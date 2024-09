Axel Kuschevatzky: “Argentina es el país más admirado de Latinoamérica en términos audiovisuales”

Axel Kuschevatzky: "Argentina es el país más admirado de Latinoamérica"

Axel Kuschevatzky, en una entrevista exclusiva con Teleshow se refirió sobre los desafíos del cine argentino y la situación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA): “Creo profundamente que la interacción entre el sector público y el sector privado en las industrias culturales y lo creo en todos los países en los que trabajo y casi todos estos países tienen algún tipo de forma de incentivar la creación de contenidos locales. Es una fuente de ingresos y de actividad económica gigantesca que Argentina no solo tiene que hacer que funcione la ley de cine, sino que además tiene que instaurar algunos otros mecanismos que tienen el resto de los territorios que todavía no tiene, como los cash y los tax rebate a nivel nacional. Más que nada porque es una forma de atraer capital a la Argentina. Somos de los pocos países de la región que no tenemos ninguna de esas herramientas. Sería una picardía quedar muy atrás cuando es uno, cuando es uno de los países, sino el país más admirado de Latinoamérica en términos audiovisuales.

Otro de los temas que abordó fueron los premios Emmy que se demoraron en entregarse por la huelga de Hollywood: “Yo estaba de acuerdo con la huelga como productor y como profesional. Eran reclamos lógicos y creo que hay cosas que aún siguen sin solución, sin solucionarse. Por ejemplo, las limitaciones a la inteligencia artificial en el uso de los actores. Se está dando este año con la anomalía absoluta de que hay dos entregas de premios Emmys norteamericanos en un mismo año calendario”, concluyó Axel.

Sobre las series que elige para este año no dudó ni un instante: “Tengo un corazoncito mío de toda la vida, con Larry David y con Curb Your Enthusiasm, es un año con un nivel muy alto. La mejor televisión de la historia se dio en estos últimos diez años.

Axel Kuschevatzky: "Trabajar con Scorsese es un sueño"

El productor compartió la fascinante experiencia sobre su colaboración con el renombrado director Martin Scorsese en la película El aroma del pasto recién cortado, próxima a estrenarse en las salas locales. Describió la posibilidad de trabajar estrechamente con uno de los iconos más grandes del cine, al destacar la oportunidad única que presentó este proyecto: “Cualquiera que ame el cine, poder decir y descubrir un día que tu nombre está en el mismo cartel en el que está Scorsese, es un sueño”. Martín vio, leyó el guion, tuvo notas, vio la película, tuvo notas de montaje y después nos ayudó mucho en la campaña internacional. Haciendo cosas específicas, como levantando el teléfono para pedir que gente la viese y piense en la existencia de la película. Hasta nos ayudó a armar, por ejemplo, el equipo de prensa que manejó la película en Estados Unidos.

Trailer de El aroma del pasto recién cortado de Celina Murga

En otro orden habló sobre la evolución del cine y la representación en la industria hoy en día: “Estamos hablando de cambios culturales y sociales constantes y en algún momento lo que sentías era que la industria de Hollywood no se daba cuenta de que había un mundo allá afuera, que había un montón de países que consumían un montón y que valía la pena no hablarle a una única cultura monolítica y hablarle de culturas diferentes y a la diversidad. Yo creo que los Estudios sí se dieron cuenta en la última década las oportunidades que se perdían cuando hacían películas que apuntaban a una sola audiencia. Hoy hay genuinamente tenés muchísima diversidad.

El Festival de Venecia

Kuschevatzky compartió también su emoción por la selección en el Festival de Venecia, donde se codearon con producciones de renombrados cineastas: “Ver que nuestra película está considerada entre las 21 mejores películas del mundo es wow!!! Nada te prepara para eso, fue muy buena la recepción, es una película muy divertida. Yo creo que nadie está en Argentina completamente preparado para la película con la que se van a encontrar, es muy sorprendente”.

En Venecia, “nosotros pasamos la película y dos días después pasó su película Almodóvar, y antes de la proyección, fue María, la película con Angelina Jolie haciendo de María Callas, la cantante de ópera”, destacando el lugar en el que se encuentra. El productor cinematográfico y guionista reflexionó sobre el enfoque que se debe tener en cuenta al seleccionar festivales, una decisión hecha en equipo que depende del perfil particular de cada película. “Venecia es un festival muy abierto a películas ambiciosas y de escala”, concluyó el productor para Teleshow.