Emilia Attias aclaró su vínculo con Cachete Sierra en medio de las versiones de romance

La vida sentimental de Emilia Attias estuvo en el centro de atención desde que, en mayo, confirmó públicamente su separación con el Turco Naim, su pareja por más de 20 años. A raíz de esta situación, la actriz se encuentra nuevamente soltera, y los rumores de nuevos romances no tardaron en aparecer.

En medio de estas especulaciones, la actriz fue vinculada con varias figuras del espectáculo, incluyendo a Nicolás Francella, Guillermo Freire, y más recientemente con Agustín “Cachete” Sierra, el actor con quien trabajó en la popular serie infantil Casi Ángeles.

A pesar de la rápida proliferación de estos rumores, Attias decidió no alimentar las especulaciones y mantenerse al margen, aun a riesgo del dicho acerca de que la que calla, otorga. En su aparición en La Noche Perfecta, el programa conducido por Sebastián Wainraich por El Trece, la actriz fue consultada sobre estas versiones y aprovechó para aclarar su relación con Cachete. “En su momento inventaron un montón de embarazos y romances rarísimos, que decís ‘¿de dónde sacaste esa idea?’”, comenzó diciendo Emilia y acto seguido explicó: “Ahora dicen que estuve con Cachete, que le mando un beso. La mejor”.

Al escuchar sus declaraciones, el conductor aprovechó para decirle a la actriz qué fue lo que dijo su colega de ella y las versiones que los involucraban: “Cachete vino acá la semana pasada, no sabes lo que me dijo...”, comentó a lo que la actriz reaccionó entre risas: “¿Sos vos el que está diciendo?”. El presentador dio su visto bueno al posible candidato: “Igual está buenísimo Cachete. Lo toqué y está durito”, siguió Sebastián entre risas a lo que la actriz remató: “Lo queremos a Cachete. Nos vemos y nos adoramos. Le mando un beso, la mejor”. Una manera elegante de despejar los rumores, al menos hasta una nueva oportunidad.

Emilia Attias y Cachete Sierra

Las versiones entre Emilia y Cachete

Los rumores llegaron a mediados de julio, cuando los actores compartieron un viaje junto a otros famosos a Villa La Angostura y algunos movimientos en las redes sociales llamaron la atención de sus seguidores. En este panorama, el periodista Juan Etchegoyen sumó más información al respecto en su programa de Mitre Live. “Se los ve divirtiéndose entre varios famosos, una persona que se encuentra ahí me dijo que estaban demasiado buena onda entre ellos y ahora voy a sumar un dato que alimenta todo esto. “Emilia ha subido un posteo donde Cachete Sierra comenta y pone varios corazones”, expresó.

A continuación, el periodista dio su veredicto sobre las versiones: “Quiero ser claro. A mí no me confirman un romance, pero sí me destacan que hay demasiada buena onda entre ellos, se los ve cercanos y no por haber trabajado en Casi Ángeles juntos”, ironizó. “Lo que quiero hacer es abrir el paraguas para que mañana no te sorprenda si hay un romance. A mí me la sensación que, si pasa algo entre ellos, van a esperar estar en Buenos Aires para darle rienda suelta a esta situación. Sería una bomba el romance. Cachete ya no tiene nada con Carola, la amiga de Tini y Emilia está separada del Turco”, cerró. A juzgar por los comentarios de ambas partes, todo se mantiene en el plano de la amistad y así se los vio en la reciente celebración de Cris Morena en el Gran Rex. Aunque no sería la primera ni la última vez que dos figuran nieguen un romance mientras está sucediendo.