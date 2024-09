La impresionante boda de Celina Rucci con Federico Girardi en Grecia: su despampanante vestido y sus padrinos celebrities

La emotiva boda de Celina Rucci con Federico Giraldi en Grecia (Video: Celinarucciok)

Celina Rucci y su pareja Federico Girardi celebraron la vida como nunca con un gran casamiento griego. Tal como la popular comedia romántica, la actriz tuvo una boda de ensueño en la isla de Scíathos, cuyas playas de arena blanca están bañadas por el Mar Egeo. En julio de esta año ella misma contó que la propuesta de quien es su compañero desde hace tres años llegó a modo de celebración después de los años difíciles que atravesó y el acompañamiento que él tuvo tras el diagnóstico de leucemia que ella tuvo, las quimioterapias y un trasplante de médula.

La exvedette desde sus redes sociales compartió las deslumbrantes imágenes de la fiesta. “El amor es el camino. Federico sos el amor que siempre soñé. El estado pleno en una persona rodeada de tanta pasión y de seres maravillosos que las palabras no podrían transmitir todo lo que siento. Hoy, mediante este video, los hago partícipes de nuestra felicidad”, expresó, sensibilizada.

El beso de Celina Rucci y Federico Girardi tras dar el "sí, quiero"

Las imágenes dan cuenta de la lujosa celebración que tuvo la pareja con el paradisíaco destino como un gran protagonista del evento en el que estuvieron acompañados por sus familiares y amigos más cercanos. Pamela David fue la madrina de honor, a pura sensualidad con un vestido azul marino, mientras que su marido, el empresario Daniel Vila, ofició de maestro de ceremonia.

Pamela David en la previa del casamiento de Celina

Uno de los momentos más conmovedores aparece en el video cuando la pareja intercambió votos. “Cuando me tocó una gran batalla te dije ‘esperame que vuelvo y vamos a ser felices para siempre’. Mirá lo felices que somos, mirá con quiénes estamos”, afirma ella, entre lágrimas con el atardecer sobre el mar. “Y no me importa si esto es para siempre o no, pero yo te voy a amar y voy a estar siempre, siempre de tu lado. Te amo con toda mi alma y te agradezco porque vos me salvaste la vida. Gracias mi amor”, afirma, mientras aparecen los aplausos y el llanto en segundo plano de la conductora de Desayuno americano.

El súper vestido estilo princesa de Celina Rucci

El vestido que llevó Celina fue impresionante. El diseño de Jorge Sandoval es de un estilo clásico y elegante en blanco y con una falda amplia y voluminosa, que le da un toque de princesa. El corset tiene un diseño con escote en forma de corazón y hombros caídos, con detalles bordados que le añaden textura y elegancia. Además, la novia lleva un ramo de flores con tonos anaranjados, blancos y verdes que complementaron con perfección el estilo del vestido.

Por su parte, su flamante esposo eligió un traje en tono durazno o melón, a tono con el entorno natural de la boda. El traje tiene un corte clásico con solapas y un pañuelo blanco en el bolsillo. También lleva una corbata azul oscuro con pequeños patrones, que añade contraste al look. Su atuendo lo complementó con un boutonniere de flores en tonos similares a los del ramo de la novia, destacando rosas anaranjadas y blancas. Las gafas de sol le añaden un toque informal y adecuado para la ceremonia al aire libre.

La entrada de los recién casados en la fiesta de su boda en la playa

La emotiva entrada de Celina a su boda, el romántico beso tras dar el “sí, quiero”, su paseo como marido y mujer al costado de las aguas turquesas de Grecia, quedaron plasmados en las imágenes. También los preparativos: cómo se fueron vistiendo, el apoyo de las amigas de la actriz en la previa, el médico ultimando detalles de su look y por supuesto, algunas postales de la divertida fiesta que dieron.

Baile, diversión y amor en la fiesta de casamiento de Celina Rucci y Federico Girardi

Como buen casamiento griego, la música y el baile tuvieron un lugar central en el festejo. Siguiendo con las tradiciones del lugar, la boda tuvo la popular danza sirtaki, conocida por la práctica de romper platos contra el suelo.