últimos casos acontecidos en el país.

Eleonora Wexler se presentará el sábado por la noche para compartir una velada con Mirtha (Crédito: Gustavo Gavotti)

Tras finalizar esa noche, el domingo 29 de septiembre a las 13.45, Juana ocupará su rol como presentadora en Almorzando con Juana (El Trece) y dará rienda a uno de sus clásicos almuerzos. Conocida por su estilo informal y descontracturado, la nieta de Mirtha les brindará a sus televidentes un equipo que llenará de risas y anécdotas su mesa. El comediante y actor Daniel Aráoz junto a la bailarina Celeste Muriega le otorgarán diversión a la tarde. Y, por otro lado, el piloto argentino de automovilismo Juan Manuel Corchito López llevará sus conocimientos en el mundo del deporte.

El comediante Daniel Aráoz le dará su toque humorístico a la tarde de este domingo (Crédito: Verónica Guerman)

Para brindarle un toque juvenil a la mesaza, la conductora ocupará sus últimos lugares con Minerva Casero, quien acaba de ser parte de Linda, la última película protagonizada por la China Suárez y el joven cantante rosarino de 15 años, Valentino Merlo. Este último comensal no solo podrá hablar de su corta trayectoria ante los presentes, sino que también contará con el espacio para referirse a sus proyectos musicales.

El desopilante comentario de Mirtha a Belén Francese

La exvedette contó sus problemas para dejar de amamantar y la conductora lanzó un particular comentario (Video: La noche de Mirtha - El Trece)

Si bien Mirtha intenta darle un toque de seriedad a su mesaza, lo cierto es que algunos invitados se lo complican. El sábado pasado, la Chiqui contó con la presencia de Belén Francese y escuchó detenidamente su vida familiar junto a su marido, Fabián Lencinas, y su hijo Vitto, quien celebró su tercer año de vida meses atrás. Pero su relato no estaba plagado de tintes rosados, sino que confesó que le costaba dejar de amamantar al infante, y la animadora aprovechó el momento para hacer reír a los presentes en el programa.

“Hace un montón que no nos veíamos. Es más, la última vez que nos vimos yo era señorita y ahora soy una señora ¡Y con un bebito!”, expresó Belén al dirigirse a la presentadora. Orgullosa, la actriz continuó: “Te hice caso porque vos siempre me decías que tenía que experimentar esto y cuando me casé, me acordé de vos, pensé en vos. Siempre me quedó eso. La última vez que te vi fue en 2019. Yo iba mucho a Mar del Plata a varias mesas, vos siempre tan generosa, y me dijiste eso sobre casarme”.

Ante el relato del consejo que le dio Mirtha, el abogado Mauricio D’Alessandro aprovechó para interrumpirla y comentó: “¿Dejó la teta ya?”. Sin dar vueltas, la exvedette expresó: “¡No sabés lo que me costó!”. Una vez más, el letrado acotó: “Claro. Y sí, es difícil”.

Sin guardarse los detalles para sí misma, Belén explicó: “Dejó hace poquito, hará una semana, y fue todo un tema. Tuve que viajar y sentía la culpa de madre. Tuve que hacerlo por trabajo y dije ‘aprovecho para destetarlo’. Yo sufro tanto”. Ese fue el momento en que la anfitriona del estudio aprovechó para sumar su picardía: “¡El nene no quería soltar! ¡Es un nene vivo!”.