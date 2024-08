El exabrupto de un participante en Los 8 escalones: “Aunque mi hija no quiera”

El exabrupto de un participante en Los 8 escalones

En la reciente emisión de Los 8 escalones (El Trece) un momento inesperado sorprendió tanto a los espectadores como al presentador, Guido Kaczka, propio de la dinámica del juego en que la rapidez al momento de tener que buscar palabras puede llevar a que los límites de lo que se puede decir en televisión se vean difusos.

El incidente ocurrió cuando Guido designó la palabra “Pinturas” para el desafío, durante la prueba para formar la mayor cantidad de palabras a partir de una dada. En un intento por superar a sus competidores y sumar puntos, el participante Jorge decidió incluir en su lista palabras como “Put...” y “put..s”. El exabrupto no pasó inadvertido para el presentador, quien con una mezcla de sorpresa y humor, comentó sobre la actitud de Jorge al pronunciarlas.

Con su característico tono jocoso, dijo al participante: “Como que pusiste cara de ‘mirá, me mando a decir las palabras y que sea lo que Dios quiera’. Y claro, si están en la Real Academia Española, pero fue como ‘y, me lanzo’. Pero uno dice ‘me mando yo y digo unas barbaridades’”. Las palabras del conductor reflejaron una cierta comprensión del nerviosismo del concursante, pero también pusieron en evidencia lo inapropiado del vocabulario empleado.

Jorge, consciente del comentario y bajo la atenta mirada de su hija que lo observaba desde la tribuna, justificó su elección de palabras diciendo: “Las tenía que decir, aunque mi hija no quiera”. La situación añadió una dosis de tensión y humor al programa que, como es habitual, busca desafiar a sus participantes con pruebas interesantes y exigentes.

El emotivo gesto de Carmen Barbieri con un participante

Los 8 escalones, conocido por sus dinámicas entretenidas y por los diversos perfiles de participantes que acuden buscando un premio, se mantiene como uno de los programas más vistos de la franja horaria. La interacción entre el conductor y los concursantes, así como los momentos inesperados, contribuyen al atractivo del show, como lo ocurrido hace apenas dos jornadas, cuando un participante ganó el auto y Carmen Barbieri consiguió que le arreglen la dentadura.

Tras comenzar el programa, y al levantar la mano para comenzar con el desafío, un joven llamado Ian realizó un particular pedido ante la audiencia. “Guido, ¿puedo aprovechar, con el permiso de la señora Carmen, agradecerle públicamente?”, consultó el muchacho, lo cual dejó sorprendido al presentador. “Se contactó conmigo, y ella me va a presentar con el doctor, y me van a hacer la dentadura”, contó emocionado, mientras la conductora que estaba junto al resto del panel se mostraba con una gran sonrisa. “Y me va a acompañar, como si fuese mi mamá. Perdón que lo diga, pero como si fuese mi mamá”, sumó, completamente afectado por el gesto que tuvo con él, pese a no tener relación ni conocerse previamente.

Al escuchar las palabras del muchacho que lucía la camiseta de San Lorenzo, la actriz le dejó en claro lo mucho que le emocionaba su situación. “Ian, me hacés llorar, pero era tu sueño y yo lo podía hacer cumplir. Le vamos a agradecer al doctor, que es un ángel, que ve el programa siempre y se emocionó con vos”, comenzó diciendo la capocómica, quien se vio obligada a limpiar rápidamente sus lágrimas en medio de la emisión porque quería seguir argumentando sus motivos para ayudarlo.

Sosteniendo esa misma línea, Carmen continuó respecto al médico: “Se dio cuenta de que vos necesitás tener una dentadura para pedir trabajo, para poder presentarte, y este era tu deseo, bueno, ahí está, a poner el cuerpo y a hacerte una buena dentadura”. Por su parte, el joven, visiblemente conmovido, le respondió: “Muchas gracias, quería agradecerle públicamente por esto”.