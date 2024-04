Toto Otero, el hijo de Flor Peña, se lanzó a la pastelería: cuánto cuestan sus productos y su consejo para otros emprendedores

El joven dio a conocer todos los detalles de su proyecto tras su lanzamiento (Video: Instagram)

Apasionado por la gastronomía, Tomás Toto Otero se metió de lleno en el rubro y se lanzó como pastelero. Con tan solo 21 años, el hijo mayor de Flor Peña y Mariano Otero decidió apostar por sus sueños con un emprendimiento que se volvió viral en las redes sociales y que está precedido por una historia de superación.

“Mi pasión por la pastelería comenzó a mediados del 2020, en la pandemia”, reveló el joven en diálogo con Teleshow. “Estaba terminando el colegio, medio perdido, y empecé cocinando para mis hermanos y mi mamá. Somos muy dulceros y se me dio por probar recetas de tortas, budines, alfajores, muffins”, recordó sobre sus inicios. Con YouTube y sus tutoriales como aliado, el joven vio que sus preparaciones eran bien recibidas y su entusiasmo se potenció.

Al año siguiente, lanzó su primer emprendimiento en el rubro con un amigo y luego combinó su voluntad autodidacta con los estudios en Instituto Argentino de Gastronomía.

Con la pandemia como motor de época, Tomás vio la oportunidad para lanzarse como emprendedor. Las preguntas propias del encierro y la incertidumbre por el futuro inmediato aceleraron los tiempos. “Me empezó a gustar mucho cocinar y me pareció que tener mi propio proyecto era una idea encantadora para poder vivir de esto. No me gusta depender de otra persona y esa fue una causa también para arrancar a emprender”, señaló.

Toto Otero y el delantal, una relación casual que llegó para quedarse

En ese camino de búsqueda personal, Tomás se topó con la pastelería saludable como herramienta para unir dos mundos en apariencia antagónicos. “Me terminé inclinando para ese lado porque en mi familia intentamos comer lo más sano posible y también somos muy dulceros”, explicó.

A partir de ese primer paso, se propuso ampliar esa costumbre de entrecasa hacia nuevos horizontes: “Me pareció una buena idea introducir esos productos en el mercado e inculcar la idea de productos sanos y dulces, como me gustan a mí”, agregó.

Sobre estos antecedentes construyó Alfit, que cobró forma a principios de año, especializado en los alfajores saludables. Según confió a este medio, una vez que dio ese primer paso, sintió que había superado el miedo mayor. “Lo más complicado fue arrancar. Creo que después, todo comienza a fluir y lo que vaya sucediendo será parte de un aprendizaje muy lindo”, dijo a Teleshow.

Toto Otero en plena tarea pastelera

En Alfit, Tomás se especializa en la realización de los alfajores, dentro de una oferta que también contempla brownies, bombones y demás productos ligados a la pastelería. “Tenía ganas de producir alfajores con valores nutricionales que estén buenos y con ingredientes de primera calidad. “Yo pruebo todo lo que preparo”, aseguró.

Sorprendido por la repercusión del emprendimiento, y aun a costa de su timidez, Tomás ve el lado positivo. “Tal vez puedo ayudar a gente que tiene ganas de lanzarse y todavía, por alguna razón, no lo ha hecho”, sostuvo. “Lo lindo de este mundo emprendedor es que vas aprendiendo día a día y las experiencias te van nutriendo para que puedas construir lo que vos quieras. Me parece que Argentina es un país en el cual se puede emprender y es re posible que te vaya bien”, continuó, y antes de cerrar, se animó a dar un consejo. “Lo importante es que el miedo no te frene”.

Cuánto salen los alfajores que vende el hijo de Flor Peña

“Creemos que es posible comer rico y saludable, ¡por eso te invitamos a que lo compruebes junto a nosotros!”, explica uno de los primeros posteos de su negocio, cuyos productos se destacan por no utilizar harina ni azúcar refinada, y reemplazarlos con estevia, azúcar mascabo y miel. En esa misma línea, destaca que “para la realización de nuestros productos utilizamos materia prima de primera calidad”.

La oferta del emprendimiento de Toto Otero

Dentro de la línea de alfajores, Otero les ofrece diferentes presentaciones, las cuales van desde almendra keto, nuez, cacao, integral de maicena, cacao y avena. En su catálogo, el pastelero tiene otras opciones. Brownie, alfacookie, la cual es una fusión entre la galletita y el alfajor, tortilla proteica de manzana y avena, y bombones son otras de las delicias que tiene el joven.

En el caso de su producto estrella, la media docena oscila entre los $12.000 y los $14.000, dependiendo de la elección del comprador. El costo de las otras propuestas se asemeja, siendo el rango entre $8.000 a $10.000, aunque la cantidad varía de acuerdo con cuál se elija, ya que las porciones más pequeñas, como los bombones, pueden adquirirse por docena completa.

Para Tomás es clave compartir los ingredientes de sus productos. Por tal motivo, en su sitio pueden verse los valores nutricionales que permiten disipar dudas para quienes deseen adquirirlos.

Toto Otero elabora sus productos con base en elementos saludables

Quién es Toto Otero, el joven que nació famoso y se animó a construir su propio camino

Pese a que su familia se dedica al mundo del espectáculo, el muchacho de 21 años tomó un camino distinto y se animó a incursionar en el ámbito culinario. En un principio se especulaba con que se dedicaría al modelaje, pero el llamado por el arte gastronómico le dio un giro inesperado a su destino.

Vale recordar que el hijo de la actriz y el músico es famoso desde que estaba en la panza de su mamá. En ese momento, Florencia conducía el ciclo El show de la tarde junto a Marley por la pantalla de Telefe y solía bromear con su estado. Se hacía ecografías durante el programa, estuvo al frente del ciclo hasta poco tiempo antes de dar a luz y lo presentó a su audiencia a los pocos días de su nacimiento.

Flor Peña anunció el embarazo de Toto en "El show de la tarde", el programa que conducía junto a Marley por Telefe

Con el tiempo, y lejos de renegar de esta fama, Tomás se fue corriendo de los flashes. Pero el público nunca perdió el contacto con ese niño que había visto nacer, a través de los diferentes posteos que fue compartiendo su madre. Y ahora, con la mayoría de edad sobre sus espaldas, ve cómo empieza a desarrollar su propio camino.

Completamente decidido a seguir su pasión, se formó con todos los conocimientos necesarios, se puso el delantal y no paró de cocinar. Empezó puertas adentro de su casa, siguió con tímidas ventas por Internet y ahora se lanza a la aventura del emprendimiento propio.

Los programas de cocina fueron el primer acercamiento que tuvo con este sueño, por lo que no dudó en comentarle a su mamá las intenciones que tenía de seguir ese rubro. “Él no sabía qué seguir y se enganchó con MasterChef y otros programas de cocina”, señaló hace un tiempo la actriz, quien se mostró muy orgullosa del gran trabajo del joven a tan temprana edad.

Toto Otero durante su niñez

Algunas fotos familiares

Tomás con su mamá

Tomás en la cocina, su nuevo hábitat profesional

Toto, Felipe y Juan con su mamá, Flor Peña (Instagram @flor_de_p)