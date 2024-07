Jimena Barón y su novio Matías Palleiro compartieron sus ganas de tener un hijo juntos

La palabra de Jimena Barón y su novio: "Queremos ser papás" (Video: Socios del Espectáculo, El Trece)

Jimena Barón y Matías Palleiro han decidido aprovechar las vacaciones de invierno de Momo, el hijo de ella, pasar una semana esquiando. La actriz y cantante, compartió sus planes durante una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece) en la que también reveló detalles sobre su relación con el empresario y hablaron de sus ganas de convertirse en padres.

Cuando se les preguntó sobre la posibilidad de ser padres, Jimena respondió con entusiasmo: “Sí, creo que sí. Recién estábamos con unos amigos que están embarazados, así que me viene bien tu pregunta”, comentó con humor, hablando de sus ganas. “Ahora nos subimos al auto y vamos de lleno con eso”, remató, divertida. Por su parte, Matías también se mostró con intenciones de ser padre junto a la cantante. “Obvio que tengo ganas”, afirmó.

Sin embargo, sobre si tienen ganas de casarse, Jimena expresó sus dudas. “Yo le saqué las ganas a él, no sé bien qué pasó. Nunca soñé con eso. No sé si él ahora dice que no le interesa porque yo me dediqué a decir por todas partes que no me interesaba o si realmente no le interesa”, contó.

Jimena también habló sobre su reciente encuentro con Emilia Attias, su compañera en Casi Ángeles: “Nos divertimos mucho. Ella está separada y con más tiempo, explorando el mundo de ser madre soltera. Nos volvimos a conectar por un viaje en común y ahora estamos por juntar a nuestros hijos”. A la vez, no escatimó en elogios hacia su colega actriz: “Es una bestia, una diosa y una gran persona. Luchadora y una gran madre. No creo que dure mucho sola, ya la veremos enamorada de nuevo”.

Jimena Barón y Matías Palleiro hablaron de sus ganas de ser padres juntos (Instagram/ Jmena)

Hace unas semanas, la cantante compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes junto a su novio, disfrutando de las playas de Miami. “Me encontré a un pebete”, escribió, acompañando unas fotos playeras de la pareja en donde aparecen sonrientes y en trajes de baño.

La pareja ha demostrado tener una fuerte conexión, apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras. Jimena, por su parte, sigue enfocada en su música y proyectos televisivos, mientras que Matías continúa con sus actividades empresariales.

El reciente viaje a Miami no es la primera vez que la pareja disfruta de unas vacaciones juntos. Han sido vistos en diferentes destinos, siempre mostrando la complicidad y el cariño que comparten. La publicación de Jimena rápidamente acumuló miles de likes y comentarios, con seguidores celebrando la felicidad de la pareja.

Jimena Barón junto a su novio en Miami

Este viaje se suma a la reciente aventura de Jimena, quien viajó con su hijo Momo para ver la final de la Copa América en la que Argentina se enfrentó a Colombia. Días atrás, la artista relató los momentos de tensión que pasaron al intentar ingresar al estadio para ver el partido decisivo.

“Fue terrible, casi no entramos. Intentándolo me agarró un policía que me dejó todo el brazo marcado, Momo llorando. El corazón en la boca. Momo se quería ir. Yo iba a entrar, íbamos a entrar”, relató, sobre los incidentes que vivió en el ingreso. “Después de casi 3 horas lo logramos. Vimos la entrada en calor en la cancha, Momo seguía medio en pánico, no podía sonreír”, añadió.

La experiencia, aunque caótica, tuvo un final feliz: “Valió la pena, hijo, salimos campeones. ¡Qué noche que nunca vamos a olvidar! ¡Gracias Argentina por esta alegría!”, concluyó Jimena, eufórica y emocionada por haber compartido ese momento inolvidable con su hijo, a pesar de los contratiempos vividos.