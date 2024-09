Mariel Di Lenarda le respondió a Santiago Sposato luego de que le dedicara su Martín Fierro: “Años de esfuerzo”

La dedicatoria de Santiago Sposato a Mariel Di Lenarda en los Martín Fierro

La televisión volvió a vivir su gran noche en la entrega de los Premios Martín Fierro 2024, que se llevaron a cabo en el Hotel Hilton de Puerto Madero con Santiago del Moro nuevamente como conductor. La primera estatuilla de la noche estaba destinada al mejor cronista o movilero, donde estaban ternados Carolina Amoroso (de Telenoche por El Trece), Maximiliano Real (por su labor en Buen Telefe, de Telefe) y Santiago Sposato (por su trabajo en LAM), quien resultó ganador.

Durante su discurso de agradecimiento, el periodista tuvo unas palabras especiales para Mariel Di Lenarda, con quien había protagonizado un cruce en la pasada edición al considerar “injusto” su premio a mejor panelista argumentando que lo merecía Yanina Latorre.

“Les presento al primer Martín Fierro en la historia de los programas de espectáculos. Lo voy a poner acá”, señaló al comienzo de su exposición, antes de pasar a las formalidades: “Quiero agradecerles a todos, agradecerle muchísimo a APTRA. Y cuando digo agradecerle a APTRA, no es agradecerle por haberme votado, sino por haberme traído hasta acá. Porque, cuando miro para atrás en las cosas que hice, hay un miembro de APTRA dándome laburo, dándome una oportunidad”, expresó con gratitud. Y luego, llegaron las palabras que conectaron con la entrega del año anterior.

“Compartirlo especialmente con Mariel Di Lenarda, ella sabe por qué. Gracias por enseñarme los límites de esta profesión”, dijo el cronista de LAM y estas palabras resonaron en todos los presentes. La periodista de Radio Mitre acusó el mensaje y al rato devolvió gentilezas en su cuenta de X: “Querido Santiago Sposato, me dejaste sin palabras. Siempre supe (te lo dije) que sos un buen tipo, para mí nuestro episodio se superó al instante”.

Mariel Di Lenarda le agradeció la dedicatoria a Santiago Sposato: “Me dejaste sin palabras” (Captura de X/@mdilenarda)

Pero esto no quedó acá, ya que Di Lenarda destacó que su colega se haya acordado de ella en un instante tan significativo para su profesión: “Pero tu ENORME GESTO de haber dedicado un minuto de TU MOMENTO para mí, me ubica por debajo tuyo. SOS ENORME”, agregó Mariel, enfatizando en mayúsculas sus setnimientos. “¡¡Disfrutá tu merecidísimo premio!! Ambos sabemos de años de esfuerzo”, cerró. Ante este gesto, Sposato reaccionó simplemente con un emoji de corazón y rápidamente la respuesta de Mariel se llenó de halagos por haber dejado en el pasado el inconveniente.

El incómodo momento entre Mariel Di Lenarda y Santiago Sposato

En la gala del año pasado de los premios más importantes de la televisión, Di Lenarda se llevó su primer galardón a mejor panelista, por su trabajo en Nosotros a la mañana (El Trece), y en la misma categoría competía Yanina Latorre, amiga y compañera de trabajo de Sposato. Fue durante su paso por la sala de prensa cuando sucedió el incómodo momento, generó polémica en el instante y semanas después.

El Comentario De Santiago Sposato A Mariel Di Lenarda

Santiago no dudó en encarar a Mariel una vez que tuvo el premio en la mano: “Por más que nos parezcas una periodista excelente, sí nos parece injusto que lo hayas ganado vos con lo que representa Yanina en el panelismo”. En pocos segundos, la cara de felicidad se borró de a poco del rostro de la ganadora: “La verdad es que me dejás medio sin palabras porque vengo festejando desde hace unos minutos, la iba a buscar a Yanina, lo compartí con Sol, ¿te parece injusto de verdad?”, le preguntó.

“Me parece que vos sos una excelente periodista y que tal vez lo merecés como labor periodística, me parece que como panelista Yanina hoy en la televisión está por lejos primera. Pero es una opinión personal”, replicó el hincha de Independiente. “Me encanta, se lo dije, se lo reconocí en privado. De todas maneras, vos podés pensar que se lo merecía ella y me encanta, como a toda la gente, y yo también se lo dije, que es la reina de los panelistas. Y no tengo que pedir disculpas o perdón porque me lo dieron”, argumentó la periodista. “¿No robaste nada?”, fue la filosa pregunta del cronista, cuestionando la decisión de las personas encargadas de votar y ante esto ella simplemente aclaró: “Para nada” y se alejó para seguir celebrando su triunfo.