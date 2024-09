La emoción de Mercedes Ninci al descubrir que su hogar se salvó del incendio: “No lo puedo creer, es un milagro”

La casa de la infancia de Mercedes Ninci se incendia

A horas de vivir un angustiante momento y ver por televisión cómo su casa de la infancia había sido rodeada por el humo y las llamas de un incendio en Córdoba, Mercedes Ninci no pudo contener su emoción al confirmar que su hogar se había salvado. En una mezcla de asombro y alivio, la periodista habló con Teleshow y expresó su felicidad al descubrir que el inmueble había quedado intacto.

Todo sucedió en la tarde de este viernes cuando la periodista vio cómo TN transmitía en vivo un voraz incendio en la localidad de Dolores de Punilla, en Córdoba. Al ver la situación, Ninci se comunicó con el canal y expresó su angustia. Luego de atravesar esta estresante situación, la comunicadora explicó: “La casa se salvó, no me explico cómo, porque cuando la televisión mostró las imágenes (la casa) estaba envuelta en humo y al tener esos pinos yo creía que no había quedado nada”, comentó la periodista con este medio sobre el impacto que le generó ver la noticia por televisión.

Mercedes Ninci mostró cómo quedó su casa tras el incendio en la localidad (gentileza Mercedes Ninci)

Horas después del suceso, Ninci logró contactarse con sus seres queridos y conocer la situación que se vivía en Dolores de Punilla, localidad ubicada a 6 kilómetros de Capilla del Monte. Además, contó la alegría que vivió al ver una foto del estado de su hogar: “La mayoría de la gente del pueblo no tiene luz desde ayer, entonces no tienen celular. Cuando me mandan la foto me volvió el alma al cuerpo. Cuando lo vi por televisión, como la casa estaba envuelta en humo y hay tres pinos, dos a la derecha y uno a la izquierda, pensé que de la casa no nos iba a quedar nada. Todas las casas de mis amigos, que yo había estado este fin de semana, se salvaron todas”.

En ese sentido, la periodista relató cómo continúa el incendio y cuáles son las áreas que el fuego está consumiendo: “Ahora está ardiendo del otro lado del río, sentido opuesto al cerro Uritorco y a Las Gemelas, cruzando el río. En esa parte hay muchas casas lindas que han hecho ahora, estoy preocupada, es una zona difícil de llegar. Más a esta hora de la noche”.

Mercedes Ninci se emocionó al confirmar que su casa se había salvado de las llamas del incendio

Por último, Ninci expresó cómo atravesó la situación con su familia y el agradecimiento que le tiene a la Virgen de los Dolores: “Hablé con el hijo de mi prima y me dijo que milagrosamente se salvó nuestra casa. La iglesia, las cabañas de mi primo, todo se salvó. Recién nos abrazamos con mi hijo porque estábamos muy angustiados. Veo que no se quemó nada de la casa, las cabañas de mi primo, que están detrás, también se salvaron. Yo le doy gracias a Dios, no lo puedo creer, es un milagro de la Virgen de los Dolores, que tanto le hemos rezado el fin de semana”.

El fin de semana pasado, Mercedes Ninci estuvo en Córdoba en la fiesta de la Virgen de los Dolores y le rezó para que lloviera (Foto/Gentileza de Mercedes Ninci)

Justamente, el anterior fin de semana, Ninci había visitado la localidad por la fiesta de la Virgen. Junto a sus seres queridos Ninci recorrió la casa de su infancia, la cual se llama “Flor de Durazno”, en homenaje a una novela que escribió su tío abuelo, Hugo Wast, que era escritor, y que en verdad se llamaba Gustavo Martínez Zuviría. “En el pueblo se filmó la primera película que hizo Gardel, que se llamó Flor de Durazno. Ahí, al fondo, está el molino de Eiffel y una iglesia histórica que tiene casi 400 años. Justamente, el fin de semana habíamos estado en la fiesta de la Virgen de los Dolores y le rezamos para que lloviera”, cerró en charla con Teleshow.