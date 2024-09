“Nacha Guevara habló tras su operación de urgencia: “Ha sido una muy buena experiencia”

Nacha Guevara habló desde la clínica tras su internación

Nacha Guevara, tras haber sido sometida a una operación de urgencia, quiso llevar tranquilidad a sus seguidores a través de un video que publicó en redes sociales. La cirugía se realizó a pocos días del estreno del Cantando 2024 , donde Guevara será una de las jurados del certamen.

La cantante aclaró que le colocaron dos stents debido a un dolor en el pie izquierdo que no disminuía. Al realizarle estudios descubrieron una arteria obstruida, lo que hizo indispensable el procedimiento. “Me siento bien, todo fue hecho con mucho amor y eficiencia”, comentó en un video que publicó en su cuenta de Instagram .

Nacha Guevara presentó su nuevo trabajo musical, continuará sus presentaciones el 5 de octubre

El hecho ha generado gran interés entre sus casi 400 mil seguidores, a quienes Nacha buscó tranquilizar ampliamente: “Estoy en la camita en el sanatorio. Es temprano porque aquí la vida empieza muy temprano”, saludó desde el hospital, afirmando sentirse bien y agradecida. con el equipo médico.

El mensaje de Nacha Guevara para todo el público: “Buen día. Estoy en la camita del sanatorio. Es temprano, porque aquí la vida empieza muy temprano. Así que lo que les quiero contar es que estoy bien. Que se queden tranquilos, que está todo bien. Me siento bien. Todo lo que se hizo, se hizo muy bien, con mucho amor, con mucha eficiencia. Aunque les parezca mentira, ha sido una muy buena experiencia . Lo que me sucedió es que tenía un dolor en el pie izquierdo y bueno, me hice ver porque no se me iba y hicieron un estudio y descubrieron que había una arteria que estaba obstruida, entonces había que desobstruirla. Es por eso también que postergamos el concierto del Tasso , que se va a hacer el 5 de octubre porque el tres es mi cumpleaños. Entonces voy a aprovechar para festejar con todos ustedes mi cumple el 5 de octubre. Y quiero contarles también que he estado espléndidamente atendida aquí en todos los sentidos , profesionales, emocionales, personales. O sea que he recibido mucho cariño aquí y mucho cariño afuera desde ustedes. Y me he dado cuenta de que cuando la medicina es buena y cuando hay cariño de afuera y de adentro, la sanación es más rápida, porque ustedes saben que el amor sana. Así que gracias por preocuparse, por estar ahí como siempre y los veo pronto, los veo pronto. Chau, chau, acá estoy con los cables colgando, chau.”, de esa manera y con una sonrisa concluyó su mensaje.

Nacha Guevara continúa recuperándose después de la operación en una arteria

Guevara, además de su compromiso con el Cantando 2024 que inicia el 23 de septiembre, tenía programado un espectáculo musical la misma noche del anuncio de su operación en el Torcuato Tasso . El show se pospuso para el 5 de octubre, dos días después del cumpleaños de la artista. “He recibido mucho cariño aquí y mucho cariño de afuera, de ustedes. Y me he dado cuenta que cuando la medicina es buena y cuando hay cariño de afuera y de adentro, la curación es más rápida porque el amor sano”, compartió la artista.

La cantante y actriz se mostró positiva respecto a su experiencia hospitalaria y destacó la alta calidad del cuidado recibido tanto a nivel profesional, como emocional y personal. Este diálogo cercano con sus admiradores no solo demuestra su fortaleza, sino también su dedicación a los compromisos profesionales que tiene pendientes.

Igualmente todo el equipo de médicos que atendieron a Nacha, según pudo saber Teleshow, le recomendaron reposo y de volver de a poco a las actividades que ya tenía programadas, es decir en forma gradual, tanto en televisión como en el escenario.