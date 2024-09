El pedido hot de Lizy Tagliani a Luciano Pereyra y Abel Pintos y la divertida reacción de los cantantes: "¡Ahora sos mamá!" (La Peña de Morfi, Telefe)

“Es ahora”, es el nombre de los recitales en conjunto que darán Abel Pintos y Luciano Pereyra en el Luna Park en noviembre y diciembre con funciones agotadas que obligaron a sumar más fechas por su éxito. Los cantantes dieron una entrevista en La Peña de Morfi a Diego Leuco en donde manifestaron su felicidad por el evento y Lizy Tagliani, quien estaba desde el piso del programa, se despachó con un divertido pedido subido de tono que consiguió hacer tentar a los artistas.

“¡Hola, chicos! Como toda la Argentina estamos atentos y es tan hermoso todo lo que hablan, lo divertidos que son. Decían que el show es para todo el público. Deberían hacer un show que no sea para todo público para mayores de 18 años con canciones más hot”, comentó la animadora, tentada de risa mientras ellos la seguían.

“¡Más hot!”, lanzó Abel, quien fue compañero de la conductora en Got Talent. “Lizy, sos mamá. ¡Por favor, sos mamá!”, expresó con mucho humor Luciano, sobre la reciente noticia de la humorista quien adoptó un niño con su marido. Pero ella no se achicó. “Así voy con las mamis del chat... Vamos con Mora y con todas”, lanzó, jocosa mientras mencionaba a Mora Calabrese, la pareja del artista de “La llave” y “No me olvides”.

Las risas de Luciano Pereyra y Abel Pintos por el desopilante comentario de Lizy Tagliani (La Peña de Morfi, Telefe)

La buena onda continuó en la nota. “Me pone muy feliz verlos. ¡Son como los Pimpinela!”, señaló la comediante, mientras ellos bromeaban con que podían ser “Los Pimpinelos”. “Está el dúo Sin bandera y podríamos ser los ‘Sin escarapela’”, continuó el músico de “Como tú” y “Porque aún te amo”. Al final coincidieron en cuál podría ser el nombre de su banda. “Somos el dúo Decadron que tantas veces nos ayuda para la garganta”, expresaron, risueños.

En la charla hubo saludos para las nominaciones que tuvieron Abel y Lizy por el ciclo de talento que compartieron en Telefe, que cuenta con cinco nominaciones incluidas las de conducción femenina para ella y mejor jurado para él, junto a Florencia Peña, La Joaqui y Emir Abdul.

Incluso las chistes volvieron cuando un mensaje de la gente pedía hacer con los cantantes un shippeo, término anglosajón que se conoce como unir a dos personas y darles un nombre que los convierte en una entidad en si misma. Después de evaluar algunos como “Pinteira”, surgió “Lucibel”, lo que terminó con Luciano Pereyra cantando un divertido jingle de “Luna Park y Lucibel”.

Abel Pintos y Luciano Pereyra siguen haciendo historia: agotaron 10 shows en el Luna Park

Abel Pintos y Luciano Pereyra siguen escribiendo a cuatro manos parte de la historia de la música argentina. A casi 30 años de sus comienzos como adolescentes, consagrados como dos de los artistas más importantes de su generación, decidieron unir sus caminos en un proyecto que emocionó al público desde el momento en el que se conoció. Primero fue una canción, “Es ahora”. Luego, el anuncio de los shows. Y ahora, el cartelito tan esperado como inevitable de sold out.

En menos de 10 horas, el de Bahía Blanca y el de Luján agotaron los 10 conciertos anunciados para noviembre en el Luna Park. De esta manera, unas 60.000 personas lograron adquirir sus tickets para ver juntos por primera vez en concierto a dos de los artistas más queridos del cancionero popular. Y el evento será histórico no solo por la reunión de Abel y Luciano, sino porque marcará el fin de una etapa del mítico reducto, que permanecerá cerrado un tiempo por reformas.

El fenómeno se veía venir desde el momento mismo de anunciarse este ciclo de conciertos y los fanáticos estuvieron dispuestos a todo para estar presentes. Algunos, se acercaron a la esquina de Corrientes y Bouchard para acampar junto al Palacio de los Deportes y asegurarse la mejor ubicación posible. Al mismo tiempo, la fila virtual agrupó a miles de seguirores que querían garantizarse su sitio en algunos de los conciertos que tendrán lugar entre el 9 y el 24 de noviembre.