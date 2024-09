Los tiernos posteos de Felipe y Marta Fort a su mamá de corazón Marisa López

Marisa López con Ricardo, Gustavo Martínez, Martita y Felipe Fort

Felipe Fort y Marta Fort, siempre activos en sus redes sociales con el día a día de sus obligaciones, además de recuerdos y anécdotas sobre su vida, se tomaron un momento para compartir sendos posteos en los que abrieron su corazón y saludaron a una persona que siempre estuvo a su lado, y cómo habrá sido esa unión que aún hoy ellos la recuerdan de esta forma tan particular.

Así, para rendir homenaje a una figura central en sus vidas como fue Marisa López, la mujer que compartió la custodia de los hermanos junto a Gustavo Martínez tras la muerte de su padre, Ricardo Fort, ellos se manifestaron con cariño y agradecimiento en sus publicaciones recientes en la que no dudaron en dejar en claro los sentimientos hacia ella.

El posteo de Felipe Fort al celebrar un nuevo cumpleaños de su tutora, Marisa (Instagram)

En un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Felipe expresó su gratitud hacia la mujer con un texto que reza: “Feliz cumpleaños a la persona que siempre estuvo, Marisa. Cumpliendo un rol de madre que nos llena el corazón todos los días”. La publicación estaba acompañada de una fotografía donde Felipe aparece junto a su hermana y Marisa, mostrando la cercanía entre ellos.

Por su parte, Marta no se quedó atrás y compartió una fotografía en que se las puede ver a ambas disfrutando de un helado, además de añadir un mensaje profundo de afecto: “Feliz cumple a mi madrina y madre de corazón”. La joven siguió su dedicatoria con palabras de agradecimiento: “Gracias por haber dejado el mundo por nosotros todos estos años y por el cariño y acompañamiento que nos das todos los días”. Este gesto confirma que Marisa sigue siendo una presencia constante en la vida de los hijos de Ricardo Fort.

Las palabras de Marta Fort al referirse a Marisa Lopez

Los mensajes de Felipe y Marta subrayan el papel maternal que Marisa desempeñó, al llenar un espacio crucial y creando un vínculo muy fuerte con ambos. La celebración pública no solo destaca el afecto que sienten hacia ella, sino también la importancia de las figuras de apoyo en situaciones familiares cotidianas y algunos hechos complicados.

“Mi papá es Ricardo Fort y después tengo a Gustavo y a Marisa que nos cuidan. Otra persona no me interesa, no hace falta la genética para ser familia”, dijo alguna vez Martita al referirse a “su familia adoptiva”. Los hijos del mediático nacieron el 25 de febrero de 2004 en Los Ángeles, gracias a una subrogación, y unas semanas más tarde viajó a la Argentina junto a los mellizos. En aquel entonces Karina Antoniali, ex esposa de Eduardo (hermano de Ricky) lo acompañó en sus primeros días como padre soltero, y le recomendó a una de sus amigas íntimas para que la contratara como niñera.

Su conexión con los bebés fue inmediata. Marisa venía del mundo del deporte, había jugado al hockey y participado en la Selección, antes de que este fuera bautizado con el nombre de Las Leonas. Junto con Magdalena Aicega y Vanina Oneto, alzó la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata de 1995. Un año después de aquel logro, dejó el equipo.

Quienes frecuentaron la casa de Fort dijeron a Teleshow que ella era “una imagen materna para los mellizos” a quienes “quiere como si fueran sus hijos” y que estaba junto con Gustavo “pendiente de todo”, no solo de Martita y Felipe, sino también de los detalles del hogar y del propio Ricardo. “Vivía cuidando a todos y él tenía agradecimiento por su labor”, aseguraron, sobre todo en los últimos tiempos en los que él estaba mal de salud.

En varias oportunidades ella viajó a Miami con los chicos o a donde ellos fueran de vacaciones para acompañarlos y cuidarlos desde su rol de niñera. Incluso recibió el 2021 en la ciudad preferida del chocolatero con los mellizos, el tío de ellos, los primos y Rocío Marengo. Junto con Gustavo se encargaron de acompañar a Martita y Felipe en su día a día y sin dudas es una de las personas que mejor los conoce, ya que desde que tienen unos pocos meses los cuida y nunca se separaron.