América Latina

Sin celular y con visitas solo de familiares: las reglas de la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil finalmente autorizó que el ex mandatario cumpla la pena en su hogar luego de que le den el alta hospitalaria

Guardar
El ex presidente brasileño Jair
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (REUTERS/Diego Herculano/Archivo)

La prisión domiciliaria concedida al ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien permanece hospitalizado por una neumonía bacteriana, contempla restricciones como la prohibición de celulares y la autorización de visitas únicamente para familiares y personal esencial.

El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes autorizó que Bolsonaro (2019-2022), condenado a 27 años de prisión por golpismo, cumpla la pena en su domicilio en Brasilia durante un periodo inicial de 90 días, desde el alta médica.

De Moraes argumentó que este plazo permitirá al ex mandatario, de 71 años, recuperarse adecuadamente de la neumonía por la que fue internado de urgencia el 13 de marzo en un hospital privado de Brasilia.

Ante la presión de aliados y familiares del líder ultraderechista, el magistrado modificó su postura tras el empeoramiento de la salud de Bolsonaro, luego de rechazar solicitudes anteriores de la defensa.

Un simpatizante de Bolsonaro en
Un simpatizante de Bolsonaro en la puerta del hospital donde está internado el ex mandatario, en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)

El juez estableció que Bolsonaro debe portar una tobillera electrónica y cumplir restricciones de comunicación, entre ellas no utilizar celular, redes sociales ni grabar videos o audios “directamente o por intermedio de terceros”.

Las visitas estarán restringidas a abogados, personal médico y los hijos del ex mandatario, incluido el senador Flávio Bolsonaro, aspirante presidencial para octubre.

El resto de las visitas quedaron suspendidas para mantener el “ambiente controlado necesario” y prevenir infecciones.

En la residencia, los policías revisarán los maleteros de todos los vehículos que salgan del lugar, donde Bolsonaro vivirá con su esposa, Michelle Bolsonaro, y su hija menor.

El magistrado también prohibió acampadas, manifestaciones y “aglomeraciones de individuos” en un radio de un kilómetro alrededor de la vivienda para proteger la “integridad” de la prisión domiciliaria.

Flávio Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado)
Flávio Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado)

Reacción de la familia

La familia y los aliados de Bolsonaro celebraron la medida, aunque la consideraron insuficiente y mantuvieron sus críticas contra De Moraes.

Flávio Bolsonaro declaró en CNN que las condiciones de la prisión domiciliaria muestran un “sesgo político” y que la limitación de visitas busca dificultar la organización de candidaturas de cara a las elecciones de octubre. “Intenta dificultar la articulación (política) por parte del campo de la derecha, lo que es lamentable”, expresó.

El abogado Paulo Cunha Bueno señaló en un comunicado que el carácter temporal de la prisión domiciliaria resulta “singularmente innovador” y subrayó que los cuidados médicos requeridos por Bolsonaro son “permanentes”.

Bolsonaro cumple condena desde noviembre, tras ser declarado culpable de liderar un intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante su detención, el ex presidente ha sufrido un deterioro de salud que ha motivado varias hospitalizaciones.

El propio Bolsonaro y su entorno atribuyen sus problemas médicos a la puñalada en el abdomen que recibió durante la campaña electoral de 2018.

Temas Relacionados

Jair BolsonaroBrasilprisión domiciliariaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El gobierno impulsa integración cultural y educativa de dominicanos fuera del país

La reunión celebrada en la capital francesa incluyó anuncios sobre la ampliación de programas de becas y la posibilidad de nuevas sedes culturales para los dominicanos en el extranjero, así como facilidades para acceder a vivienda en el país

El gobierno impulsa integración cultural

Lula hace negocios con Putin: Brasil y Rusia acordaron la extracción y procesamiento de minerales de importancia crítica

La agencia nuclear rusa Rosatom y la compañía brasileña Nucleo Brasil Energia Participações crearán una empresa conjunta para tal fin

Lula hace negocios con Putin:

Oleada de sargazo impacta litoral caribeño panameño

El fenómeno reduce calidad del agua y altera condiciones para actividades productivas en la zona donde se acumula en grandes cantidades

Oleada de sargazo impacta litoral

Cae en Panamá sospechoso de explotar mujeres y menores por WhatsApp

La pesquisa apunta a un esquema de reclutamiento, promoción y cobros ligado a plataformas digitales.

Cae en Panamá sospechoso de

EEUU reforzará su presencia en América Latina con maniobras militares del portaaviones Nimitz y su grupo de ataque

Las actividades incluyen la participación de agrupaciones como la Ala Aérea Embarcada 17 y el Escuadrón de Destructores 9, quienes compartirán entrenamientos y tareas coordinadas según la planificación anual estadounidense

EEUU reforzará su presencia en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Joven murió tras perseguir auto

Joven murió tras perseguir auto en el que iba su pareja con otro hombre: caso ocurrió en el Centro de Lima tras discusión en discoteca

Paloma Valencia denunció que “Colpensiones habría pagado dos veces por un mismo servicio” en adquisición de vehículo para Jaime Dussán

En video: denuncian plaga de cucarachas en un bus alimentador que opera en la ruta de Bosa en Bogotá

Jennifer Pedraza arremetió contra Petro por insistencia del sidicato USO en apartar a Ricardo Roa de Ecopetrol: “Afecta la reputación de la empresa”

Pensión Personas con Discapacidad 2026: quién se registra hoy miércoles 25 de marzo

INFOBAE AMÉRICA
Ayuso responde a la presidenta

Ayuso responde a la presidenta mexicana que ella está centrada en "unir": "No entiendo esa necesidad de dividirnos"

La UE da el primer paso para ser miembro fundador del Tribunal Especial para los Crímenes contra Ucrania

Israel asegura haber lanzado más de 15.000 bombas contra Irán, "cuatro veces más" que en junio de 2025

Sector hotelero rechaza tasar tránsito de pasajeros por el principal aeropuerto de Panamá

Aitor Karanka agradece el "compromiso" de Thiago Pitarch: "El reflejo es la Absoluta"

ENTRETENIMIENTO

Henry Thomas, el niño de

Henry Thomas, el niño de “E.T.”, confiesa que la fama lo superó: “Nunca lo vi venir”

HBO reforzó la seguridad en el rodaje de “Harry Potter” tras amenazas de muerte contra uno de sus actores

Los hermanos Duffer apuestan por el terror con “Algo terrible está a punto de suceder”, la ambiciosa serie de Netflix para 2026

El documental “BTS: El regreso” explora la transformación artística de la banda tras su pausa obligatoria

La noche en la que Adam Clayton protegió a Bono sobre el escenario y demostró la hermandad dentro de U2