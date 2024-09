Evangelina Anderson se tatuó antes de irse a vivir a México: el diseño que volvió a elegir

Evangelina Anderson mostró el tatuaje que se realizó previo a su viaje (Video/@evangelinaanderson)

Una nueva etapa está a punto de comenzar en la vida de Evangelina Anderson. A dos años de asentarse con su familia en el país, su marido, Martín Demichelis, dejó su puesto como entrenador en River Plate y aceptó la oferta de Rayados de Monterrey, donde debutó a mediados de agosto. En medio del vaivén de emociones por su inminente partida a México, la modelo de 41 años aprovechó para realizarse un significativo tatuaje. La práctica quedó registrada, ya que se encargó de filmarlo para sus fanáticos.

“¿Se acuerdan del tatuaje que me borré?”, consultó a sus fanáticos junto a una imagen a través de las redes sociales. Emocionada por este proceso, la panelista de Los 8 Escalones (El Trece) reconoció las habilidades del especialista a cargo. “Concentradísimo”, aseguró mientras enseñaba cómo pasaba la aguja por su piel. Al referirse a cómo quedó, comentó: “Me lo volvió a hacer (perfecto). El mejor”.

Con su brazo flexionado y su pulgar arriba, Evangelina expuso el nuevo diseño, el cual se asemejaba al que compartía con su esposo en otro sector de su cuerpo. Este consistía en tres pájaros, que simbolizan a sus hijos, Bastián, Lola y Emma, que se posaban al final de un corazón para luego transformarse en el apodo del exfutbolista: “Demi”. En su momento, según explicó en sus redes, decidió borrárselo porque no estaba conforme con cómo había quedado parte del diseño.

Con su brazo a la altura de la cámara, Evangelina posó con el tatuador y mostró el diseño (Foto/@evangelinaanderson)

Esta no es la primera vez que Anderson comparte su pasión por los tatuajes, los cuales luce en diferentes partes de su cuerpo: una cruz católica en la zona de las costillas; una luna creciente en uno de los omóplatos; una frase en una de las caderas; y las iniciales de sus hermanas en el tobillo izquierdo, son algunos de los que se hizo a lo largo de su vida.

A fines del año pasado, Eva tomó la decidió de borrarse dos diseños de su cuerpo mediante un tratamiento de láser. “¿Vieron que les conté, que me estoy sacando los tatuajes? Son seis sesiones, ya voy por la cuarta. Me acabo de sacar la venda. ¿Y quieren ver cómo está quedando? No se asusten, eh”, dijo mientras enseñaba su el dedo meñique de su mano izquierda, que tenía un corazón. Luego, hizo lo mismo con el trazado familiar que tenía con Demichelis.

El diseño que volvió a compartir con su esposo (Foto/@evangelinaanderson)

Este fue uno de los tantos cambios que realizó previo a su mudanza al país azteca, el cual anunció hace unos días. A través de una publicación en su cuenta personal, la modelo escribió “Últimos paseos por el barrio más lindo”. Sus palabras fueron acompañadas por un carrete de fotos donde se la ve junto a sus mascotas, mientras disfruta de su caminata a metros del estadio del Millonario.

Evangelina enseñó uno de sus "últimos paseos" por su barrio" (Foto/@evangelinaanderson)

Incluso, se tomó con diversión este nuevo panorama en su vida, en especial a la hora de organizar sus pertenencias. “Nada más empacá lo esencial”, se escucha una voz en off en uno de sus más recientes videos, donde comparó lo que entiende como prioritario. Ante eso, la actriz mostró a sus perros adentro de una valija. Los canes enternecieron a sus seguidores, quienes la llenaron de mensajes de cariño.

Entre los comentarios más destacados se pudo leer el de Luciana Salazar, quien dejó en claro que las hijas de ambas tienen una relación. “Matu va a extrañar a Emma”, escribió la mediática. “Y ella a Matu”, contestó Eva. Los seguidores de Anderson no se quedaron atrás: “Espero videos de México. Buen viaje y bendiciones a esta hermosa familia”, escribió uno. “Perfecto que los lleves a ellos y buenísimo que toda la familia se vuelva a reencontrar”, se sumó otro.

"Lo esencial" para Evangelina fueron sus tres mascotas (Foto/@evangelinaanderson)

Además, Evangelina se encargó de fortalecer la amistad de su hija Emma Abrojito Demichelis con la más pequeña de Wanda Nara, Isabella Icardi. Lejos de la rivalidad que supieron tener en un pasado, la modelo y la flamante conductora de Bake Off dejaron entrever su vínculo. En especial en el último fin de semana, en el que las nenas disfrutaron de una pijamada llena de actividades, tales como rutinas de cuidado facial y juegos en la pileta, bajo la constante supervisión de la panelista.