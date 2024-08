Un ganador de Los 8 Escalones contó en qué invirtió el dinero y descolocó a Guido Kaczka: “Con razón”

La ingeniosa inversión de un participante que descolocó al conductor (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

Los 8 Escalones (El Trece) consigue causar un sinfín de emociones a los televidentes, y esto va más allá de los premios que ofrece el programa. Las historias de los participantes pueden generar desde llantos hasta carcajadas eternas, y en la interacción con el conductor y los jurados se explica parte del éxito del ciclo. Como ocurrió durante la competencia por el departamento a estrenar, cuando uno de los portadores de la llave reveló en qué invirtió el premio millonario y dejó anonadado a Guido Kaczka.

Luego de la definición del primer escalón, un jugador llamó la atención del presentador. “Ay, Fernando, se mueve como para patear un tiro. Fernando, que ganó seis millones de pesos”, lo presentó al hombre que lucía una camisa colorida que atrapó la atención de los presentes en el estudio.

En ese momento,, Guido aprovechó para consultarle en qué había gastado el dinero. “Saqué pasaje para ir a Punta Cana el mes que viene”, respondió con orgullo el participante. El presentador no pudo ocultar su sorpresa y, al unir los cabos, reparó en su vestimenta. “Ah, con razón la camisa, ¡bueno!”, lanzó mientras veía que el competidor le respondía con un desopilante movimiento para enseñar en detalle el look que eligió para participar en el certamen.

El participante y su look caribeño que captó la atención del conductor

Este desopilante ida y vuelta se sumó a los pasados que tuvieron lugar en el ciclo. Tan solo unos días atrás, un incidente ocurrió durante la dinámica del juego, específicamente durante la prueba para formar la mayor cantidad de palabras a partir de una designada. En esa oportunidad, a un jugador le tocó “Pinturas”, la cual intentó usar a su favor para avanzar al siguiente escalón.

El competidor, cuyo nombre era Jorge, decidió incluir en su lista palabras como “Put...” y “put..s”. Si bien intentó ser ingenioso con las opciones presentadas, lo cierto es que generó un momento de sorpresa y tensión que llevó a Guido a opinar al respecto. “Como que pusiste cara de ‘mirá, me mando a decir las palabras y que sea lo que Dios quiera’. Y claro, si están en la Real Academia Española, pero fue como ‘y, me lanzo’. Pero uno dice ‘me mando yo y digo unas barbaridades’”, expresó, con un tono jocoso, al concursante, cuyo nerviosismo quedó en evidencia al poco tiempo.

Jorge, pese a que estaba consciente del vocabulario inapropiado que usó en plena emisión, se justificó: “Las tenía que decir, aunque mi hija no quiera”. Su comentario terminó de aliviar el ambiente, por lo que el humor no tardó en regresar al estudio del ciclo.

El emotivo gesto de Carmen Barbieri

Ian se mostró agradecido con la bondad de la panelista (Video: LAM - América)

La emoción también se manifestó en varias ocasiones. En un momento, un joven compartió el significativo gesto que recibió de un miembro del programa, específicamente de la integrante del jurado. “Guido, ¿puedo aprovechar, con el permiso de la señora de Carmen, a agradecerle públicamente?”, consultó el muchacho llamado Ian. Acto seguido, contó: “Se contactó conmigo, y ella me va a presentar con el doctor, y me van a hacer la dentadura”.

La cámara pasó a enfocar a la actriz, quien no pudo ocultar su felicidad ante la emoción del muchacho. En ese sentido, el participante sumó: “Y me va a acompañar, como si fuese mi mamá. Perdón que lo diga, pero como si fuese mi mamá”. Estas últimas palabras terminaron por derribar la compostura de la panelista, quien se vio obligada a limpiar sus lágrimas: “Me hacés llorar, pero era tu sueño y yo lo podía hacer cumplir. Le vamos a agradecer al doctor, que es un ángel, que ve el programa siempre y se emocionó con vos”.

“Se dio cuenta de que vos necesitás tener una dentadura para pedir trabajo, para poder presentarte, y este era tu deseo, bueno, ahí está, a poner el cuerpo y a hacerte una buena dentadura”, completó Carmen ante lo conmovido que se encontraba el competidor.