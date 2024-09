Las fotos de la China Suárez que despertaron los suspiros de todos

La China Suárez junto con sus hijos en el Cris Morena Day

Los últimos días fueron muy movidos para la China Suárez, luego de que se realizara el Cris Morena Day y brillara en una jornada en que su presentación fuera toda una sorpresa. Allí se la pudo ver acompañada por una de sus hijas, Rufina, quien se mostró a gusto en todo momento y en modo fan de su mamá, que después de 14 años interpretaba nuevamente el tema Reina gitana.

Por su parte sus otros dos hijos, Amancio y Magnolia Vicuña, también la acompañaron en esa jornada pero sentados en la primera fila, lejos de las actitudes de Rufina, quien no se mantuvo quieta y capturó la atención de todos los presentes.

La China Suárez y Amancio, captados por otra de sus hijas, Magnolia

Tras ello, llegaría el tiempo de bajar las emociones de esa movilizante jornada y volver a las obligaciones habituales, y es en las últimas horas cuando la también cantante compartió una serie de instantáneas en que se la puede ver durmiendo abrazada a su hijo Amancio, que como se detalla en la publicación realizada en Instagram, en la que cuenta con más de 6.5 millones de seguidores, fueron tomadas por Magnolia.

“Viviendo momentos maravillosos para que sean sus recuerdos inolvidables”, reza el texto que acompañó las imágenes, y de inmediato el posteo se llenó de comentarios de sus seguidores en que le expresan palabras como “Ese será el hombre más importante de tu vida” o “no puedo creer lo precioso que es y lo que se parece a ti”, además de cosechar más de 190.000 me gusta.

"Viviendo momentos maravillosos para que sean sus recuerdos inolvidables", es el texto que compartió la China

“Hermosos ambos, esos son momentos inolvidables, los tiempos compartidos con los hijos son los tiempos mejor invertidos. ¡Gran mamá!”, detalló otras de las seguidoras de la actriz, en una publicación en la que se puede dar una dimensión de la cantidad de gente que acompaña a la China en cada uno de sus posteos y la forma en que empatiza con sus seguidores.

Los último días también la China causó furor en Miami al presentar una tendencia de moda que promete estar en auge el próximo verano. Es que en momentos en que se encontraba de vacaciones en la ciudad con sus tres hijos, deslumbró a sus seguidores con un look reminiscente de los años ‘90, imponiendo este estilo retro.

La China Suárez usó un look que evoca la moda de la década de los ‘90

En una primera imagen se mostró luciendo un conjunto compuesto por un top strapless y una minifalda con volados, ambos confeccionados en algodón de color jean gris nevado. Este look, que evoca la moda de la década de los ‘90, es una mezcla perfecta de nostalgia y modernidad, y fue recibido con entusiasmo por la mayoría de sus seguidores. Este equipo fue destacado como una de las tendencias que volverán a pisar fuerte en el verano de 2025 y que ya se puede ver en el verano europeo.

La intérprete lució una microbikini negra en las playas de Miami

Para completar su atuendo, la China eligió zapatillas urbanas con detalles en verde, medias negras cortas, lentes de sol y el pelo recogido en un rodete. Este look urbano y relajado no solo capturó la esencia de la moda de los 90, sino que también resalta su personalidad audaz y fresca. Así, desde su publicación, los comentarios no tardaron en llegar, elogiando desde el atuendo elegido hasta su figura.

Además, la actriz compartió en sus redes sociales imágenes desde la playa donde lució una microbikini negra con detalles únicos como un corpiño triangular adornado con cadenas doradas y perlas. Dichos detalles otorgaron a la prenda un toque de originalidad dentro de su sencillez clásica. Fiel a su estilo, su beauty look fue completamente natural, usando apenas máscara de pestañas negra, mientras que su cabello, suelto y peinado hacia atrás, se veía mojado tras un reciente chapuzón en el mar turquesa.