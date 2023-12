Nacha Guevara pisa fuerte en su regreso a los escenarios: “Voy a hacer lo que se me antoje, les guste o no”

La multipremiada y vanguardista Nacha Guevara regresa, en estos días, a su primer amor, la música. Indiscutida representante de la cultura argentina, la actriz, bailarina y cantante presenta en los escenarios, su nuevo álbum Voy a cantar lo que se me canta.

Hace muy pocas horas estrenó el Videoclip Oficial de “Queridos Odiadores” una canción para todas aquellas personas anónimas que se dedican a enviar una catarata de insultos y agresiones en las redes sociales.

Desde su casa y recién llegada de los ensayos para debutar con un nuevo espectáculo, la artista se tomó un tiempo y conversó en exclusiva con Teleshow y cuenta detalles de lo que serán varias funciones presentando nuevo disco.

Queridos odiadores

-¿Cómo definirías tu nuevo trabajo?

-Es un material que me representa en este momento. Hoy quiero escribir y cantar esto que fui construyendo, y de poco fui plasmando en mis redes sociales. Canto de lo que quiero hablar, hay cosas que me tienen muy cansada, por ejemplo, los “odiadores” El álbum es muy actual y está muy bien hecho, por supuesto en conjunto con el excelente equipo que me rodea.

-¿Cómo surgió “Queridos Odiadores” ?

-Si bien no leo mucho las redes y no me involucro en contestar, sé que lo pasa. Por momentos pienso por qué mienten ? y entonces ahí me digo: está bien, escribí lo que quieras. Una suerte de sugerencia para los “Queridos odiadores” dejá de joder, abrí la ventana y mira el cielo. Cómprate una vida.

-Las redes pueden causar muchos daños...

-No es culpa de las nuevas formas de comunicación sino de los que las usamos y como las utilizamos. Es verdad que estamos más comunicados y en algunos casos está bueno porque existe una verdadera interacción. Pero otras veces lo que se dice en las redes puede ser letal.

-¿Vos sentís mucha agresión?

-Esa conducta agresiva que se ve en “X” o Instagram y en otras situaciones de la vida cotidiana, no es hacia el otro, hacia el que estás menoscabando, sino que es hacia sí mismo. Y para hacer eso hay que tener una pésima relación con uno mismo, un resentimiento terrible. Es la no aceptación de quien eres realmente. Hay que tener presente que lo que uno comunica es lo que uno es. Todos tenemos razones para estar enojados, ahora si lo vamos a volcar en comentarios maliciosos y anónimos, los compadezco.

-¿Con qué nos vamos a encontrar al ver tus shows?

-Son shows rockeros muy poderosos. Voy a hacer lo que se me antoje, les guste o no. Es muy sincero el disco. Me siento muy bien cantando, hacía mucho que no entraba a un estudio de grabación y disfrutar de esa ceremonia. Extrañaba la música y es un privilegio entrar en el mundo musical. Es ingresar a otra realidad, otra energía, es tiempo de crear armonía. Además se vienen tiempos difíciles y con éste tipo de shows descubrís infinidad de lugares donde te reciben con mucho amor. Hoy justo hablábamos con los músicos que me acompañan que es un privilegio tener la posibilidad para abstraerse del mundo exterior por un rato.

-¿Y a futuro estás pensado algo nuevo?

- Primero que a este álbum lo voy a hacer andar y rodar todo lo que pueda. También lo voy a mirar desde afuera para disfrutarlo. Y hace un buen rato comencé a escribir otras canciones para hacer un nuevo trabajo. Estoy en una etapa donde voy a seguir componiendo y cantando.

Nacha Guevara transmite mucho entusiasmo para el día del estreno que será el día 28 de Diciembre en el Espacio Cultural Torcuato Tasso, ya con entradas agotadas. Pero va a continuar en el mes de Enero con dos funciones más al menos por ahora. Y tal como lo expresa ella comenzará a rodar y expandir su flamante álbum.