Emilia Attias estaría iniciando una relación con un excompañero de Casi Ángeles

El reencuentro de Emilia Attias y Cachete Sierra

Tras dos décadas de relación, Emilia Attias y el Turco Naim se separaron con versiones cruzadas y rumores de infidelidad. Pese a eso, cada uno siguió con su vida profesional y ahora, a casi dos meses de que se hizo público el fin de la pareja, aseguran que la actriz estaría saliendo con alguien, con quien a su vez ya compartió trabajo hace unos años.

Según explicaron, Emilia Attias estaría saliendo con Agustín Cachete Sierra tras compartir algunos viajes en común, varios idas y vuelta en redes sociales y otros detalles más que llamaron la atención de sus fanáticos. Además, el periodista Juan Etchegoyen de Mitre Live también sumó más información al respecto.

Cabe destacar que ambos fueron compañeros en Casi Ángeles la novela de Cris Morena que se emitió por la pantalla de Telefe entre 2007 y 2010. Attias interpretó el personaje de Cielo Mágico y a Paz Bauer, mientras que Sierra fue Ignacio Nacho Pérez Alzamendi.

“Yo el otro día conté a modo informativo que varios famosos están haciendo una campaña publicitaria en la Patagonia Argentina, más precisamente en Villa la Angostura y te conté algunos datos que llegan sobre Emilia Attias y Cachete Sierra, bueno hay más datos”, comenzó diciendo el conductor.

Emilia Attias en Villa La Angostura

Cachete Sierra también estuvo en Villa La Angostura

Por su parte, dio más detalles: “Lo primero que me dijeron fue ‘che Juan prestá atención a las redes que están hablando’ sobre Emilia y Cachete y me fijé, se los ve divirtiéndose entre varios famosos, una persona que se encuentra ahí me dijo que estaban demasiado buena onda entre ellos y ahora voy a sumar un dato que alimenta todo esto”.

“En las últimas horas, Emilia ha subido un posteo donde Cachete Sierra comenta y pone varios corazones”, expresó y concluyó: “Quiero ser claro. A mí no me confirman un romance pero si me destacan que hay demasiada buena onda entre ellos, se los ve cercanos y no por haber trabajado en Casi Ángeles juntos eh. Lo que quiero hacer es abrir el paraguas para que mañana no te sorprenda si hay un romance. A mí me la sensación que si pasa algo entre ellos van a esperar estar en Buenos Aires para darle rienda suelta a esta situación. Sería una bomba el romance. Cachete ya no tiene nada con Carola, la amiga de Tini y Emilia está separada del Turco como ella lo ha confirmado así que disfrútense chicos”.

Emilia Attias muy cerca de Cachete Sierra, en la vida y en las redes (Instagram)

En ese sentido, además de esa información que compartió el colega, también en las redes sociales de ambos quedó en evidencia que estuvieron efectivamente en el mismo lugar durante su estadía en la Patagonia y si bien no subieron fotos juntos, sí compartieron varios días tanto solos como con otros famosos como Jimena Barón que también fue convocada para esta acción.

El Turco habló de su separación con Emilia

Emilia Attias y el Turno Naim en épocas felices

El periodista Pablo Layus publicó en su portal un audio que le envió el comediante describiendo los motivos de la separación. “Nos separamos en los mejores términos. Un desgaste de 20 años es normal y en este momento de nuestras vidas, por nuestras actividades, por las cosas que queremos hacer cada uno, produjeron desgaste. Produjeron cosas normales de 20 años y decidimos parar la relación para no herir sentimientos, para que todo quede lindo”, aseguró.

“Nos amamos. Yo la amo, ella me ama. Tenemos una familia hermosa, tenemos una hija que es lo más lindo que nos dio la vida y la tenemos que cuidar de todas las boludeces que dicen”, afirmó sobre los rumores de infidelidad que llevaron a que se terminara su vínculo sentimental. En tanto, Emilia publicó una carta en sus redes sociales, en la cual se encargó de afirmar la buena relación que la une al padre de su única hija, Gina, a pesar de la ruptura.