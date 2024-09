Juana Viale recordó el particular comportamiento de sus hijos en sus obras de teatro

La conductora recordó cómo se comportaban sus hijos en sus funciones de teatro (Video: Almorzando con Juana - El Trece)

Este domingo por la tarde, Juana Viale volvió a encabezar su mesa en Almorzando con Juana (El Trece). De la mano de Diego Ramos, Esteban Trebucq, Julieta Zylberberg, Alejandro Huevo Müller y Laurita Fernández, la nieta de Mirtha Legrand y sus invitados hablaron de sus experiencias en el teatro. Entre los diferentes relatos, la anfitriona recordó cómo balanceó el tiempo con sus hijos, Ámbar, producto de su relación con Juan de Benedictis, Silvestre y Alí, fruto de su vínculo con Gonzalo Valenzuela, y su trabajo al frente de una obra hace años. “Yo quería decirles: ‘¡Cállense!’”, aseguró la presentadora, con un tono jocoso, ante los presentes en el estudio.

Conocida por su trayectoria como actriz, Juana se refirió a uno de sus tantos trabajos fuera de la pantalla chica. “En Mar del Plata, yo hice teatro hace muchos años. Estaba con mis hijos y no tenía con quién dejarlos”, explicó la conductora respecto a las dificultades que pasó durante ese momento en el que tenía que compatibilizar la maternidad con su profesión.

En esa misma línea, Juana, entre risas, recordó: “Entonces, los sentaba en primera fila y, durante la obra, yo pasaba y los miraba”. Sin embargo, no se esperaba la particular actitud que los niños presentaron ante ella. “Ellos vieron las funciones millones de veces y decían: ‘Ahora viene la parte en que…’”, lanzó, descolocada, ante los adelantos que hacían los pequeños frente al público en sus obras.

Tan solo unos momentos antes, Laurita habló de lo que ocurría en algunas presentaciones de Legalmente Rubia. “Son geniales las funciones que a la gente se le da por comentar mucho todo lo que va pasando. Entonces, escuchamos: ‘Ahí viene la parte en que…’. Muchos vieron la película, conocen la historia, o apreciaron imágenes”, contó, entre risas, la actriz que supo encarnar a Elle Woods en el teatro Liceo. Divertida por esto, ella explicó: “Escuchás hasta el que tose. La gente que comenta me parece increíble. Incluso, hay personas que ya vinieron y la cantan, dicen los textos antes que vos. Me fascina”, admitió.

Al hilo de esta conversación se sumó Diego Ramos. Su caso se asemejó al de Juana, por lo que aprovechó para compartirlo. “Hace muchos años, yo hice con Flor Peña una comedia musical llamada Sweet Charity y uno de sus hijos más grandes, Toto, se sentaba en el palco a verla. Entonces, hay una parte donde ella gritaba: ‘¿Alguien me ama?’. Y el nene le respondía: ‘¡Yo mamá!’. Vieron cómo son los nenes…”, contó en alusión al primogénito de su excompañera de elenco, quien en la actualidad se dedica a la pastelería saludable. Como reflexión ante estas experiencias y el comportamiento del público, el conductor de Ramos Generales (Radio Nacional) sentenció: “Cuando lográs eso en el teatro que hasta el adulto entra en un juego de inocencia y en el cuento, es genial”.

Juana Viale y el emprendimiento de su hijo Alí

Esta no es la primera vez que Juana habla de sus hijos. A fines de 2022, la nieta de la Chiqui se refirió al proyecto que emprendió el más pequeño de la familia: Alí Valenzuela. Sin poder esconder su emoción, la anfitriona se refirió a su nuevo trabajo ante sus invitados y contó: “Mi hijo más chico es un amor, y está vendiendo limonada en la puerta de la casa”.

“A 30 pesos la vende. Es un genio, aunque no le alcance para un chupetín”, continuó la animadora al relatar el proyecto de su hijo. Entre risas, uno de los invitados de esa ocasión, el actual diputado nacional y economista Martín Tetaz, indicó: “Un poco barata la vende”. Ante sus palabras, la presentadora le explicó el motivo detrás de ese precio. “Me dice: ‘Los limones son del árbol, mamá, no nos cuestan nada. Y me regaló una alcancía con forma de osito con eso”, relató Juana, quien aseguró que, al tener un limonero en su propiedad, el menor no genera pérdidas al fijar ese monto para vender dichas bebidas.