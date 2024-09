Siguen las críticas contra Javier Milei en el Festival de San Sebastián: “Está empeñado en silenciar al cine argentino”

Un cómico español arremetió contra Milei en la inauguración del Festival de San Sebastián

El Festival de San Sebastián inició su edición 72 en el País Vasco, España, el pasado 20 de septiembre, y lo hizo con una serie de opiniones sobre la situación en Argentina. En la ceremonia inaugural, los reconocidos humoristas Andreu Buenafuente y Berto Romero aprovecharon su tiempo en el escenario para criticar algunas declaraciones del Presidente Javier Milei , quien asumió su gobierno en diciembre de 2023.

La inauguración del evento, que se extiende hasta el 28 de septiembre, estuvo marcada por las bromas de los cómicos sobre las políticas de Milei en relación con la industria cinematográfica y cultural de Argentina, que, según ellos, “se encuentra en grave peligro”.

Los comentarios comenzaron cuando Buenafuente y Romero anunciaron que el próximo 24 de septiembre se celebraría una jornada especial en el festival en apoyo al cine argentino, debido al “desmantelamiento de su industria”. La mención desató una serie de críticas irónicas hacia Milei, en las que los humoristas cuestionaron su impacto negativo sobre el sector cultural de Argentina.

“El cine argentino está en peligro. Hay un hombre, Javier Milei, empeñado en silenciarlo”, afirmó Buenafuente, provocando las risas entre los asistentes. Y agregó: “Y yo no quiero desmoralizarlo, pero buena suerte silenciando a un argentino” , siguió lo que provocó algunos aplausos, risas y silbidos en el auditorio, dando pie a un momento que tuvo una amplia repercusión en redes.

Los comentarios no se detuvieron ahí. Buenafuente continuó con su crítica, esta vez abordando el uso del concepto de libertad por parte del mandatario local. “Milei es otro de esos políticos que se ha apoderado de la palabra libertad y la ha despojado de todo significado, como hemos hecho aquí con ‘bro’, por ejemplo” , añadió, con tono sarcástico, haciendo una analogía entre la utilización de ciertos términos por parte de políticos y la jerga coloquial y trivial de expresiones modernas.

Cabe destacar que las bromas de los humoristas no fueron las únicas referencias a Milei durante el evento. El propio director del festival, José Luis Rebordinos, quien estaba presente entre el público, también expresó su preocupación por el estado de la industria cinematográfica argentina bajo el gobierno de Milei, al declarar públicamente que las políticas del presidente argentino estaban “destruyendo la cultura” y “acabando” con el cine nacional.

Juan Carlos Rebordinos, titular del Festival de San Sebastián (EFE)

“Sinceramente, la política del gobierno de Milei no puede ser más nefasta para la cultura en general y para el cine en particular”, señaló Rebordinos en la inauguración. A su vez, comparó la situación actual con la del años anteriores: “En 2022 había un montón de producciones argentinas en marcha. Este año no hay casi ninguna y el poco cine argentino que pudo sobrevivir es el que pagan las plataformas”.

Ante este escenario, no es casualidad que el Festival de San Sebastián haya decidido dedicar un día especial al cine argentino, como parte de su programa oficial. El 24 de septiembre, la jornada estará centrada en un “focus on” sobre nuestro país, en el que participarán cineastas, periodistas y profesionales de la industria cinematográfica del país sudamericano. Este enfoque tiene como objetivo no solo extender redes de contactos entre los profesionales de la industria, sino también visibilizar la difícil situación que atraviesa el sector.

La organización del festival justificó esta decisión aludiendo a la “situación excepcional que vive el cine argentino, de parálisis de proyectos y falta de apoyo por parte del Gobierno”. En esta jornada especial participarán la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y varias productoras, además de destacados cineastas locales que buscarán intercambiar ideas y proyectos con sus pares internacionales.

Ese día también se presentará en la sección oficial del festival la película El hombre que amaba los platos voladores, del director argentino Diego Lerman, uno de los pocos largometrajes que pudieron finalizarse en este contexto.