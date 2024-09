Melody Luz vuelve al teatro a un año de ser madre: los cambios en su cuerpo y el redescubrirse como mujer

Melody Luz regresa a los escenarios a poco mas de un año de ser madre

Y un día, Melody Luz volvió a los ensayos. La bailarina, que hace poco más de un año fue madre de Venezia fruto de su relación con Alex Caniggia, regresará a las tablas en el marco de la obra Indómito. Esta vuelta al escenario marca un momento trascendental en su vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Esos mundos que a veces van por separado y en otros, como este, confluyen en armonía.

En una charla exclusiva con Teleshow, la bailarina destacó que se encontró con la propuesta de manera inesperada y la recibió con entusiasmo y energía renovada. “Fue a mediados de mayo. Estaba entrenando en el gimnasio y me llega un audio de Anto Angelico, que es mi amiga y que yo ya sabía que estaba tomando clases con los chicos de Duo Tricks. Era un audio muy largo, ella no es de hablar tanto, entonces ya supuse que era una propuesta y al escucharla me terminó de convencer...”, declaró. Un impulso se transformó en convicción: supo enseguida que iba a aceptar la propuesta sin necesidad de conocer todos los detalles.

Este regreso a los escenarios es un viaje emotivo y complejo, en el que confiesa que las emociones están “a flor de piel”, viviendo una mezcla de “felicidad, crisis, ansiedad y nervios”. La maternidad transformó profundamente su vida, presentándole una serie de desafíos y aprendizajes continuos. “Hay una nueva Melody que voy conociendo todos los días, porque también me voy conociendo con mi bebé. Así que por más que me hubiese imaginado estos cambios, creo que hasta no haberlos vivido no lo hubiese creído”.

Melody Luz está al frente de la obra Indómito

Uno de los mayores retos que enfrenta es coordinar su vida laboral con la maternidad. Aquí, el apoyo de su círculo cercano es fundamental: “Por suerte Venezia tiene una niñera que es mi mejor amiga de toda la vida, así que le tengo confianza plena”. La flexibilidad en los horarios y la colaboración con Alex juegan un papel crucial en esta adaptación: “Muchas veces también nos vamos turnando con él y nos vamos organizando día a día, porque al ser artistas nuestros horarios casi nunca son los mismos”.

Sin proponérselo, Melody se transformó en una especie de influencer, o consejera: “La maternidad es un viaje lleno de descubrimientos constantes”, resaltó la bailarina, quien parece enfrentar estos nuevos capítulos de su vida con gran pasión y entrega. La determinación en mantener su carrera artística activa, a la par de sus nuevas responsabilidades como madre, es un claro ejemplo para sus seguidoras, que día a día esperan sus consejos o comentarios en redes sociales. En este sentido, en las últimas horas acompañó con unas sinceras palabras las imágenes de su evolución postparto. “Un cuerpo que tuvo el poder de gestar vida. Un cuerpo en constante proceso. Un cuerpo que aprendió a amarse y a aceptarse en todo momento. Un cuerpo que sigue alimentando. Un cuerpo que acompaña a seguir cumpliendo sueños”.

Los últimos días de julio Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, festejó su primer cumpleaños

La reacción de sus más de 800.000 seguidores fue masiva, con comentarios y preguntas sobre su proceso de pérdida de peso. “Recién hace un mes tengo una rutina puntual, pero nunca me preocupé por bajar de peso, nunca fue mi finalidad. Me encantaban mis curvas posparto”, destacó en un video, en el que aconsejó consultar con profesionales antes de seguir cualquier plan de ejercicios: “Si tuviese una rutina específica, no se las pasaría. Cada cuerpo es único y cada meta también lo es, así que lo ideal es que consulten con profesionales en el tema, acompañado por un nutricionista”.

Pese a ello, la transición de ser madre a retomar la actividad artística implicó también enfrentarse a una serie de juicios y comentarios por parte del público y en redes sociales, un aspecto sobre el cual reflexionó profundamente: “La verdad es que no intento que me afecten porque yo estoy muy segura de quién soy y de que el cuerpo va transitando procesos, más que nada cuando una es mamá. Entonces siempre intenté escucharme más que nada a mí y aceptar mis tiempos”.

Melody Luz compartió en los últimos días el cambio de su cuerpo tras ser madre

“Mi amor propio no va por los kilos que tenga. Por suerte ya hace tiempo pude entender eso. Mi cuerpo es mi templo y lo vivo con los procesos que necesite, así que intento darme mucho amor para que no me afecten los comentarios ajenos”, cerró la artista, que se prepara para el estreno de lndómito, el 12 de septiembre en el Teatro Metropolitan. Es una obra de producción independiente, dirigida por Erik Ferreyra, y que apunta a ser una de las revelaciones de la cartelera teatral debido a su despliegue musical, coreográfico y la participación de un talentoso elenco de artistas locales.

Con más de 20 artistas en escena, entre ellos bailarines y acróbatas, Indómito narra la apasionante travesía de Lili (interpretada por Gimena Nykolyn), una joven que aspira a convertirse en artista y que debe enfrentarse a Keyla (interpretada por Melody Luz) en su lucha por conquistar la ciudad.