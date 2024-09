El dolor de Jorgito Moliniers y Hugo Ávila tras perder su casa en los incendios de Córdoba: “Empezar de cero”

Jorgito Moliniers y Hugo Ávila perdieron su casa en los incendios de Córdoba (Video: Instagram)

La provincia de Córdoba está nuevamente azotada por las llamas. En medio de la devastadora situación, la pareja conformada por Jorge Moliniers y Hugo Ávila, sufrieron la pérdida de su hogar ubicado en Capilla del Monte y compartieron las dolorosas imágenes en sus redes sociales. En diálogo en exclusiva con Teleshow, el bailarín dio detalles de lo sucedido.

Los focos de fuego comenzaron hace algunos días y ya hay más de 16.000 hectáreas arrasadas por las llamas. “Perdimos todo, literalmente”, declaró el bailarín. Por medio de sus historias de Instagram, la pareja compartió con sus seguidores lo que sucedió con el hogar que construyeron en conjunto en la provincia y el dolor por la situación: “Nuestra casita… cuando la realidad supera ampliamente la ficción”, escribió Jorgito junto a un video, grabado desde el asiento delantero del auto, en el que se pueden ver las llamas consumiendo por completo la propiedad.

Tras la publicación de este corto clip, Hugo subió un segundo video en el cual se lo ve a Jorge intentando limpiar los restos de la casa, moviendo un trozo de chapa para hacer espacio. “Procesando, aceptando, aprendiendo y nuevamente empezando… Gracias por nuestras vidas”, fue el mensaje que dejó el excoach del Bailando.

Jorgito Moliniers y Hugo Ávila perdieron su casa en los incendios de Córdoba (Video: Instagram)

Por otro lado, Hugo subió una fotografía de su pareja sentada junto a su mascota entre los escombros, donde se pueden ver las brasas y los restos de chapa. A pesar del dolor, Ávila y Moliniers dejaron un mensaje de esperanza y resiliencia. “Seguro hay una enseñanza detrás de todo esto. Juntaremos todas las fuerzas para empezar de cero. Gracias, gracias por todos los mensajes de ayuda y apoyo que nos están brindando”, fue el mensaje que dejaron.

Cuando inició esta situación en la provincia, el coach realizó una sentida publicación en su perfil de Instagram: “Hace unos días, y con todo esto de los incendios, pensaba muy fuertemente y decía ´odio a la humanidad´”, comienza la reflexión. “Hoy la vida me enseña nuevamente… no hay que odiar, no todos son iguales, no hay que prejuzgar. Se nos quemó nuestra casita en Capilla del Monte por los incendios… no quedó nada”, sigue el posteo en cuestión.

“La solidaridad de la gente me enseñó nuevamente a no odiar a la humanidad. Hay mucha y hermosa humanidad en este hermoso lugar. La vida siempre poniendo a prueba, estamos bien, con vida, muy tristes y con el corazón quebrado. Hoy estamos en esta: empezar de cero”, cerró, y reveló que un amigo está en la misma situación, convirtiéndose en un gran apoyo para la pareja. Esto no fue todo, sino que en el pie del posteo agregó: “Nosotros estamos bien, mis perrihijos y yo, el gordito en camino, mucha tristeza, mucho esfuerzo, pero a ponerle el pecho, como siempre”.

Esta publicación se llenó de mensajes de apoyo por parte de diferentes famosos, entre los que pudieron encontrarse a Lourdes Sánchez, Marcelo Iripino, Celeste Montanari, Verónica Paschiero, Nara Ferragut y Flor Marcasoli.

El dolor de Hugo Ávila por los incendios en Córdoba

La pareja se mudó a la provincia luego de la renuncia de Ávila al certamen de baile y luego de que Jorge regresara de una serie de cursos de bachata y tango que realizó en Inglaterra, lugar al que llegó tras vender todas sus pertenencias. El hombre también impartió clases en una academia de danza a cambio de recibir comida.

Ellos no fueron los únicos afectados por esta situación, sino que Mercedes Ninci también fue víctima de esto y estuvo al borde de perder la casa de su infancia. Patricia Sosa también se expresó en sus redes acerca de esta situación y pidió la ayuda del Estado para apagar los focos.