La palabra de Leo Montero luego de los rumores que lo señalaban como el próximo conductor del Cantando

Leo Montero

En los últimos días se generó un gran revuelo en torno a la conducción del Cantando 2024, a esta altura un clásico televisivo que supo popularizar Marcelo Tinelli. Sin embargo, el histórico animador no será de la partida y sí estará en su lugar otra reconocida figura. Se habló de que lo haría Paula Chaves, pero esta semana se supo que finalmente no. Y en las últimas horas, Ángel de Brito lanzó la versión de que este rol estaría a cargo de Leo Montero.

“Paula todavía no terminó de decir que no, pero en la cabeza de Tinelli ya hay otro nombre. De un conductor varón... Leo Montero ya estuvo charlando con la producción. En realidad, estuvieron hablando con varios conductores cuando empezaron con el proyecto. Así que Leo Montero es hoy el conductor del Cantando 2024. No está firmado, lo aclaro. Está charlado y él dijo: ‘Sí, vamos para adelante, me encanta el programa, me encantaría trabajar con ustedes’”, dijo el conductor en su stream Ángel Responde (Bondi Live).

“Es verdad que me lo ofrecieron y me gustó la idea”, admitió el propio Montero en diálogo con Teleshow. Sin embargo, por el momento, él tampoco sería el animador a cargo del Cantando. “Quedó pendiente todo porque en el mientras tanto tengo propuestas de entretenimiento en El Trece y también dos proyectos de canales de streaming”, reveló Leo. “Así que quedamos stand by con la producción del Cantando. Stand by es eso: ni si ni no, por ahora”, dio por cerrado el tema. De esta manera, todavía es una incógnita quién estará a cargo del ciclo que se verá por la pantalla de América.

Paula Chaves tampoco conducirá el Cantando 2024

La producción del Cantando puso un pie en el acelerador ante el inminente comienzo del reality show musical y ya se habían confirmado varios nombres de celebridades que participarán en el ciclo, el cual no está al aire hace cuatro años. Entre los famosos, se encuentran Milett Figueroa y Flavio Mendoza en sus roles de jurados, según contó Brito en LAM, hace unos días. “Y la conducción estará a cargo de Paula Chaves”, había asegurado el conductor.

Sin embargo, el último lunes, allegados a la producción del reality le confirmaron a Teleshow que la esposa de Pedro Alfonso no sería finalmente la conductora del reality de canto. ¿Los motivos? Según trascendió, podría deberse a varias razones, entre ellas, el poco tiempo que Paula tendría para dedicarle a sus hijos, Oliva, Baltazar y Filipa, fruto de su relación con el actor. Otra de las causas sería que no habrían llegado a un acuerdo económico entre ambas partes.

Así las cosas, la producción estaría en la búsqueda de nuevas figuras para encarar la conducción del Cantando 2024, una de las grandes apuestas del canal para los últimos cuatro meses del año, y que históricamente fue conducido por Marcelo Tinelli. Teleshow intentó comunicarse con Chaves para confirmar estos rumores pero no obtuvo respuesta.

Cabe destacar que el ciclo, que se emitirá al término de LAM, a las 22, tal como revelaron las autoridades de América a Teleshow hace unos días, saldrá al aire desde los estudios de la calle Esparza, en el barrio de Balvanera, de la Ciudad de Buenos Aires. Por el momento, resta develar qué sucederá con Noche al Dente, el ciclo que, en ese mismo horario, ocupa actualmente Fer Dente.

Agustín Cachete Sierra e Inbal Comedi, ganadores del último Cantando, emitido en 2020

Las expectativas son muchas a la hora de volver a este formato, ya que la última temporada al aire se desarrolló en 2020, durante la pandemia. Entre protocolos sanitarios y barbijos, el programa fue conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández, y finalizó durante los primeros meses del 2021. En ese momento, la dupla ganadora fue la de Agustín Cachete Sierra e Inbal Comedi, quienes con el 52.3 % de los votos del público superaron a Ángela Leiva y a Brian Lanzelotta.

En tanto, el jurado de la final estuvo integrado por Nacha Guevara, Oscar Mediavilla, Karina La Princesita y Moria Casán. Ese día fueron homenajeados con un video que dio pie a las palabras más emotivas por parte de los jurados. Así fue que Moria definió al ciclo como “un show hermoso, diferente a todo”, mientras que Mediavilla reconoció que “valoraba profundamente transmitir alegría en esos tiempos difíciles”, aunque según dijo, “su expresión facial muchas veces no reflejaba ese sentimiento”.

Para finalizar fue Nacha quien pronunció un discurso muy emotivo. La artista recordó el momento en el que la convocaron para sumarse al programa en el peor momento de la pandemia de Covid-19. “Los he visto trabajar y valorar el trabajo. Me los llevo en el corazón a todos”, reconoció agradecida con la posibilidad de haber participado en el reality que más le entusiasmó.