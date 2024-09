María Becerra lloró en el living de Susana: el compromiso con J Rei, la pérdida de su embarazo y una visita especial

El ingreso de María Becerra al programa de Susana

No es novedad que la carrera de María Becerra va en ascenso permanente y que la cantante de 24 años se convirtió en una de las artistas más queridas. Por eso no sorprendió cuando Susana Giménez la eligió para su vuelta a la televisión después de cinco años.

A las 23.35, la joven ingresó al estudio vestida con un conjunto de chaqueta y falda transparente, en tono plateado. Luego de un abrazo con la diva, expresó: ”Un placer”.

Ya sentadas en el living, no dejaron tema por tocar. “Me fui hace cuatro años de acá y cuando vuelvo sos la estrella. La nena de Argentina”, arrancó la entrevista Susana, y le consultó cómo surgió el apodo. “Lo empezamos a decir nosotros cuando terminábamos las canciones y luego la gente lo adoptó”, le explicó la cantante, quién también habló de sus orígenes en la música.

Maria Becerra en el regreso de Susana Giménez a la televisión

“Estudiaba desde chica, hacía videos en You Tube, hacia videos de comedia y cada tanto metía unos covers cantando Rihanna, Ariana Grande. Yo quería ser una estrella, vivir de eso. La gente me decía que me anime, que me iban a bancar y bueno, lo hice”, recordó. La artista también habló de los dos estadios que llenó en marzo: “Fui la primera argentina en hacer dos River”. Susana también le recordó que fue la primera argentina en tocar en los Premios Gammys, otro hito de su carrera.

Sobre su nuevo material, la cantante dio una buena noticia generando el aplauso del público presente en la tribuna: “El álbum ya está listo, hay cortes, pero completo va a salir a comienzos del año que viene”, dijo como primicia. La cantante también recordó su época de futbolista. “En un momento, mi sueño era ser jugadora de fútbol. Me fui a probar a Quilmes y jugaba en la reserva, en inferiores”, dijo mientras mostraban imágenes de aquellos tiempos. “Ay tapame la carita”, gritó graciosa, avergonzada sobre su versión adolescente.

En la charla íntima, también hubo lugar para hablar de su vida privada: Tengo tiene cinco perros y cuatro gatos”, dijo con la gracia que la caracteriza. “Te tengo que preguntar por tu novio, ¿es verdad que se comprometieron en Grecia?”, le consultó Giménez. “Sí, fue divino todo. Yo le pedí compromiso, este es el anillo”, le dijo para sorpresa de la conductora montrándole la alianza en su mano.

“Lo vi que andaba medio lento, que no agarraba mis indirectas, pero yo sabía que él quería. Entonces quería tomar un curso de joyería para hacer las alianzas yo misma y me di cuenta que era complicado porque llevaba mucho tiempo, no llegaba, así que los mandé a hacer pero con mi diseño. Lo amo, le mando un beso que nos está viendo”, contó la joven en referencia a J Rei .

María Becerra habló de la pérdida de su embarazo

Hace tan solo quince días, la joven compartió un texto y una foto junto al también cantante, en la habitación de una clínica médica. “¡Hola a todos! Queremos tomarnos un momento para contarles algo importante y personal. Ayer tuve que realizarme una intervención debido a que estaba cursando un embarazo ectópico”, comenzó escribiendo la cantante en su cuenta de Instagram.

Sobre ese doloroso hecho, habló en un mano a mano con Susana. “Tuve un embarazo ectópico, fue bastante duro, lo sigue siendo. Es un duelo porque uno se prepara para otra cosa. A la semana que me enteré estábamos viendo cómo decírselo a la familia, quería esperar a los tres meses, tenía miedo porque sentía muchos dolores, sospechaba, y de repente un día estaba ensayando para un evento que tenía y cantando comencé a tener dolores muy fuertes. Di una entrevista y me tuve que desabrochar el botón de la inflamación”, comenzó el relato del episodio que le tocó transitar.

“No quería ir a una clínica y que todos me vieran. Una amiga me ayudó y me llevó a una clínica, me hicieron un estudio y tenía una hemorragia interna, por eso los dolores. Me recuperé muy bien y estoy muy agradecida con los médicos”, expresó sobre la intervención, que fue hace 20 días y prometió: “Vamos a insistir, los dos queremos ser padres, él es el amor de mi vida, hace dos años que estamos juntos. Yo no quiero estar con otra persona, no me interesa nadie màs que él y es el mejor compañero del mundo”.

Tras ese momento emotivo, Susana decidió sorprender a María con el ingreso al estudio de alguien muy especial para ella: su hermana Ailín. La intérprete, totalmente conmovida, comenzó a llorar y la abrazó fuerte.

Un homenaje en la previa

La reacción de Susana Giménez a la foto homenaje de María Becerra

La diva de los teléfonos también hizo referencia al homenaje que le hizo la cantante quilmeña en la previa a su visita, en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, mostró cómo recreó una foto vintage de Susana: lució uno de los looks más icónicos. “Quería venir así pero no se pudo”, explicó en el living junto a Giménez, que gritaba sin poder creer las similitudes entre ambas.

María Becerra imitó una foto retro de Susana Giménez (Fotos: Instagram)

Con una peluca rubia similar al peinado de la animadora, un par de guantes blancos que le llegaban a los antebrazos y un vestido amarillo pegado al pecho, la artista dejó a todos sin palabras. Además, en su espalda se podía apreciar la bandera argentina, mientras la sostenía con uno de sus brazos. “Lo que se dice una diva total″, escribió junto a la foto. También le sumó la imagen original de Susana.

La icónica foto de Susana que recreó María Becerra