Incómodo momento en vivo: la reacción de Zaira Nara cuando le confirmaron que Paula Chaves ocupó su lugar en un trabajo

La incómoda reacción de Zaira Nara cuando le contaron que Paula Chaves ocupó su lugar en un trabajo (Video/El Trece)

Las dinámicas laborales en el mundo del espectáculo pueden ser impredecibles y, a veces, tensas. Así quedó demostrado cuando Zaira Nara fue sorprendida con una noticia que la hizo reaccionar visiblemente incómoda durante una entrevista en Socios del Espectáculo (El Trece).

La modelo y conductora, que se caracteriza por su serenidad ante las cámaras, no pudo ocultar su incomodidad al enterarse de que Paula Chaves había ocupado un lugar que, según sus propias palabras, no era suyo, pero que bien podría haberlo sido.

Todo comenzó con reemplazos en el canal de streaming Luzu TV, donde los conductores titulares Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña se tomaron unas vacaciones, dejando vacantes sus puestos. En su lugar, fueron convocados El Pollo Álvarez y Paula Chaves. Lo que pocos sabían era que, antes de confirmarlos a ellos, la producción había extendido la invitación a Zaira Nara.

“Me llamaron ahora para ver si podía ir, porque los chicos iban de viaje un tiempo”, comentó Zaira durante la entrevista, dejando claro que había sido considerada para el puesto. Sin embargo, la modelo explicó que tuvo que declinar la oferta debido a su ajetreada agenda como madre y profesional. “La realidad es que yo no estoy en Rumis, en la diaria, porque mi agenda de viaje, de madre y de laburo no me lo permite”, señaló, refiriéndose a otro de sus compromisos profesionales.

La situación, que podría haber pasado desapercibida, tomó un giro inesperado cuando el periodista de Socios del Espectáculo le informó que quien finalmente había ocupado el lugar ofrecido era Paula Chaves. Tras un breve silencio y un desvío de la mirada, Zaira respondió: “Ah, no, pero no es mi lugar”.

Aunque intentó restarle importancia, diciendo que no recordaba para qué día o semana específica había sido contactada, el momento de incomodidad no pasó inadvertido. Este episodio revivió antiguas tensiones entre ambas modelos, quienes eran muy amigas, pero luego se distanciaron cuando Zaira se puso de novia con el ex de Paula, Facundo Pieres.

Zaira, no obstante, se esforzó por desdramatizar el episodio. “Cuando pasa algo así, me imagino que llaman a todas las conductoras que hay”, reflexionó, subrayando que este tipo de propuestas son comunes en el medio y no exclusivas para una sola persona. De esta manera, intentó poner en perspectiva la situación, aunque su reacción inicial provocó el debate de los usuarios en las redes sociales.

Qué dijo Zaira de su reencuentro con Paula

Zaira Nara reveló cómo fue el reencuentro con Paula Chaves

A mediados de marzo, Paula y Zaire se reencontraron después de haberse distanciado. Si bien no fue algo planeado ni con la intención de restablecer su relación, ambas coincidieron en un desfile en el que hubo muchos testigos.

“Compartimos agencia, compartimos gimnasio, supermercado”, comenzó diciendo Nara en su momento, aclarando que no tienen problema en cruzarse con su examiga y para descomprimir la situación.

“¿Charlaron?”, quiso saber el cronista de LAM en la nota que le hizo a Zaira, quien respondió que no habían tenido oportunidad de hacerlo en el contexto del evento, aunque sí se habían saludado. “¿Cómo fue? ¿Seco?”, siguió preguntado Santiago Sposato, del ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América. Pero la modelo consideró: “Qué ganas de buscar roña. ¿Te pensás que me voy a poner a contar lo que hablo?”. Lo que generó dudas, ya que había asegurado que no había habido diálogo. En tanto, aclaró: “Vos me preguntaste si charlamos, y no. Para mí una charla es otro tipo de conversación. La realidad es que en un desfile no podés tener una charla muy profunda, más que ‘¿cómo andas?’. ‘Bien, ¿vos?’”.