Nacha Guevara recibió el alta médica tras la colocación de un stent: “Solo agradecimiento”

Nacha Guevara recibió el alta médica tras la colocación de un stent (Foto: Gustavo Gavotti)

Este lunes, la actriz Nacha Guevara fue dada de alta del Sanatorio Finochietto donde permanecía internada desde hace unos días atrás por un problema vascular. Todo había comenzado cuando la artista experimentó un profundo dolor en una de sus piernas y acudió al centro médico a hacerse ver. En ese momento, tras ser evaluada minuciosamente por los especialistas, se decidió que debía quedar hospitalizada para la colocación de un stent, ya que la intensa molestia se debió a un problema vascular.

En esta ocasión, la cantante comunicó la feliz noticia que había salido del hospital a través de su cuenta de Instagram. “Solo agradecimiento para todos los médicos, enfermeras, camareras de esta magnífica Institución. Gracias Dr. Guillermo Capuya, Dr. Martín Parodi y Dr. Matías Sztejfman. Y por último y no menos importante a mis palmeritas, amigos y familia”, expresó junto a un emoji de un corazón rojo.

Nacha Guevara fue dada de alta (Instagram)

A una semana de debutar como jurado en el Cantando 2024 (América) - la fecha prevista es el lunes 23 de septiembre- junto a Marcelo Polino, Flavio Mendoza y Milett Figueroa, la cantante fue intervenida quirúrgicamente. En ese momento, Teleshow se comunicó con su hijo, Ariel del Mastro, quien dio detalles de la salud de su mamá. “Tuvo un problema por una vena tapada en la pierna, que tenía poco flujo y le provocó cierta estrechez. Entonces tuvo una intervención sin anestesia y salió todo bien”, explicó. Por este motivo, los médicos que la atendieron decidieron colocarle un stent. Según contó el director teatral, su madre se encuentra “muy muy bien”.

Unas horas después, fue la propia Nacha quien habló personalmente con Ángel de Brito para su ciclo LAM (América). “Estoy en terapia, pero muy bien, me siento bien. No me duele nada, tuve un equipo médico estupendo, tuve una atención buenísima en el Finocchieto. Ya el domingo vuelvo a casa y ya se me fue el síntoma que me estaba volviendo loca, que era un dolor en el pie... Que no se lo deseo a nadie. Así que estaré allí el 23, como un soldadito”, dijo y volvió a confirmar su presencia en el reality de canto que produce Marcelo Tinelli y que conducirá Florencia Peña.

Siempre inquieta y audaz, la artista es una indiscutida representante de la cultura argentina y nunca para de trabajar. En diciembre la actriz, bailarina y cantante presentó en los escenarios su nuevo álbum Voy a cantar lo que se me canta. En esos días también estrenó el videoclip oficial de “Queridos Odiadores”, una canción para todas aquellas personas anónimas que se dedican a enviar una catarata de insultos y agresiones en las redes sociales.

Nacha Guevara se encuentra presentando su nuevo álbum Voy a cantar lo que se me canta

“Si bien no leo mucho las redes y no me involucro en contestar, sé lo que pasa. Por momentos pienso por qué mienten y entonces ahí me digo: está bien, escribí lo que quieras. Una suerte de sugerencia para los `queridos odiadores´, dejá de joder, abrí la ventana y mira el cielo. Comprate una vida”, dijo al presentar el tema.

Ahora volverá al jurado del Cantando, un escenario que ya la tuvo como protagonista y en el mismo rol en otras ocasiones. Guevara, además de su compromiso con el Cantando 2024 que inicia el 23 de septiembre, tenía programado un espectáculo musical la misma noche del anuncio de su operación en el Torcuato Tasso . El show se pospuso para el 5 de octubre, dos días después del cumpleaños de la artista. “He recibido mucho cariño aquí y mucho cariño de afuera, de ustedes. Y me he dado cuenta que cuando la medicina es buena y cuando hay cariño de afuera y de adentro, la curación es más rápida porque el amor sana”, compartió la artista.