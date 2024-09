Cami Mayan recuperó un costoso artículo de belleza tras su separación de Alexis Mac Allister: de qué se trata

Cami Mayan recuperó un costoso artículo de belleza tras su separación de Alexis Mac Allister (Video: TikTok, Camimayan)

Poco después que la Selección Argentina se consagrara campeona en el Mundial de Qatar, Alexis Mac Allister quedó en el foco por una decisión personal: se separó de quien había sido su novia hasta entonces, Camila Mayan, en medio de especulaciones sobre una supuesta infidelidad que el futbolista habría cometido con la que hoy es su actual pareja, Ailén Cova.

Luego de ponerle fin a la relación de cinco años -que incluyó una convivencia en Inglaterra mientras él jugaba para el club Brighton-, la mediática aseguró que no había recuperado todos los artículos que había dejado en la vivienda que compartía con el futbolista, incluyendo un costoso set completo de belleza.“Me voy de donde yo vivía y me traigo acá a la Argentina lo que puedo. Había un montón de cosas que eran solo mías, que no compartíamos, digamos, sino libros, accesorios, esas cosas”, había contado ella en el ciclo de streaming Patria y Familia (Luzu TV), del que es parte.

“Yo dejé todo en una habitación que tenía en mi escritorio. La chica que iba a limpiar puso todo en cajas. En su momento me mandó foto y eran seis cajas grandes, pero pasaron cosas”, dijo a continuación. “Le había preguntado a la dueña si le podía dejar mis cosas a una amiga que vive en esa ciudad”, agregó como contexto, dado que Mac Allister se había negado a hacerlo. “No me las quisieron mandar porque, supuestamente, era muy caro”, indicó Camila en aquel entonces.

Pero cuando la amiga de Mayan recibió sus pertenencias, en lugar de seis cajas le habían llegado solo dos. “Ella las recibe, me manda fotos y veo solo dos, pero pensé que era como una muestra y no porque cuando fui de visita a su casa en Brighton y quiero sentarme a ver las cosas que había dejado, me encuentro que faltaban más de la mitad”, dijo. Finalmente, las cosas se pudieron resolver de manera favorable para Camila, según mostró ella misma en un video que subió a su cuenta de TikTok.

Camila Mayan mostró lo que recibió acompañada de sus amigos (Tiktok, Camilamayan)

Lo hizo rodeada de un grupo de amigos, quienes la acompañaron en este especial momento, luego de que una conocida le hiciera llegar la entrega enviada directamente desde Inglaterra. “Es la Dyson, Kim ya la percibe”, comentó la modelo Carmela Castro Ruiz, haciendo referencia a la marca del artículo que Mayan había perdido en su mudanza de Inglaterra a Argentina, cuando su mascota comenzó a oler el paquete. Luego, Cami siguió haciendo el unboxing, revelando más detalles del artículo en cuestión.

“Vamos a hacer el unboxing más importante de mi carrera, ah re. Tengo la Dyson”, exclamó Mayan, muy emocionada por haber recuperado el set de belleza que había dejado en la casa de Alexis Mac Allister y que, presuntamente habría quedado en manos de la actual novia del futbolista. Sin embargo, se trataba de un nuevo artículo y para no causar dudas sobre el origen del paquete, Mayan remarcó: “Es una nueva, no es la Dyson”. “Pero es mejor que sea una nueva. Renovamos las energías”, acotó otra de sus amigas, Sofi Gonet, más conocida en las redes como La Reini.

“¡Sí, chicoooos! Es la official”, exclamó Camila mientras sacaba el producto de la caja. “Es secador de pelo, buclera, es planchita...”, acotó uno de los amigos de Mayan a la hora de hablar del kit que volvió a recibir la exnovia del volante de la Selección Argentina. “Esto te hace unos rulos pero más natural, ¿entienden? Eso lo hace diferente a una buclera normal”, dijo después, dando más detalles.

“Después hacemos una parte 2 probándolo a todo esto”, cerró Cami con una gran sonrisa y prometiendo mostrarle a sus seguidores más detalles al respecto.