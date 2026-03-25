El centavo más valioso: pesa 3 gramos, parece una moneda cualquiera pero vale casi USD 2 millones

Ejemplar de centavo Lincoln de 1943 en bronce, objeto de deseo para coleccionistas de todo el mundo

El universo de la numismática contiene hallazgos que desafían cualquier expectativa. En el caso de los centavos Lincoln de 1943, la historia de una moneda fabricada por error superó las fronteras de los coleccionistas y se convirtió en un fenómeno global. El centavo de bronce de 1943, con un peso de 3,11 gramos, es considerado el más valioso entre los pennies estadounidenses, con un valor de subasta que ronda los USD 2 millones. La pieza, de apariencia común, se distingue por su composición atípica y la combinación de factores históricos y técnicos que la volvieron única.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Casa de la Moneda de Estados Unidos modificó la composición de los centavos Lincoln. Una ley de 1942 autorizó el uso de acero recubierto de zinc para conservar cobre y estaño, metales esenciales en la producción de armamento para las tropas desplegadas en Europa y Japón. En 1943, la institución emitió más de mil millones de centavos de acero, conocidos como steelies, una cantidad que los vuelve habituales en los catálogos y colecciones. No obstante, en ese mismo año, un puñado de monedas se acuñó en la aleación antigua de bronce, lo que generó uno de los errores más codiciados en la historia monetaria de los Estados Unidos.

La aparición de estos centavos de bronce de 1943 no obedeció a una estrategia planificada ni a una edición especial. La explicación más aceptada en el ambiente numismático sostiene que algunas planchas de cobre del año anterior permanecieron en las tolvas durante el proceso de transición hacia el acero recubierto de zinc. Así, un número ínfimo de monedas de cobre pasó desapercibido y se mezcló con la producción masiva de steelies. Otra hipótesis apunta a una acción deliberada dentro de la Casa de la Moneda. Los especialistas continúan debatiendo sobre el origen exacto, pero concuerdan en que el fenómeno transformó una pieza simple en un tesoro.

La rareza de este centavo se amplifica por su escasez. Las estimaciones indican que menos de 20 ejemplares salieron de cada una de las casas de moneda de Filadelfia y San Francisco, mientras que la Casa de la Moneda de Denver acuñó una sola moneda identificada. El registro actual señala la existencia confirmada de 27 monedas de cobre de 1943, incluyendo seis de la serie 1943-S y la única pieza 1943-D. Entre estas variantes, el centavo 1943-D de Denver se consolidó como el ejemplar más destacado y valioso.

La mayoría de los centavos de bronce de 1943 permanecen perdidos o en manos de personas que desconocen su valor

El valor de la moneda no reside en su material. El metal utilizado para acuñarla equivale a apenas 2,8 centavos de dólar. Sin embargo, el mercado de subastas ha elevado su cotización a cifras astronómicas. El sitio USD Coin Book estima que, si la moneda 1943-D regresara a subasta, su precio podría alcanzar los USD 2.196.797. Este número la coloca por encima de cualquier otro centavo estadounidense, superando ampliamente el valor de su peso y diseño. El interés por este ejemplar se sostiene en la combinación de error, rareza y contexto histórico, factores que ningún otro penny estadounidense reúne.

El fenómeno surgió poco después de la emisión. Desde la década de 1940, la noticia sobre la existencia de estos centavos de cobre circuló en revistas especializadas y medios de comunicación, alimentando una búsqueda masiva de rollos de centavos en todo el país. Coleccionistas y curiosos revisaron minuciosamente monedas con la esperanza de hallar una de las piezas perdidas. El impacto de la noticia generó una verdadera fiebre del centavo, que se mantuvo vigente a lo largo de las décadas.

La moneda 1943-D de Denver concentra la mayor atención. Según el sitio web de PCGS, el ejemplar perteneció primero a un empleado de la Casa de la Moneda de Denver, quien probablemente lo acuñó de manera deliberada. De acuerdo con la hipótesis de John Wexler y Kevin Flynn, el empleado habría introducido manualmente un planchet de bronce en la prensa, realizó dos golpes para marcar el diseño y luego se quedó con la moneda. En el anverso y el reverso de la pieza se detectaron fragmentos de zinc, señal de que los troqueles se usaron antes para acuñar los centavos de acero convencionales. El centavo 1943-D permaneció oculto durante años, hasta que tras el fallecimiento del propietario, la moneda pasó a manos de uno de sus hijos, quien la consignó en 1996 para una subasta.

La autenticidad de la pieza recibió múltiples certificaciones. En 1979, la ANACS confirmó su legitimidad. Posteriormente, la NGC la calificó como MS64BN y, tiempo después, la PCGS le otorgó la misma calificación. En 2003, la moneda se vendió por USD 212.750 en una subasta organizada por Goldberg Auctioneers. Siete años más tarde, en 2010, el precio subió a USD 1.750.000, marcando un récord en la historia de los centavos Lincoln. El crecimiento de su valor reflejó la intensidad de la demanda y la fascinación de los coleccionistas.

El relato sobre el origen del centavo de Denver presenta versiones alternativas. En el libro “Making Cents”, Sol Taylor describió que el ejemplar surgió probablemente de una fabricación intencional por parte de John R. Sinnock, grabador jefe de la Casa de la Moneda de Estados Unidos en ese período. Taylor señaló que la moneda apareció en la herencia de una mujer que mantenía una relación con Sinnock en la década de 1940, cuando ambos residían en North Tonawanda, Nueva York. La falta de documentación precisa y la aparición de datos contradictorios nutren el misterio que rodea a la pieza.

El centavo 1943-D, acuñado por error en Denver, alcanzó precios récord en subastas

El resto de los centavos de bronce de 1943 tiene trayectorias menos documentadas. De los 27 ejemplares reconocidos, siete recibieron la calificación de PCGS y trece la de NGC, dos organismos de referencia internacional en numismática. El paradero de la mayoría permanece incierto. Los expertos coinciden en que muchos de estos centavos podrían estar en manos de personas ajenas al coleccionismo, sin conocimiento de que poseen una moneda de valor millonario. El mercado, por su parte, continúa atento ante la posibilidad de que surja alguna pieza desconocida.

El caso del centavo Lincoln de 1943 ilustra cómo las circunstancias históricas y los errores industriales pueden transformar un objeto cotidiano en un bien excepcional. La Segunda Guerra Mundial incidió directamente en la fabricación de monedas, al forzar el reemplazo del cobre por el acero y el zinc, una medida orientada a maximizar recursos para la producción militar. El diseño de la moneda, idéntico al del resto de los centavos Lincoln, contribuyó a que los ejemplares de bronce pasaran inadvertidos al principio.

El interés por estos centavos de cobre se mantuvo activo desde la primera difusión de su existencia. Las publicaciones especializadas y los foros de coleccionistas se hicieron eco de nuevas apariciones y subastas. El dato confirmado de que solo se conoce el paradero de un ejemplar 1943-D y la ubicación de otros pocos centavos de la serie 1943-S y 1943 generó una carrera entre buscadores y expertos. El atractivo de encontrar un centavo que puede valer millones motiva a revisar rollos de monedas y colecciones familiares.

La historia de los centavos Lincoln de 1943 contiene todos los elementos que definen una pieza mítica en la numismática: error de acuñación, escasez extrema, contexto histórico y precios excepcionales en el mercado. Los datos disponibles permiten reconstruir el recorrido de las monedas más famosas, pero dejan abierto el interrogante sobre las piezas aún desconocidas. El centavo de bronce de 1943 sostiene su lugar como uno de los objetos más buscados y valorados en el coleccionismo internacional.