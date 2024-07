Celina Rucci aceptó la propuesta de matrimonio de su pareja: “No pude resistirme a ese hombre”

Celina Rucci contó que su pareja le propuso casamiento: "No pude resistirme"

“¡Me propusieron matrimonio!”, contó alegre Celina Rucci al aire de Desayuno Americano, frente a su íntima amiga Pamela David y al resto de los periodistas sentados a la mesa del programa de América. De inmediato, dio más detalles del feliz momento que vivió tras varios años de atravesar una leucemia, de la que logró recuperarse después de tratamientos de quimioterapia y radioterapia en Nueva York, y finalmente de un trasplante de médula. Siempre acompañada por su pareja, el cirujano Federico Girardi, Celina transitó la enfermedad como sus médicos se lo indicaron y con “la fe puesta en ella misma”, según relató tiempo después.

Este martes, en el ciclo de su amiga, la actriz volvió a recordar aquellos duros momentos cuando durante el 2020, en plena pandemia, el diagnóstico de leucemia le cambió la vida. “Hicimos una videollamada y me contó que tenía muchos moretones, la respuesta fácil fue hacer referencia a la intimidad con su novio”, explicó Pamela, mientras pedía a todos que se pusieran serios para escuchar la historia completa. “Yo caminaba dos horas, que era lo que nos permitían en pandemia allá en Estados Unidos, pero tenía síntomas de ningún tipo. Vivía con un médico, así que si él no se alarmaba, yo tampoco”, destacó. Sin embargo, cuando los hematomas se hicieron más intensos, Girardi le mandó una foto de los moretones a un amigo hematólogo y tras varios análisis clínicos, llegó el diagnóstico de la enfermedad. “Me despierta Federico llorando y me dice: ‘Celina, te tengo que internar ya’”, recordó de manera sentida.

Celina Rucci y su pareja Federico con quien va a contraer matrimonio (Instagram)

A partir de allí, comenzó su tratamiento contra el cáncer. “Tuve mucho miedo. Tuve varias etapas: la primera vez lo tomé con mucha entereza, solo recuerdo que tomé una toalla, me la puse en la cara y me fui al baño a llorar. Después pregunté si tenía chances de curarme y me aferré a eso. Más adelante, me hicieron un trasplante de médula, y acá estoy, sana”, destacó.

En cuanto a la propuesta de casamiento, Celina sostuvo que su pareja “es un gran compañero”. “No me dejó sola en ningún momento. Si bien él es médico y tiene muchos contactos, me acompañó siempre”, dijo enamorada. “Gracias por tu silencio”, le agradeció la actriz a Pamela, mientras le tomaba de la mano. “Teniendo un programa líder, no dijiste nada de mi futuro casamiento”. Acto seguido, la conductora retribuyó el gesto con otras palabras: “¡Y todo lo que nos callamos!, en 25 años de amistad todo lo que sabemos”.

Celina Rucci habló de su estado de salud tras el diagnóstico de leucemia: "Tuve mucho miedo"

Cómo tomó Celina Rucci su enfermedad

Celina Rucci transitó la leucemia con mucho optimismo y ganas de sanar (Instagram)

“Bueno, vamos a curarnos, vamos para adelante, no es la primera vez que la vida me pone en situaciones extremas”, recordó la actriz haber dicho apenas su pareja le comunicó su diagnóstico de leucemia. “Y si no tenía cura, pensaba aprovechar lo que me quedaba de vida para hacer lo que más me gusta y estar con mis afectos. Pero bueno, en definitiva, el camino era que había un tratamiento, que se podía curar y acá estamos”, expresó con tono optimista, luego de transitar varias etapas difíciles, desde el 2020.

“El 2020 fue sorpresivo para todos. Para mi se sumo un gran desafío, que por decisión propia, decidí ocultar. Las razones era varias, me había ido a otro país, estaba lejos de mis afectos y no quería que ellos carguen con más preocupaciones, ese era mi plan, mantenerlo en secreto, hasta ayer que me sucedió algo que me entristeció. Por eso hoy, me armo de coraje y lo cuento a todo aquel que quiera saberlo”, escribió Celina el 5 de marzo del 2021 en su cuenta de Instagram, a un año de su enfermedad, y la sorpresa fue inmediata. El posteo iba acompañado de un video que recopilaba fotos de los distintos momentos de su tratamiento contra la leucemia.