Belén Francese contó que le está costando que su hijo deje de tomar la teta y Mirtha Legrand se despachó: “¡Es un nene vivo!" (Video: La Noche de Mirtha, El Trece)

En La Noche de Mirtha (El Trece) estuvo como invitada Belén Francese y apenas comenzó la emisión manifestó su alegría por ser parte del histórico ciclo de Mirtha Legrand. “¡Ahora soy ‘señora’!”, lanzó, contenta antes de comenzar a hablar de su vida de casada con Fabián Lencinas y de Vitto, su hijo de 3 años. Allí terminó confesando que estaba siendo una lucha que su hijo deje de tomar la teta y Mirtha Legrand le puso humor al momento.

“Hace un montón que no nos veíamos. Es más, la última vez que nos vimos yo era señorita y ahora soy una señora. ¡Y con un bebito!”, aseguró, mientras recordaba cómo la diva tuvo que ver en su decisión de formar una familia.

“Te hice caso porque vos siempre me decías que tenía que experimentar esto y cuando me casé, me acordé de vos, pensé en vos. Siempre me quedó eso. La última vez que te vi fue en 2019. Yo iba mucho a Mar del Plata a varias mesas, vos siempre tan generosa, y me dijiste eso sobre casarme”, rememoró, momento en el que Mauricio D’Alessandro se despachó. “¿Dejó la teta ya?”, apuntó el abogado con doble sentido.

Belén Francese junto a Mirtha Legrand (Foto: El Trece)

“¡No sabés lo que me costó!”, respondió la exvedette, casi con una comedia picaresca de las que suele formar parte la actriz. “Claro. Y sí, es difícil”, remató el panelista de DDM, momento en el que ella detalló cómo se le estaba complicando el destete. “Dejó hace poquito, hará una semana, y fue todo un tema. Tuve que viajar y sentía la culpa de madre. Tuve que hacerlo por trabajo y dije ‘aprovecho para destetarlo’. Yo sufro tanto”, comentó.

Pero Mirtha se sumó a las bromas del abogado. “¡El nene no quería soltar! ¡Es un nene vivo!”, lanzó, risueña. “Además no usó nunca chupete. Ahora debo confesar que a veces viene a la noche y yo le tengo que decir ‘no tiene más leche la teta’. ‘No importa, un ratito igual’, me responde. Pero bueno, ya está. Ya veo que tiene 12 años...”, acotó la humorista. “¿Vos estás segura que tiene 3 años?”, concluyó la Chiqui, jocosa.

En abril del año pasado Belén compartió fotos en bikini desde las playas de Brasil durante sus vacaciones y reaccionó de forma radical por algunos comentarios agresivos que tuvo. Desde allí, la actriz publicó distintas fotos de recuerdo en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de un millón de seguidores, con quienes comparte a diario imágenes de su rutina y de su vida privada, además de su actividad profesional.

Belén Francese amamantando a su hijo Vitto (Instagram, Belufrancese)

La exvedette publicó fotos en la playa y en traje de baño y desde su red social reparó en quienes la criticaron y, lejos de responder de la misma forma, criticando lo que a ella no le gusta que hagan, lo hizo a través de un mensaje ejemplificador. “Mi ser y mi alma entera. Libre y feliz, siempre. No soy esclava de opiniones ajenas, consumo tan solo lo que me hace bien”, comenzó escribiendo quien además consideró que no es “esclava de un medio consumista y superficial”.

“No soy esclava de estereotipos ni de modas en masa. Siempre me parecieron absurdas y que carecen de personalidad. Hace tiempo me funciona ser yo”, agregó Belén Francese en el texto que obtuvo miles de “me gusta” y otros cientos de mensajes de aprobación por sus palabras. “Elijo y trasciendo, me renuevo y me fortalezco. Avanzo, siempre avanzo para adelante”, continuó.

Por último, le hizo una sugerencia a sus seguidores. “Apostá por vos, no te vas a arrepentir jamás”, y concluyó su texto con una serie de hashtags: “La vida es bella”, “la vida es hoy”, “ser feliz”, “feliz”, “plenitud” y “autenticidad”.