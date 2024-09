El llamativo pedido de Momo que descolocó a Jimena Barón antes de un acto escolar: “A último momento”

Jimena Barón mostró el apoyo de su sobrina a su hijo Momo

Jimena Barón tiene una gran presencia en las redes sociales y en cada ocasión que puede comparte fragmentos de su vida y su día a día. En las últimas horas, mostró ante sus seguidores el particular pedido que le hizo su hijo para un evento escolar. Con motivo del día de la primavera, la institución a la que asiste Momo decidió realizar una actividad en la que los alumnos se disfrazarían. Ante este panorama, y al recibir un papel importante, el joven quiso vestirse para la ocasión. “Esta mañana Momo me pidió a último momento ir de traje al colegio porque tenía que hacer de ´productor´ en el show de la primavera”, contó la cantante en una historia.

A los pocos segundos compartió una fotografía del hijo de Daniel Osvaldo en medio de la gente luciendo unos jeans, una remera blanca y un saco de color negro: “Llegué al colegio y lo encontré cagando a pedos a todos, con unos papeles con la rutina, tipo Chato Prada”, escribió, haciendo referencia al reconocido productor de los programas de Marcelo Tinelli.

Momo se encargó de la producción del evento de primavera del colegio

Fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad para declararle su amor a Momo y compartir una foto en la que lo comparó con Prada, en la cual etiquetó a El Chato: “Te amo Momo, que quisiste ser el productor”.

En ese sentido, uno de sus followers se tomó el atrevimiento de hacer una segunda imagen mostrando el crecimiento de Momo a lo largo de los años, compuesta por una foto suya de bebé y otra actual del evento. El internauta expresó la situación arrobando a la actriz de Casi Ángeles: “Cómo pasa el tiempo, ¿no?”. Al ver la comparación, Jimena tan solo respondió: “No, bueno”, junto a un emoji de corazón roto.

Jimena Barón no pudo contener la emoción con el comentario de uno de sus seguidores

Por la tarde, la actriz acompañó a su hijo a sus clases de skate. Además de su madre, el pequeño tenía otra fanática, la sobrina de la artista. Hace casi un año que el joven comenzó a practicar este deporte y día a día sus habilidades con la patineta crecen. Al punto tal que en mayo de este año, el joven participó en su primer torneo de esta disciplina. A puro talento y determinación, Momo logró el segundo puesto e incluso dio una entrevista tras su presentación.

A través de su cuenta de Instagram, Jimena Barón compartió las imágenes de la nota que dio Momo y expresó: “Íbamos en el auto juntos y yo te dije: ‘espero que nunca dudes sobre quién va a ser siempre tu compañera incondicional’. Vos me sonreíste y me dijiste ‘vos’. Antes de llegar te dije ‘cuánto te admiro porque no cualquiera se anota a competir sabiendo que empezó hace poco’. Esto se llama tener huevos, te admiro mucho por esto”.

El pedido que le hizo Momo a Jimena Barón por el día de la primavera (Foto: Instagram)

Respecto de la entrevista que dio el joven, la artista aseguró: “Después le preguntaron si quería dar una nota y él me miró como preguntándome si podía. Obvio. Y ahí quedé atrás de cámara, viendo a este pibe que presiento que tiene un futuro hermoso y yo tengo la suerte de poder estar ahí cerca para verlo”.

La cantante también contó las sensaciones de su hijo antes de la competencia: “Él me dijo que estaba nervioso pero llegó feliz. La verdad que la rompió. No lo había visto patinar así y eso que lo acompaño siempre. Al margen de que salió segundo y quedamos todos totalmente sorprendidos, no deja de sorprenderme Momo en sí. Su empatía, su humildad, su valentía, su perseverancia y su disfrute”.

Jimena Barón constantemente apoya a Momo en sus actividades

Luego de tres años de noviazgo junto a Matías Palleiro, la cantante y el empresario viven uno de los momentos más felices de sus vidas. Tal es así que cuando se les preguntó sobre la posibilidad de ser padres, Jimena respondió con entusiasmo: “Sí, creo que sí. Recién estábamos con unos amigos que están embarazados, así que me viene bien tu pregunta”, comentó con humor, hablando de sus ganas. “Ahora nos subimos al auto y vamos de lleno con eso”, remató, divertida. Por su parte, Matías también se mostró con intenciones de ser padre junto a la cantante. “Obvio que tengo ganas”, afirmó.

Sin embargo, sobre si tienen ganas de casarse, Jimena expresó sus dudas. “Yo le saqué las ganas a él, no sé bien qué pasó. Nunca soñé con eso. No sé si él ahora dice que no le interesa porque yo me dediqué a decir por todas partes que no me interesaba o si realmente no le interesa”, contó.