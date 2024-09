Juana Viale picante en la previa al Martín Fierro 2024: “Es cualquiera que mi abuela, Mirtha Legrand, no esté nominada”

El picante reclamo de Juana Viale en la previa al Martín Fierro 2024: “Es cualquiera que mi abuela no esté nominada para Mejor Conducción” (Video/Telefe)

Días atrás, Mirtha Legrand expresó su descontento por no haber sido nominada al galardón por Mejor Labor en Conducción Femenina para estos Martín Fierro 2024. “A mí me preguntaron mucho por qué no estoy nominada. No vi la lista hasta que llegué aquí y la verdad es que no sé el motivo”, comentó la conductora de La Noche de Mirtha (El Trece) al revelarse las distintas nominaciones.

En este caso, las conductoras elegidas por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) fueron Georgina Barbarossa (por su labor en A la Barbarossa, de Telefe), Carmen Barbieri (por Mañanísima, en El Trece), Karina Mazzocco (A la tarde, América), Mariana Fabbiani (El Diario de Mariana, América), Lizy Tagliani (Got Talent Argentina, en Telefe) y Verónica Lozano (Cortá por Lozano, por la pantalla de Telefe).

Así la cosa, y en la previa a la gala, le consultaron al respecto a Juana Viale y ella se despachó con dureza contra la organización. De muy buen humor, atendió a Pía Shaw, quien se encargó de recorrer las habitaciones del hotel Hilton Buenos Aires para mostrar cómo las figuras ultimaban detalles en sus looks antes de la gran fiesta de la televisión. “Siempre estoy presente, siempre que lo desee mi abuela. En este evento tan especial no está Nacho (Viale), porque está afuera. Mi madre (Marcela Tinayre) está cuidando a mis niños, mi padre va a venir...”, comenzó diciendo la conductora.

“Siempre estoy”, reafirmó, dando a entender que sigue los deseos de su abuela. Y siguió: “Si tengo que ser muy honesta, me parece cualquiera que no la hayan nominado a mi abuela como mejor conductora. Me parece un divague. Entonces, como yo no estoy nominada como conductora, dije: ‘No voy a ir’. Está nominado el programa de la abuela, que también es el esfuerzo de la abuela y de toda la producción, pero no me cayó bien eso”, dijo Juana, muy relajada, ataviada en una bata blanca y desde el baño de su habitación en el hotel.

Juana Viale, antes de los Martín Fierro

Luego, la nieta de La Chiqui argumentó las razones de su descontento. “Me parece que en la terna de conducción la abuela lo tiene más que merecido, al menos estar nominada. El no estar me parece medio descriteriado. Y después el run run era que no está nominada, porque lo iba a ganar. Si merece ganárselo, que se lo gane. Si ganó los que ganó, que se los gane”, dijo a continuación.

Pese a todo, se mostró sonriente y feliz de ser parte una vez más de los Martín Fierro. “Voy a estar vestida por un Bogani, pasándola bien y acompañándola a mi abuela. Ella es la más feliz de todas, a ella no le importa nada, está chocha, chocha. Ella sale todo el tiempo, no para, no para. Mirá lo que vamos a heredar todos...”, dijo acerca del ánimo de su abuela. Antes de despedirse, Shaw la miró a la cara y le dispensó un elogio: “Sos perfecta”. “Carezco de la perfección y tengo el cansancio en puerta”, respondió Viale con una sonrisa y despidiendo al móvil del programa de Telefe que se encargó de mostrar toda la previa de la premiación.

Pese a no estar nominada por su labor en conducción, Mirtha puede levantar la estatuilla al Mejor Programa de Interés General. En la misma compite contra PH: Podemos Hablar (conducido por Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe), Nara que ver (de Nara Ferragut en El Nueve), El Diario de Mariana (América) y Médico de familia (de Jorge Tartaglione en El Nueve).