Evangelina Anderson mostró lo que no puede faltar en sus valijas antes de irse a vivir a México: “Empacando lo esencial”

El divertido video de Evangelina Anderson con sus perritos durante los preparativos de su viaje a México (Video/@evangelinaanderson)

La vida de Evangelina Anderson junto a su familia está por comenzar un nuevo capítulo en México, país donde su marido, Martín Demichelis, recibió una oferta para dirigir a Rayados de Monterrey. Hace unos días, a través de sus redes sociales, la jurado de Los 8 Escalones (El Trece) anticipó que está por dejar la Argentina: “Últimos paseos por el barrio más lindo”, escribió en una publicación donde se la ve junto a sus mascotas, caminando por el barrio porteño de Núñez

Aunque todavía se desconoce la fecha del viaje, la mudanza estaría cada vez más cerca. Es que, en las últimas horas, la mamá de Bastián, Lola y Emma, publicó un divertido video en el que se la ve armando sus valijas para emprender el viaje.

En la secuencia, que encabeza esta nota, se escucha una voz en off que dice la frase imperativa: “Nada más empaca lo esencial”. Acto seguido, en la imagen aparece un “Yo” como para mostrar qué es lo que entiende Evangelina como “lo esencial”. En ese momento, abre la valija y se ve a tres de sus perritos, a esta altura integrantes de su familia. “Preparando las valijas para irme a México. Empacando lo ESENCIAL”, confirmó Anderson en el pie de la publicación, que rápidamente se pobló de “me gusta” y comentarios positivos que destacaron la ternura de los animales.

Entre los comentarios más destacados se pudo leer el de Luciana Salazar, quien dejó en claro que las hijas de ambas tienen una relación. “Matu va a extrañar a Emma”, escribió la mediática. “Y ella a Matu”, contestó Eva. Los seguidores de Anderson no se quedaron atrás: “Espero videos de México. Buen viaje y bendiciones a esta hermosa familia”, escribió uno. “Perfecto que los lleves a ellos y buenísimo que toda la familia se vuelva a reencontrar”, se sumó otro.

Evangelina Anderson junto a sus perros paseando por el barrio de Núñez (Foto/@evangelinaanderson)

Durante la pandemia, la familia Demichelis-Anderson recibió a una nueva integrante: una cachorrita llamada Poupée. En ese momento, la modelo compartió la novedad a través de una tierna imagen en sus historias de Instagram. Además, documentó el proceso de adaptación de la mascota al hogar y la aceptación por parte de sus hijos y esposo.

“Le estamos enseñando a Poupée a hacer sus necesidades donde corresponde. Con mucho amor”, contó. La modelo también publicó otros momentos de la convivencia familiar con Poupée, destacando los avances de la cachorrita en su adiestramiento. “Miren lo que le enseñó Demi hoy. Es una genia”, comentó Anderson.

Los perros de Evangelina son parte de la familia. A Poupée la adoptaron en Pandemia (Foto/@evangelinaanderson)

Desde que se supo que Martín Demichelis viajaría a México para instalarse definitivamente en el país, comenzaron los rumores de cuándo sería la partida de Eva y sus niños. Hasta el momento, ella continúa dar demasiadas precisiones al respecto acerca de su traslado con sus hijos. Sin embargo, de a poco va dando pequeños indicios, como cuando subió una foto suya con un sombrero mexicano y una canción típica del país azteca de fondo del posteo.

“Las extraño”, expresó en una imagen donde etiquetó a dos amigas. Sin embargo, el mensaje quedó en un segundo plano, ya que Evangelina se robó el protagonismo al lucir un típico sombrero mexicano rojo con detalles blancos en su cabeza. Este detalle fortaleció las versiones de la inminente llegada de la mujer del DT y sus hijos a tierras aztecas.

El sombrero mexicano que lució la actriz ante la cámara (Foto/@evangelinaanderson)

Pero este no fue el único guiño que llamó la atención de sus seguidores, sino que luego le siguió una postal de la actriz junto a su pareja, a la cual le sumó el tema “Tú de qué vas” del cantante ítalo-venezolano Franco de Vita, que se caracteriza por sus baladas románticas. “Si me dieran a elegir una vez más te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo” decía ese fragmento que eligió para acompañar la foto y que revolucionó a la plataforma de Meta, ya que parecía tratarse de una nueva pista respecto a su futuro al lado de su esposo, tras concretar su próximo proyecto laboral.